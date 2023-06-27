https://ria.ru/20230627/rogov-1880608352.html
Рогов назвал заявление США о ситуации на ЗАЭС попыткой вразумить Зеленского
Рогов назвал заявление США о ситуации на ЗАЭС попыткой вразумить Зеленского - РИА Новости, 27.06.2023
Рогов назвал заявление США о ситуации на ЗАЭС попыткой вразумить Зеленского
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что заявление США о ситуации на Запорожской АЭС является попыткой... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:34
2023-06-27T02:34
2023-06-27T02:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что заявление США о ситуации на Запорожской АЭС является попыткой вразумить Владимира Зеленского не предпринять каких-либо провокаций. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят никаких свидетельств того, что есть угроза подрыва ЗАЭС Россией, как об этом утверждают в Киеве. Также, по его словам, Штаты не видят каких-либо сведений, указывающих на намерение Москвы применить ядерное оружие на Украине. "США видимо пытаются вразумить Зеленского не делать чего-то страшного и посылают ему сигнал. А также это, по всей видимости, попытка в публичной плоскости дистанцироваться от действий Зеленского, так как он становится для американцев все более неуправляемым и токсичным", - сказал РИА Новости Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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россия, сша, энергодар, владимир зеленский, владимир рогов, джон кирби, запорожская аэс, в мире
Россия, США, Энергодар, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Джон Кирби, Запорожская АЭС, В мире
Рогов назвал заявление США о ситуации на ЗАЭС попыткой вразумить Зеленского
Рогов назвал заявление США о ситуации на Запорожской АЭС попыткой образумить Зеленского