https://ria.ru/20230627/serialy-1880482041.html

Лучшие российские сериалы — 2023: что смотреть в новом сезоне

Лучшие российские сериалы — 2023: что смотреть в новом сезоне - РИА Новости, 27.06.2023

Лучшие российские сериалы — 2023: что смотреть в новом сезоне

На пятом фестивале "Пилот" показали первые серии проектов, которые выйдут в новом сезоне. Самыми популярными темами стали семейные отношения, кибербезопасность... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:05

культура

евгений цыганов

марина александрова

тимофей трибунцев

кино и сериалы

что посмотреть

юрий стоянов

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. На пятом фестивале "Пилот" показали первые серии проектов, которые выйдут в новом сезоне. Самыми популярными темами стали семейные отношения, кибербезопасность и мистика. В кадре — Ефремов, Робак, Стоянов, Александрова, Цыганов и не только. О том, на какие сериалы стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости."Библиотекарь": Ефремов и книгиАтмосферность "Вампиров средней полосы" сталкивается с мистикой в стиле "Ночного дозора" в сериале "Библиотекарь" по одноименному роману Михаила Елизарова. Это фэнтези с элементами магического реализма и боевика.В главной роли — Никита Ефремов.Действие разворачивается в 1980-е. Актер Алексей узнает, что отца убили при неизвестных обстоятельствах, и едет в провинцию, чтобы продать его квартиру. В наследство Алексей получает книгу с магическими свойствами. Оказывается, подобных фолиантов много по всей стране и за ними охотятся библиотеки. А читатели готовы убивать конкурентов ради силы, заключенной в манускриптах.Героя тоже хотят убить, потом он сталкивается со сверхъестественным. В динамичном и захватывающем сериале есть и бандитские разборки, и расследование семейных тайн Алексея.В проекте также снялись Евгения Дмитриева и Андрей Мерзликин."Библиотекарь" выйдет 29 июня на more.tv и Wink."Мамонты": новый Юрий СтояновЕще один "реверанс" в сторону "Вампиров средней полосы". Зрители на "Пилоте" назвали сериал "Мамонты" лучшим проектом."Заинтересовала тема: в России мало снимают про пенсионеров. Мне хотелось показать, как пожилому человеку сложно адаптироваться в современном мире", — рассказал РИА Новости режиссер Иван Соснин.По его словам, "Мамонты" — бенефис Стоянова, а пилотная серия получилась "очень уютной".Актер снова перевоплотился в колоритного пожилого человека (только в этот раз без клыков). Николай Николаевич продает квартиру, но его обворовывает интернет-мошенник. Пенсионер вынужден переехать к дочери в Новую Москву.Николай Николаевич хочет найти виновных и наказать. Вместе с продвинутой в плане современных гаджетов внучкой (Лиза Ищенко) он начинает расследование. Пенсионер будет осваивать даркнет, разбираться в телефонных биллингах, скачивать базы данных, встречаться с аферистами.Герой Стоянова говорит афоризмами из советских фильмов и постигает чудеса технического прогресса под руководством молодого поколения.Сериал выйдет на Okko."Макрон": возрастной вопросЛирическая комедия про эйджизм в отношениях.Вова (Кузьма Сапрыкин) приезжает из Москвы в родную деревню на севере со своей девушкой Викой (Марина Александрова). Проблема в том, что ему 23 года, а ей — 42, она почти ровесница его родителей. Папа (Михаил Трухин) и мама (Ольга Медынич) против такой пары для сына."Проект для меня — отсылка к детству. Я жила в Северодвинске, там есть много того, чего нам не хватает. Доверия, например, веры в людей. Есть и стереотипы, конечно. Было удовольствием работать с таким актерским составом", — поделилась с РИА Новости Медынич.Артистов отметили на фестивале как лучший ансамбль."Макрон" выйдет на Premier."Ира": женская темаГлавная героиня сериала (Ингрид Олеринская) — настоящий мем. Ей чуть за 30, она трудится в МФЦ, не любит свою работу, людей и самовлюбленного бойфренда-сценариста Сергея.Ира обращается к зрителям и комментирует все, что с ней происходит.Темы в проекте затронуты разные — отношения, ипотека, феминизм, психология. После очередной ссоры с Сергеем героиня решает неожиданным способом изменить свою жизнь. Сериал выйдет на Okko."Шеф": драма на кухнеСамый "аппетитный" сериал фестиваля — про перфекциониста Кая из мишленовского ресторана.Из-за своей принципиальности он ругается с клиентом, уезжает в Сочи, откуда когда-то сбежал, и становится шефом местного заведения общепита.Проект стоит посмотреть хотя бы из-за красивых кадров и саундтрека: ювелирный процесс приготовления блюд, каждому из которых соответствует своя мелодия. Мясные подают под рок, а десерты готовят на фоне треков в стиле поп.Сериал выйдет на "Пятнице"."Сидоровы": работа искусственного интеллектаПервый российский сериал по сценарию нейросети."Специально обученная нейросеть наподобие ChatGPT выдавала нам диалоги, основываясь на загруженных примерах из разных шоу", — объяснил руководитель диджитал-направления СТС Роман Брызгалов.По его словам, такой метод может помочь сценаристам, когда вдохновение не приходит.Как пояснил режиссер проекта Сергей Знаменский, актеры получали текст только на площадке.Глава семьи Сидоровых понимает, что окружающий его мир напоминает ситком (он не может покинуть квартиру, слышит закадровый смех), и предлагает родственникам выбраться из своеобразного "дня сурка".Пилотную серию планируют показать на СТС осенью.Что еще?Осенью на Premier выйдет стильный и опасный экшен "Убить Риту". Евгения Борзых сыграла преподавательницу химии, которая из-за связи с учеником вынуждена убираться в коттедже за деньги. Однажды в доме происходит убийство, и на героиню начинается охота. Впрочем, Рита оказывается "темной лошадкой".В октябре Kion планирует показать "Безбашенную", сибирскую версию комедии "За бортом". Екатерина Варнава сыграла жену чиновника (Юрий Чурсин). Героиня едет с ним в деревню, теряет память и начинает думать, что она — супруга нелюдимого лесника (Евгений Цыганов) и мать его троих детей."Цербер", который стал лучшим пилотом по мнению жюри, рассказывает о таинственных убийствах в Санкт-Петербурге после восстания декабристов. Играют в историческом проекте Сергей Марин, Евгений Цыганов, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро. Сериал пока на стадии съемок, дата релиза на Premier уточняется."Горящий тур" — тоже от Premier (Дмитрий Тюрин стал лучшим режиссером по версии "Пилота"). Сериал про "отпускников", которых сыграли Алексей Робак и Тимофей Трибунцев. Они прилетают с дочерьми в Мексику. Девушки уезжают в ночной клуб и не возвращаются. Отцы начинают поиски и многое узнают о криминальном мире.Пятый фестиваль сериалов "Пилот" проходил в Иваново с 22 по 25 июня.

https://ria.ru/20230625/kino-1880373843.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

евгений цыганов, марина александрова, тимофей трибунцев, кино и сериалы, что посмотреть , юрий стоянов