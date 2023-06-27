https://ria.ru/20230627/serial-1880691859.html

Завершились съемки сериала "Плакса" с дочерью лидера "Руки Вверх!"

Завершились съемки сериала "Плакса" с дочерью лидера "Руки Вверх!" - РИА Новости, 27.06.2023

Завершились съемки сериала "Плакса" с дочерью лидера "Руки Вверх!"

Завершились съемки сериала "Плакса", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:14

2023-06-27T15:14

2023-06-27T15:14

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Завершились съемки сериала "Плакса", сообщает пресс-служба проекта. Шоураннер — лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков. В главной женской роли — его дочь Ника, а в мужской — Ваня Дмитриенко, исполнитель хита "Венера-Юпитер". "Я уверен, что колоссальный опыт Сергея Жукова в музыкальной индустрии, актуальность творчества Вани Дмитриенко и его невероятная харизма вместе с работой всей команды сделают "Плаксу" настоящим музыкальным хитом", — считает Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала.Он также отметил, что история нелегкомысленная. "Мы говорим и о сложностях, с которыми сталкиваются подростки, о том, каким непростым всегда бывает старт взросления, от выстраивания новых связей в социуме до поиска собственного призвания", — уточняет Косарим. События в сериале разворачиваются в южном Новоморске. Локация вымышленная, съемки проходили в Сочи. В город к бабушке переехала москвичка Маша (Жукова). Раньше она училась в гимназии на Рублевке и никак не может привыкнуть к новой жизни. Одноклассники новенькую не принимают, на нее начинается травля. Особенно против девочки выступает звезда школы Крис (Диана Енакаева). Участь Маши становится труднее из-за того, что Маша влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и создала свою музыкальную группу — "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева).В одной из сцен задействована блогер Саша Айс. Она сыграла саму себя. По сценарию Маша стала знаменитой после того, как Саша Айс сняла ее выступление. Роли мамы и бабушки Маши сыграли Агата Муцениеце и Ирина Розанова. "Когда увидела свою кинодочь, сразу поняла, что должна ей соответствовать. На самом деле здесь я вспоминала свою маму и, конечно же, Ирину Константиновну Скобцеву, с которой до последних дней общалась. Ирина Константиновна всегда была готова выйти в свет, даже в девять утра" — поделилась Ирина Розанова.Сериал "Плакса" войдет в линейку Wink Originals и выйдет на канале СТС. Ранее сообщалось, что продюсеры обновили актерский состав десятой части франшизы "Елки".

https://ria.ru/20230627/serialy-1880482041.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы