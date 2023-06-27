https://ria.ru/20230627/sakhar-1880796264.html

Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара

Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара - РИА Новости, 27.06.2023

Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара

Минсельхоз РФ продлил режим экспортных соглашений между производителями на рынке сахара на новый сельскохозяйственный год, допустимый совокупный объем вывоза за РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T21:54

2023-06-27T21:54

2023-06-27T21:54

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

союзроссахар

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ продлил режим экспортных соглашений между производителями на рынке сахара на новый сельскохозяйственный год, допустимый совокупный объем вывоза за пределы ЕАЭС на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года снова определен в размере 1 тонны, следует из приказа на официальном портале правовой информации. "Определить, исходя из баланса спроса и предложения сахара белого и (или) свекловичного сахара-сырца на внутреннем рынке, на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года (включительно) допустимый совокупный объем вывоза сахара белого и свекловичного сахара-сырца за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в период действия общих исключений в отношении соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию сахара белого и (или) свекловичного сахара-сырца в размере 1 тонны", - говорится в документе. РФ по итогам 2022 года превысила индикатор Доктрины продовольственной безопасности по сахару (90%): он составил 103,2%. Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") прогнозировал, что в сезоне 2022-2023 (для сахара - с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года) объем производства сахара ожидается на уровне 6,1 миллиона тонн сахара (плюс 5,2% год к году), а товарные запасы на конец сезона прогнозируются на уровне прошлого года. Постановление, допускающее создание в РФ экспортного объединения на рынке сахара, было подписано кабмином в апреле 2020 года.

https://ria.ru/20230607/minselkhoz-1876606911.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзроссахар, евразийский экономический союз