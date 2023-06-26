https://ria.ru/20230626/kino-1880437260.html
Продюсеры обновили актерский состав новой части "Елок"
Продюсеры обновили актерский состав новой части "Елок" - РИА Новости, 26.06.2023
Продюсеры обновили актерский состав новой части "Елок"
Десятая часть фильма "Елки" будет с обновленным актерским составом, говорится в сообщении пресс-службы проекта. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:13
2023-06-26T12:13
2023-06-26T12:13
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альметьевск
москва
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квн
кино и сериалы
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Десятая часть фильма "Елки" будет с обновленным актерским составом, говорится в сообщении пресс-службы проекта. "В десятой части новым будет все. Новый актерский состав, новые герои, новые новеллы и новый современный добрый юмор", – сказал шоураннер картины Евгений Кулик.Съемки десятой части стартовали в Татарстане: в Альметьевске пройдут действия одной из четырех сюжетных линий будущего фильма. Кроме того, работа над картиной также пройдут в Москве и Подмосковье. Стали известны и первые имена актеров, которые появятся в юбилейной части франшизы. Это экс-капитан команды КВН "Союз", ведущий музыкально-юмористического телешоу "Студия СОЮЗ" Айдар Гараев и звезда фильма "Холоп" и сериала "Последний министр" Ольга Дибцева. Полный список артистов, как и сюжет, продюсеры огласят позже. Главными действующими лицами восьми частей фильма "Елки" были Иван Ургант и Сергей Светлаков. Однако оба актера не появились уже в девятой серии проекта. После начала СВО Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении. Одновременно с этим из эфирной сетки Первого канала ушла его программа "Вечерний Ургант" и не вернулась в новом сезоне.Ранее стало известно, что фильм "Дыхание" возглавил рейтинг проката в странах СНГ за прошедшие выходные.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альметьевск, москва, московская область (подмосковье), квн, кино и сериалы
Культура, Альметьевск, Москва, Московская область (Подмосковье), КВН, Кино и сериалы
Продюсеры обновили актерский состав новой части "Елок"
Продюсеры обновили актерский состав десятой части фильма "Елки"
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Десятая часть фильма "Елки" будет с обновленным актерским составом, говорится в сообщении пресс-службы проекта.
«
"В десятой части новым будет все. Новый актерский состав, новые герои, новые новеллы и новый современный добрый юмор", – сказал шоураннер картины Евгений Кулик.
Съемки десятой части стартовали в Татарстане: в Альметьевске пройдут действия одной из четырех сюжетных линий будущего фильма. Кроме того, работа над картиной также пройдут в Москве и Подмосковье.
Стали известны и первые имена актеров, которые появятся в юбилейной части франшизы. Это экс-капитан команды КВН "Союз", ведущий музыкально-юмористического телешоу "Студия СОЮЗ" Айдар Гараев и звезда фильма "Холоп" и сериала "Последний министр" Ольга Дибцева.
Полный список артистов, как и сюжет, продюсеры огласят позже.
Главными действующими лицами восьми частей фильма "Елки" были Иван Ургант и Сергей Светлаков. Однако оба актера не появились уже в девятой серии проекта.
После начала СВО Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении. Одновременно с этим из эфирной сетки Первого канала ушла его программа "Вечерний Ургант" и не вернулась в новом сезоне.
Ранее стало известно, что фильм "Дыхание" возглавил
рейтинг проката в странах СНГ за прошедшие выходные.
"Дыхание" пандемии: почему надо смотреть первый российский фильм о COVID