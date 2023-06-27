https://ria.ru/20230627/putin-1880682467.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 27.06.2023
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:46
2023-06-27T12:46
2023-06-27T12:46
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Насыщенный рабочий день. В первой половине дня - международный телефонный разговор, мы дадим сообщение в ближайшее время", - заявил Песков журналистам.
https://ria.ru/20230627/smi-1880681597.html
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россия, владимир путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Песков: у Путина в первой половине дня состоится международный телефонный разговор
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Насыщенный рабочий день. В первой половине дня - международный телефонный разговор, мы дадим сообщение в ближайшее время", - заявил Песков журналистам.
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