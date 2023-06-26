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Драма о пандемии COVID-19 стала лидером проката за уикенд в России и СНГ

Драма о пандемии COVID-19 стала лидером проката за уикенд в России и СНГ - РИА Новости, 26.06.2023

Драма о пандемии COVID-19 стала лидером проката за уикенд в России и СНГ

Драма о пандемии коронавируса "Дыхание" стала лидером проката за уикенд в России и СНГ (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:10

2023-06-26T10:10

2023-06-26T15:11

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Драма о пандемии коронавируса "Дыхание" стала лидером проката за уикенд в России и СНГ (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.Картина заработала 30,7 миллиона рублей. В фильме рассказывается о подвиге врачей, оказавшихся в красной зоне. Сюжет строится вокруг истории бизнесмена Виктора. В прошлом он был медиком и пробрался в больницу из-за своей матери – она заболела COVID-19. Второе место у мультфильма Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса проекта пополнилась на 26,7 миллиона рублей. Главные герои – парень и девушка, он представитель стихии воды, а она – огня. На третьей строчке еще один мультфильм – "Зверогонщики". В ралли участвуют млекопитающие и земноводные. Среди них лори Жи. Он не в числе бывалых гонщиков, на соревнование отправился, чтобы спасти свой дом. Мультфильм заработал 23,4 миллиона рублей.Четвертый – "Вызов". Сборы первой картины, снятой в космосе, за прошедший уикенд составили 22,6 миллиона рублей. Юлия Пересильд сыграла хирурга Женю. Ее отправили на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.Со сборами 20,8 пятерку лидеров замыкает "Переводчик" Гая Ричи. Джейк Джилленхол исполнил роль американского военного Джона Кинли. Персонажа спас переводчик Ахмед. Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы вывезти оттуда Ахмеда и его семью. Ранее сообщалось, что фестиваль сериалов "Пилот" объявил лауреатов.

https://ria.ru/20230623/serial-1880009046.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить