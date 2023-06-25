https://ria.ru/20230625/kino-1880373843.html

Сериалы со Стояновым, Робаком, Михалковой наградили на фестивале "Пилот"

Сериалы со Стояновым, Робаком, Михалковой наградили на фестивале "Пилот" - РИА Новости, 25.06.2023

Сериалы со Стояновым, Робаком, Михалковой наградили на фестивале "Пилот"

Проекты про "Цербера", знакомство с родителями и криминальные каникулы в Мексике стали лауреатами Пятого фестиваля сериалов "Пилот", который завершился в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T23:47

2023-06-25T23:47

2023-06-25T23:47

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Проекты про "Цербера", знакомство с родителями и криминальные каникулы в Мексике стали лауреатами Пятого фестиваля сериалов "Пилот", который завершился в Иванове.В номинации "Лучший пилот сериала. Выбор жюри" победил "Цербер". Историческая драма рассказывает про таинственные убийства в Санкт-Петербурге после восстания декабристов.Лучшим пилотом по мнению зрителей стал проект "Мамонты". В нем герой Юрия Стоянова, пенсионер Николай, знакомится с миром современных технологий при помощи продвинутой внучки.Статус самого ожидаемого сериала по итогам презентации на деловой программе достался проекту "Третий в постели" Бориса Хлебникова с Александром Робаком и Анной Михалковой. Он расскажет про то, как семейная пара спасает свои отношения от разлада.За лучший сценарий отметили проект "Я иду искать" Алексея Иванова. Это история в стиле "Эйфории". Алена рассталась с парнем, потом пропал ее пес Альдо, а после с ней начинают происходить странные вещи.За мужскую роль отметили Максима Стоянова ("Черное солнце"), за женскую — Евгению Борзых ("Убить Риту"). Последний проект рассказывает про учительницу химии, которая вынуждена зарабатывать на жизнь уборкой коттеджа. Он становится местом преступления, а героиня — участницей бандитских разборок.За актерский ансамбль приз получил проект "Макрон". В нем сыграли Кузьма Сапрыкин, Марина Александрова, Ольга Медынич, Александр Робак.Сериал — о том, как герой знакомит свою девушку с родителями. Нюансом становится то, что его дама — ровесница папы и мамы героя.Лучшим режиссером стал Дмитрий Тюрин ("Горящий тур"), а Тимофей Трибунцев получил спецприз жюри.В основном конкурсе были представлены 20 проектов.Судили конкурс актрисы Дарья Мороз и Анна Банщикова, продюсер Сергей Титинков, драматург Илья Тилькин, Возглавил жюри режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк.Проектом закрытия стал сериал "Охота на Бизона" главную роль исполнил Сергей Безруков. Он перевоплотился в следователя, который пытается найти убийцу манекенщицы."Пилот" проходил в Иванове с 22 по 25 июня.

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы