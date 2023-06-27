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Завершились съемки сериала "Плакса" с дочерью лидера "Руки Вверх!" - РИА Новости, 27.06.2023
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Культура
 
15:14 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/serial-1880691859.html
Завершились съемки сериала "Плакса" с дочерью лидера "Руки Вверх!"
Завершились съемки сериала "Плакса" с дочерью лидера "Руки Вверх!" - РИА Новости, 27.06.2023
Завершились съемки сериала "Плакса" с дочерью лидера "Руки Вверх!"
Завершились съемки сериала "Плакса", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:14
2023-06-27T15:14
культура
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Завершились съемки сериала "Плакса", сообщает пресс-служба проекта. Шоураннер — лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков. В главной женской роли — его дочь Ника, а в мужской — Ваня Дмитриенко, исполнитель хита "Венера-Юпитер". "Я уверен, что колоссальный опыт Сергея Жукова в музыкальной индустрии, актуальность творчества Вани Дмитриенко и его невероятная харизма вместе с работой всей команды сделают "Плаксу" настоящим музыкальным хитом", — считает Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала.Он также отметил, что история нелегкомысленная. "Мы говорим и о сложностях, с которыми сталкиваются подростки, о том, каким непростым всегда бывает старт взросления, от выстраивания новых связей в социуме до поиска собственного призвания", — уточняет Косарим. События в сериале разворачиваются в южном Новоморске. Локация вымышленная, съемки проходили в Сочи. В город к бабушке переехала москвичка Маша (Жукова). Раньше она училась в гимназии на Рублевке и никак не может привыкнуть к новой жизни. Одноклассники новенькую не принимают, на нее начинается травля. Особенно против девочки выступает звезда школы Крис (Диана Енакаева). Участь Маши становится труднее из-за того, что Маша влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и создала свою музыкальную группу — "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева).В одной из сцен задействована блогер Саша Айс. Она сыграла саму себя. По сценарию Маша стала знаменитой после того, как Саша Айс сняла ее выступление. Роли мамы и бабушки Маши сыграли Агата Муцениеце и Ирина Розанова. "Когда увидела свою кинодочь, сразу поняла, что должна ей соответствовать. На самом деле здесь я вспоминала свою маму и, конечно же, Ирину Константиновну Скобцеву, с которой до последних дней общалась. Ирина Константиновна всегда была готова выйти в свет, даже в девять утра" — поделилась Ирина Розанова.Сериал "Плакса" войдет в линейку Wink Originals и выйдет на канале СТС. Ранее сообщалось, что продюсеры обновили актерский состав десятой части франшизы "Елки".
https://ria.ru/20230627/serialy-1880482041.html
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Завершились съемки сериала "Плакса" с дочерью лидера "Руки Вверх!"

Завершились съемки сериала "Плакса" с дочерью лидера "Руки Вверх!" Сергея Жукова

© Фото : пресс-центр "Ростелекома" Сериал "Плакса"
Сериал Плакса - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : пресс-центр "Ростелекома"
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Завершились съемки сериала "Плакса", сообщает пресс-служба проекта.
Шоураннер — лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков. В главной женской роли — его дочь Ника, а в мужской — Ваня Дмитриенко, исполнитель хита "Венера-Юпитер".
© Фото предоставлено пресс-службой СТСКадр со съемок музыкальной драмы "Плакса"
Кадр со съемок музыкальной драмы Плакса
© Фото предоставлено пресс-службой СТС
Кадр со съемок музыкальной драмы "Плакса"
«
"Я уверен, что колоссальный опыт Сергея Жукова в музыкальной индустрии, актуальность творчества Вани Дмитриенко и его невероятная харизма вместе с работой всей команды сделают "Плаксу" настоящим музыкальным хитом", — считает Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала.
Он также отметил, что история нелегкомысленная.
«
"Мы говорим и о сложностях, с которыми сталкиваются подростки, о том, каким непростым всегда бывает старт взросления, от выстраивания новых связей в социуме до поиска собственного призвания", — уточняет Косарим.
События в сериале разворачиваются в южном Новоморске. Локация вымышленная, съемки проходили в Сочи. В город к бабушке переехала москвичка Маша (Жукова). Раньше она училась в гимназии на Рублевке и никак не может привыкнуть к новой жизни.
© Фото : пресс-центр "Ростелекома" Сериал "Плакса"
Сериал Плакса - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : пресс-центр "Ростелекома"
Сериал "Плакса"
Одноклассники новенькую не принимают, на нее начинается травля. Особенно против девочки выступает звезда школы Крис (Диана Енакаева). Участь Маши становится труднее из-за того, что Маша влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и создала свою музыкальную группу — "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева).
В одной из сцен задействована блогер Саша Айс. Она сыграла саму себя. По сценарию Маша стала знаменитой после того, как Саша Айс сняла ее выступление.
Роли мамы и бабушки Маши сыграли Агата Муцениеце и Ирина Розанова.
«
"Когда увидела свою кинодочь, сразу поняла, что должна ей соответствовать. На самом деле здесь я вспоминала свою маму и, конечно же, Ирину Константиновну Скобцеву, с которой до последних дней общалась. Ирина Константиновна всегда была готова выйти в свет, даже в девять утра" — поделилась Ирина Розанова.
Сериал "Плакса" войдет в линейку Wink Originals и выйдет на канале СТС.
Ранее сообщалось, что продюсеры обновили актерский состав десятой части франшизы "Елки".
Кадр из сериала Мамонты
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