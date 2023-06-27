https://ria.ru/20230627/shakira-1880752157.html

Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике

Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике - РИА Новости, 27.06.2023

Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике

Колумбийская певица Шакира объяснила, что узнала об изменах своего экс-избранника, футболиста Жерара Пике из СМИ, сообщает People en Espanol. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:49

2023-06-27T17:49

2023-06-27T17:49

шоубиз

шакира

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Колумбийская певица Шакира объяснила, что узнала об изменах своего экс-избранника, футболиста Жерара Пике из СМИ, сообщает People en Espanol.По словам исполнительницы, она прочитала о случившемся, когда ее отец был в реанимации. "Папа серьезно пострадал в результате несчастного случая, — вспомнила 46-летняя певица. — Все произошло одновременно. И тут я узнала из прессы, что меня предали, когда мой отец был в отделении интенсивной терапии".Шакира добавила, что тяжело пережила этот период. "Я думала, что все это не выдержу", — призналась она.Шакира и Жерар Пике начали встречаться в 2011 году. Вскоре у пары родились двое сыновей Милан и Саша, но певица и звезда футбола отношения так и не узаконили. В прошлом году певица объявила о расставании с бывшим возлюбленным из-за измен. Футболиста часто видели в ночных заведениях в компании других женщин. В ноябре стало известно, что Шакира получила опеку над детьми. Она собиралась переехать вместе с сыновьями из Барселоны в Майами, но не сделала этого из-за 91-летнего отца, которому по состоянию здоровья пока противопоказаны перелеты.

https://ria.ru/20220922/shakira-1818779507.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шакира