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Драма о пандемии COVID-19 стала лидером проката за уикенд в России и СНГ - РИА Новости, 26.06.2023
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Культура
 
10:10 26.06.2023 (обновлено: 15:11 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/prokat-1880398713.html
Драма о пандемии COVID-19 стала лидером проката за уикенд в России и СНГ
Драма о пандемии COVID-19 стала лидером проката за уикенд в России и СНГ - РИА Новости, 26.06.2023
Драма о пандемии COVID-19 стала лидером проката за уикенд в России и СНГ
Драма о пандемии коронавируса "Дыхание" стала лидером проката за уикенд в России и СНГ (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:10
2023-06-26T15:11
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Драма о пандемии коронавируса "Дыхание" стала лидером проката за уикенд в России и СНГ (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.Картина заработала 30,7 миллиона рублей. В фильме рассказывается о подвиге врачей, оказавшихся в красной зоне. Сюжет строится вокруг истории бизнесмена Виктора. В прошлом он был медиком и пробрался в больницу из-за своей матери – она заболела COVID-19. Второе место у мультфильма Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса проекта пополнилась на 26,7 миллиона рублей. Главные герои – парень и девушка, он представитель стихии воды, а она – огня. На третьей строчке еще один мультфильм – "Зверогонщики". В ралли участвуют млекопитающие и земноводные. Среди них лори Жи. Он не в числе бывалых гонщиков, на соревнование отправился, чтобы спасти свой дом. Мультфильм заработал 23,4 миллиона рублей.Четвертый – "Вызов". Сборы первой картины, снятой в космосе, за прошедший уикенд составили 22,6 миллиона рублей. Юлия Пересильд сыграла хирурга Женю. Ее отправили на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.Со сборами 20,8 пятерку лидеров замыкает "Переводчик" Гая Ричи. Джейк Джилленхол исполнил роль американского военного Джона Кинли. Персонажа спас переводчик Ахмед. Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы вывезти оттуда Ахмеда и его семью. Ранее сообщалось, что фестиваль сериалов "Пилот" объявил лауреатов.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Драма о пандемии COVID-19 стала лидером проката за уикенд в России и СНГ

Драма о пандемии коронавируса "Дыхание" стала лидером проката за уикенд в России и СНГ

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр со съемок фильма "Дыхание"
Кадр со съемок фильма Дыхание
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Драма о пандемии коронавируса "Дыхание" стала лидером проката за уикенд в России и СНГ (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.
Картина заработала 30,7 миллиона рублей. В фильме рассказывается о подвиге врачей, оказавшихся в красной зоне. Сюжет строится вокруг истории бизнесмена Виктора. В прошлом он был медиком и пробрался в больницу из-за своей матери – она заболела COVID-19.
© Pixar Animation Studios, 2023Кадр из мультфильма "Элементарно"
Кадр из мультфильма Элементарно
© Pixar Animation Studios, 2023
Кадр из мультфильма "Элементарно"
Второе место у мультфильма Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса проекта пополнилась на 26,7 миллиона рублей. Главные герои – парень и девушка, он представитель стихии воды, а она – огня.
На третьей строчке еще один мультфильм – "Зверогонщики". В ралли участвуют млекопитающие и земноводные. Среди них лори Жи. Он не в числе бывалых гонщиков, на соревнование отправился, чтобы спасти свой дом. Мультфильм заработал 23,4 миллиона рублей.
Четвертый – "Вызов". Сборы первой картины, снятой в космосе, за прошедший уикенд составили 22,6 миллиона рублей. Юлия Пересильд сыграла хирурга Женю. Ее отправили на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.
© Riverstone Pictures (2023)Кадр из мультфильма "Зверогонщики"
Кадр из мультфильма Зверогонщики
Кадр из мультфильма "Зверогонщики"
© Riverstone Pictures (2023)
1 из 3
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
2 из 3
© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube"Переводчик"
Переводчик
"Переводчик"
© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube
3 из 3
Кадр из мультфильма "Зверогонщики"
© Riverstone Pictures (2023)
1 из 3
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
2 из 3
"Переводчик"
© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube
3 из 3
Со сборами 20,8 пятерку лидеров замыкает "Переводчик" Гая Ричи. Джейк Джилленхол исполнил роль американского военного Джона Кинли. Персонажа спас переводчик Ахмед. Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы вывезти оттуда Ахмеда и его семью.
Ранее сообщалось, что фестиваль сериалов "Пилот" объявил лауреатов.
Съемки сериала Последний богатырь. Наследие
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23 июня, 16:09
 
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