Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара
Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара еще на год
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ продлил режим экспортных соглашений между производителями на рынке сахара на новый сельскохозяйственный год, допустимый совокупный объем вывоза за пределы ЕАЭС на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года снова определен в размере 1 тонны, следует из приказа на официальном портале правовой информации.
"Определить, исходя из баланса спроса и предложения сахара белого и (или) свекловичного сахара-сырца на внутреннем рынке, на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года (включительно) допустимый совокупный объем вывоза сахара белого и свекловичного сахара-сырца за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в период действия общих исключений в отношении соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию сахара белого и (или) свекловичного сахара-сырца в размере 1 тонны", - говорится в документе.
РФ по итогам 2022 года превысила индикатор Доктрины продовольственной безопасности по сахару (90%): он составил 103,2%. Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") прогнозировал, что в сезоне 2022-2023 (для сахара - с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года) объем производства сахара ожидается на уровне 6,1 миллиона тонн сахара (плюс 5,2% год к году), а товарные запасы на конец сезона прогнозируются на уровне прошлого года.
Постановление, допускающее создание в РФ экспортного объединения на рынке сахара, было подписано кабмином в апреле 2020 года.