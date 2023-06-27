Рейтинг@Mail.ru
Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:49 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/shakira-1880752157.html
Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике
Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике - РИА Новости, 27.06.2023
Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике
Колумбийская певица Шакира объяснила, что узнала об изменах своего экс-избранника, футболиста Жерара Пике из СМИ, сообщает People en Espanol. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:49
2023-06-27T17:49
шоубиз
шакира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148655/50/1486555047_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9a39c48a12f6d007ab8d05059e3a17f4.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Колумбийская певица Шакира объяснила, что узнала об изменах своего экс-избранника, футболиста Жерара Пике из СМИ, сообщает People en Espanol.По словам исполнительницы, она прочитала о случившемся, когда ее отец был в реанимации. &quot;Папа серьезно пострадал в результате несчастного случая, — вспомнила 46-летняя певица. — Все произошло одновременно. И тут я узнала из прессы, что меня предали, когда мой отец был в отделении интенсивной терапии&quot;.Шакира добавила, что тяжело пережила этот период. "Я думала, что все это не выдержу", — призналась она.Шакира и Жерар Пике начали встречаться в 2011 году. Вскоре у пары родились двое сыновей Милан и Саша, но певица и звезда футбола отношения так и не узаконили. В прошлом году певица объявила о расставании с бывшим возлюбленным из-за измен. Футболиста часто видели в ночных заведениях в компании других женщин. В ноябре стало известно, что Шакира получила опеку над детьми. Она собиралась переехать вместе с сыновьями из Барселоны в Майами, но не сделала этого из-за 91-летнего отца, которому по состоянию здоровья пока противопоказаны перелеты.
https://ria.ru/20220922/shakira-1818779507.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148655/50/1486555047_0:0:2926:2194_1920x0_80_0_0_eb8233953920f0df91b0e39756e52ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шакира
Шоубиз, Шакира
Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике

Шакира рассказала, что узнала об изменах своего экс-возлюбленного Жерара Пике из СМИ

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Певица Шакира выступает на вручении наград Billboard Music Awards
Певица Шакира выступает на вручении наград Billboard Music Awards - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Колумбийская певица Шакира объяснила, что узнала об изменах своего экс-избранника, футболиста Жерара Пике из СМИ, сообщает People en Espanol.
По словам исполнительницы, она прочитала о случившемся, когда ее отец был в реанимации.
«

"Папа серьезно пострадал в результате несчастного случая, — вспомнила 46-летняя певица. — Все произошло одновременно. И тут я узнала из прессы, что меня предали, когда мой отец был в отделении интенсивной терапии".

Шакира добавила, что тяжело пережила этот период. "Я думала, что все это не выдержу", — призналась она.
Шакира и Жерар Пике начали встречаться в 2011 году. Вскоре у пары родились двое сыновей Милан и Саша, но певица и звезда футбола отношения так и не узаконили.
В прошлом году певица объявила о расставании с бывшим возлюбленным из-за измен. Футболиста часто видели в ночных заведениях в компании других женщин.
В ноябре стало известно, что Шакира получила опеку над детьми. Она собиралась переехать вместе с сыновьями из Барселоны в Майами, но не сделала этого из-за 91-летнего отца, которому по состоянию здоровья пока противопоказаны перелеты.
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов
22 сентября 2022, 19:12
 
ШоубизШакира
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала