https://ria.ru/20230626/kino-1880437260.html

Продюсеры обновили актерский состав новой части "Елок"

Продюсеры обновили актерский состав новой части "Елок" - РИА Новости, 26.06.2023

Продюсеры обновили актерский состав новой части "Елок"

Десятая часть фильма "Елки" будет с обновленным актерским составом, говорится в сообщении пресс-службы проекта. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:13

2023-06-26T12:13

2023-06-26T12:13

культура

альметьевск

москва

московская область (подмосковье)

квн

кино и сериалы

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Десятая часть фильма "Елки" будет с обновленным актерским составом, говорится в сообщении пресс-службы проекта. "В десятой части новым будет все. Новый актерский состав, новые герои, новые новеллы и новый современный добрый юмор", – сказал шоураннер картины Евгений Кулик.Съемки десятой части стартовали в Татарстане: в Альметьевске пройдут действия одной из четырех сюжетных линий будущего фильма. Кроме того, работа над картиной также пройдут в Москве и Подмосковье. Стали известны и первые имена актеров, которые появятся в юбилейной части франшизы. Это экс-капитан команды КВН "Союз", ведущий музыкально-юмористического телешоу "Студия СОЮЗ" Айдар Гараев и звезда фильма "Холоп" и сериала "Последний министр" Ольга Дибцева. Полный список артистов, как и сюжет, продюсеры огласят позже. Главными действующими лицами восьми частей фильма "Елки" были Иван Ургант и Сергей Светлаков. Однако оба актера не появились уже в девятой серии проекта. После начала СВО Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении. Одновременно с этим из эфирной сетки Первого канала ушла его программа "Вечерний Ургант" и не вернулась в новом сезоне.Ранее стало известно, что фильм "Дыхание" возглавил рейтинг проката в странах СНГ за прошедшие выходные.

https://ria.ru/20230622/pandemiya-1879629842.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

альметьевск, москва, московская область (подмосковье), квн, кино и сериалы