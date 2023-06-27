Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/sakhar-1880796264.html
Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара
Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара - РИА Новости, 27.06.2023
Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара
Минсельхоз РФ продлил режим экспортных соглашений между производителями на рынке сахара на новый сельскохозяйственный год, допустимый совокупный объем вывоза за РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:54
2023-06-27T21:54
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
союзроссахар
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811021322_0:194:2873:1810_1920x0_80_0_0_7f4d5131de107d571000a73d29567e5a.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ продлил режим экспортных соглашений между производителями на рынке сахара на новый сельскохозяйственный год, допустимый совокупный объем вывоза за пределы ЕАЭС на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года снова определен в размере 1 тонны, следует из приказа на официальном портале правовой информации. "Определить, исходя из баланса спроса и предложения сахара белого и (или) свекловичного сахара-сырца на внутреннем рынке, на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года (включительно) допустимый совокупный объем вывоза сахара белого и свекловичного сахара-сырца за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в период действия общих исключений в отношении соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию сахара белого и (или) свекловичного сахара-сырца в размере 1 тонны", - говорится в документе. РФ по итогам 2022 года превысила индикатор Доктрины продовольственной безопасности по сахару (90%): он составил 103,2%. Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") прогнозировал, что в сезоне 2022-2023 (для сахара - с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года) объем производства сахара ожидается на уровне 6,1 миллиона тонн сахара (плюс 5,2% год к году), а товарные запасы на конец сезона прогнозируются на уровне прошлого года. Постановление, допускающее создание в РФ экспортного объединения на рынке сахара, было подписано кабмином в апреле 2020 года.
https://ria.ru/20230607/minselkhoz-1876606911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811021322_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5bb56dd113d68219f22dfe9a0f975799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзроссахар, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Союзроссахар, Евразийский экономический союз
Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара

Минсельхоз России продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара еще на год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ продлил режим экспортных соглашений между производителями на рынке сахара на новый сельскохозяйственный год, допустимый совокупный объем вывоза за пределы ЕАЭС на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года снова определен в размере 1 тонны, следует из приказа на официальном портале правовой информации.
"Определить, исходя из баланса спроса и предложения сахара белого и (или) свекловичного сахара-сырца на внутреннем рынке, на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года (включительно) допустимый совокупный объем вывоза сахара белого и свекловичного сахара-сырца за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в период действия общих исключений в отношении соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию сахара белого и (или) свекловичного сахара-сырца в размере 1 тонны", - говорится в документе.
Здание Министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Минсельхоз в 2022 году в 10,3 раза перевыполнил план по доходам
7 июня, 00:14
РФ по итогам 2022 года превысила индикатор Доктрины продовольственной безопасности по сахару (90%): он составил 103,2%. Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") прогнозировал, что в сезоне 2022-2023 (для сахара - с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года) объем производства сахара ожидается на уровне 6,1 миллиона тонн сахара (плюс 5,2% год к году), а товарные запасы на конец сезона прогнозируются на уровне прошлого года.
Постановление, допускающее создание в РФ экспортного объединения на рынке сахара, было подписано кабмином в апреле 2020 года.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)СоюзроссахарЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала