Зюганов предложил Путину провести расширенный совет с лидерами фракций
Зюганов предложил Путину обсудить с лидерами фракций ситуацию, сложившуюся на выходных
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести совет с главами фракций и обсудить ситуацию с попыткой военного мятежа.
"Я предложил президенту собрать руководителей фракций, расширенный, по сути дела, военный совет и подвести итоги не только подавления этого мятежа, но и всей военно-политической операции", - заявил Зюганов на пресс-подходе.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.