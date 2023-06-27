https://ria.ru/20230627/shakira-1880752157.html
Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике
Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике - РИА Новости, 27.06.2023
Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике
Колумбийская певица Шакира объяснила, что узнала об изменах своего экс-избранника, футболиста Жерара Пике из СМИ, сообщает People en Espanol. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:49
2023-06-27T17:49
2023-06-27T17:49
шоубиз
шакира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148655/50/1486555047_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9a39c48a12f6d007ab8d05059e3a17f4.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Колумбийская певица Шакира объяснила, что узнала об изменах своего экс-избранника, футболиста Жерара Пике из СМИ, сообщает People en Espanol.По словам исполнительницы, она прочитала о случившемся, когда ее отец был в реанимации. "Папа серьезно пострадал в результате несчастного случая, — вспомнила 46-летняя певица. — Все произошло одновременно. И тут я узнала из прессы, что меня предали, когда мой отец был в отделении интенсивной терапии".Шакира добавила, что тяжело пережила этот период. "Я думала, что все это не выдержу", — призналась она.Шакира и Жерар Пике начали встречаться в 2011 году. Вскоре у пары родились двое сыновей Милан и Саша, но певица и звезда футбола отношения так и не узаконили. В прошлом году певица объявила о расставании с бывшим возлюбленным из-за измен. Футболиста часто видели в ночных заведениях в компании других женщин. В ноябре стало известно, что Шакира получила опеку над детьми. Она собиралась переехать вместе с сыновьями из Барселоны в Майами, но не сделала этого из-за 91-летнего отца, которому по состоянию здоровья пока противопоказаны перелеты.
https://ria.ru/20220922/shakira-1818779507.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148655/50/1486555047_0:0:2926:2194_1920x0_80_0_0_eb8233953920f0df91b0e39756e52ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шакира
Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике
Шакира рассказала, что узнала об изменах своего экс-возлюбленного Жерара Пике из СМИ
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости.
Колумбийская певица Шакира объяснила, что узнала об изменах своего экс-избранника, футболиста Жерара Пике из СМИ, сообщает
People en Espanol.
По словам исполнительницы, она прочитала о случившемся, когда ее отец был в реанимации.
«
"Папа серьезно пострадал в результате несчастного случая, — вспомнила 46-летняя певица. — Все произошло одновременно. И тут я узнала из прессы, что меня предали, когда мой отец был в отделении интенсивной терапии".
Шакира добавила, что тяжело пережила этот период. "Я думала, что все это не выдержу", — призналась она.
Шакира и Жерар Пике начали встречаться в 2011 году. Вскоре у пары родились двое сыновей Милан и Саша, но певица и звезда футбола отношения так и не узаконили.
В прошлом году певица объявила о расставании с бывшим возлюбленным из-за измен. Футболиста часто видели в ночных заведениях в компании других женщин.
В ноябре стало известно
, что Шакира получила опеку над детьми. Она собиралась переехать вместе с сыновьями из Барселоны в Майами, но не сделала этого из-за 91-летнего отца, которому по состоянию здоровья пока противопоказаны перелеты.
Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов