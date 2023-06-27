https://ria.ru/20230627/putin-1880668874.html

Зюганов предложил Путину провести расширенный совет с лидерами фракций

Зюганов предложил Путину провести расширенный совет с лидерами фракций - РИА Новости, 27.06.2023

Зюганов предложил Путину провести расширенный совет с лидерами фракций

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести совет с главами фракций и обсудить ситуацию с попыткой военного... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:46

2023-06-27T11:46

2023-06-27T11:58

политика

россия

кпрф

геннадий зюганов

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести совет с главами фракций и обсудить ситуацию с попыткой военного мятежа."Я предложил президенту собрать руководителей фракций, расширенный, по сути дела, военный совет и подвести итоги не только подавления этого мятежа, но и всей военно-политической операции", - заявил Зюганов на пресс-подходе.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, кпрф, геннадий зюганов, владимир путин, попытка вооруженного мятежа