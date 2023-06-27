Лучшие российские сериалы — 2023: что смотреть в новом сезоне
© Дженерал Криэйшн (2023)Кадр из сериала "Мамонты"
© Дженерал Криэйшн (2023)
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. На пятом фестивале "Пилот" показали первые серии проектов, которые выйдут в новом сезоне. Самыми популярными темами стали семейные отношения, кибербезопасность и мистика. В кадре — Ефремов, Робак, Стоянов, Александрова, Цыганов и не только. О том, на какие сериалы стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.
"Библиотекарь": Ефремов и книги
Атмосферность "Вампиров средней полосы" сталкивается с мистикой в стиле "Ночного дозора" в сериале "Библиотекарь" по одноименному роману Михаила Елизарова. Это фэнтези с элементами магического реализма и боевика.
В главной роли — Никита Ефремов.
© Фото : ВайТМедиаНа съемках сериала "Бибиотекарь"
© Фото : ВайТМедиа
На съемках сериала "Бибиотекарь"
Действие разворачивается в 1980-е. Актер Алексей узнает, что отца убили при неизвестных обстоятельствах, и едет в провинцию, чтобы продать его квартиру.
© Фото : ВайТМедиаНа съемках сериала "Бибиотекарь"
© Фото : ВайТМедиа
На съемках сериала "Бибиотекарь"
В наследство Алексей получает книгу с магическими свойствами. Оказывается, подобных фолиантов много по всей стране и за ними охотятся библиотеки. А читатели готовы убивать конкурентов ради силы, заключенной в манускриптах.
Героя тоже хотят убить, потом он сталкивается со сверхъестественным. В динамичном и захватывающем сериале есть и бандитские разборки, и расследование семейных тайн Алексея.
© Фото : ВайТМедиаНа съемках сериала "Бибиотекарь"
© Фото : ВайТМедиа
На съемках сериала "Бибиотекарь"
В проекте также снялись Евгения Дмитриева и Андрей Мерзликин.
"Библиотекарь" выйдет 29 июня на more.tv и Wink.
"Мамонты": новый Юрий Стоянов
Еще один "реверанс" в сторону "Вампиров средней полосы". Зрители на "Пилоте" назвали сериал "Мамонты" лучшим проектом.
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"Заинтересовала тема: в России мало снимают про пенсионеров. Мне хотелось показать, как пожилому человеку сложно адаптироваться в современном мире", — рассказал РИА Новости режиссер Иван Соснин.
По его словам, "Мамонты" — бенефис Стоянова, а пилотная серия получилась "очень уютной".
© Дженерал Криэйшн (2023)Кадр из сериала "Мамонты"
© Дженерал Криэйшн (2023)
Кадр из сериала "Мамонты"
Актер снова перевоплотился в колоритного пожилого человека (только в этот раз без клыков). Николай Николаевич продает квартиру, но его обворовывает интернет-мошенник. Пенсионер вынужден переехать к дочери в Новую Москву.
Николай Николаевич хочет найти виновных и наказать. Вместе с продвинутой в плане современных гаджетов внучкой (Лиза Ищенко) он начинает расследование. Пенсионер будет осваивать даркнет, разбираться в телефонных биллингах, скачивать базы данных, встречаться с аферистами.
Герой Стоянова говорит афоризмами из советских фильмов и постигает чудеса технического прогресса под руководством молодого поколения.
Сериал выйдет на Okko.
© Дженерал Криэйшн (2023)Кадр из сериала "Мамонты"
© Дженерал Криэйшн (2023)
Кадр из сериала "Мамонты"
"Макрон": возрастной вопрос
Лирическая комедия про эйджизм в отношениях.
Вова (Кузьма Сапрыкин) приезжает из Москвы в родную деревню на севере со своей девушкой Викой (Марина Александрова). Проблема в том, что ему 23 года, а ей — 42, она почти ровесница его родителей. Папа (Михаил Трухин) и мама (Ольга Медынич) против такой пары для сына.
© Good Story Media (2022)Кадр из сериала "Макрон"
© Good Story Media (2022)
Кадр из сериала "Макрон"
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"Проект для меня — отсылка к детству. Я жила в Северодвинске, там есть много того, чего нам не хватает. Доверия, например, веры в людей. Есть и стереотипы, конечно. Было удовольствием работать с таким актерским составом", — поделилась с РИА Новости Медынич.
Артистов отметили на фестивале как лучший ансамбль.
"Макрон" выйдет на Premier.
© Good Story Media (2022)Кадр из сериала "Макрон"
© Good Story Media (2022)
Кадр из сериала "Макрон"
"Ира": женская тема
Главная героиня сериала (Ингрид Олеринская) — настоящий мем. Ей чуть за 30, она трудится в МФЦ, не любит свою работу, людей и самовлюбленного бойфренда-сценариста Сергея.
Ира обращается к зрителям и комментирует все, что с ней происходит.
© Норм Продакшн (2023)Кадр из сериала "Ира"
© Норм Продакшн (2023)
Кадр из сериала "Ира"
Темы в проекте затронуты разные — отношения, ипотека, феминизм, психология. После очередной ссоры с Сергеем героиня решает неожиданным способом изменить свою жизнь.
Сериал выйдет на Okko.
"Шеф": драма на кухне
Самый "аппетитный" сериал фестиваля — про перфекциониста Кая из мишленовского ресторана.
Из-за своей принципиальности он ругается с клиентом, уезжает в Сочи, откуда когда-то сбежал, и становится шефом местного заведения общепита.
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Шеф"
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
Кадр из сериала "Шеф"
Проект стоит посмотреть хотя бы из-за красивых кадров и саундтрека: ювелирный процесс приготовления блюд, каждому из которых соответствует своя мелодия. Мясные подают под рок, а десерты готовят на фоне треков в стиле поп.
Сериал выйдет на "Пятнице".
"Сидоровы": работа искусственного интеллекта
Первый российский сериал по сценарию нейросети.
© Телеканал СТСНа съемках сериала "Сидоровы"
© Телеканал СТС
На съемках сериала "Сидоровы"
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"Специально обученная нейросеть наподобие ChatGPT выдавала нам диалоги, основываясь на загруженных примерах из разных шоу", — объяснил руководитель диджитал-направления СТС Роман Брызгалов.
По его словам, такой метод может помочь сценаристам, когда вдохновение не приходит.
Как пояснил режиссер проекта Сергей Знаменский, актеры получали текст только на площадке.
© Телеканал СТСНа съемках сериала "Сидоровы"
© Телеканал СТС
На съемках сериала "Сидоровы"
Глава семьи Сидоровых понимает, что окружающий его мир напоминает ситком (он не может покинуть квартиру, слышит закадровый смех), и предлагает родственникам выбраться из своеобразного "дня сурка".
Пилотную серию планируют показать на СТС осенью.
Что еще?
Осенью на Premier выйдет стильный и опасный экшен "Убить Риту". Евгения Борзых сыграла преподавательницу химии, которая из-за связи с учеником вынуждена убираться в коттедже за деньги. Однажды в доме происходит убийство, и на героиню начинается охота. Впрочем, Рита оказывается "темной лошадкой".
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Убить Риту"
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
Кадр из сериала "Убить Риту"
В октябре Kion планирует показать "Безбашенную", сибирскую версию комедии "За бортом". Екатерина Варнава сыграла жену чиновника (Юрий Чурсин). Героиня едет с ним в деревню, теряет память и начинает думать, что она — супруга нелюдимого лесника (Евгений Цыганов) и мать его троих детей.
"Цербер", который стал лучшим пилотом по мнению жюри, рассказывает о таинственных убийствах в Санкт-Петербурге после восстания декабристов. Играют в историческом проекте Сергей Марин, Евгений Цыганов, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро. Сериал пока на стадии съемок, дата релиза на Premier уточняется.
© Студия Чеховъ (2023)На съемках сериала "Цербер"
© Студия Чеховъ (2023)
На съемках сериала "Цербер"
"Горящий тур" — тоже от Premier (Дмитрий Тюрин стал лучшим режиссером по версии "Пилота"). Сериал про "отпускников", которых сыграли Алексей Робак и Тимофей Трибунцев. Они прилетают с дочерьми в Мексику. Девушки уезжают в ночной клуб и не возвращаются. Отцы начинают поиски и многое узнают о криминальном мире.
© 1-2-3 ProductionКадр из сериала "Горящий тур"
© 1-2-3 Production
Кадр из сериала "Горящий тур"
Пятый фестиваль сериалов "Пилот" проходил в Иваново с 22 по 25 июня.