Рейтинг@Mail.ru
Зюганов предложил Путину провести расширенный совет с лидерами фракций - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 27.06.2023 (обновлено: 11:58 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/putin-1880668874.html
Зюганов предложил Путину провести расширенный совет с лидерами фракций
Зюганов предложил Путину провести расширенный совет с лидерами фракций - РИА Новости, 27.06.2023
Зюганов предложил Путину провести расширенный совет с лидерами фракций
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести совет с главами фракций и обсудить ситуацию с попыткой военного... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:46
2023-06-27T11:58
политика
россия
кпрф
геннадий зюганов
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774406184_0:78:3054:1795_1920x0_80_0_0_8cbdf505d514b54233ab166e7e34589e.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести совет с главами фракций и обсудить ситуацию с попыткой военного мятежа."Я предложил президенту собрать руководителей фракций, расширенный, по сути дела, военный совет и подвести итоги не только подавления этого мятежа, но и всей военно-политической операции", - заявил Зюганов на пресс-подходе.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774406184_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_a669b0cb8bf5823022ad7e508558726b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, кпрф, геннадий зюганов, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Политика, Россия, КПРФ, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Зюганов предложил Путину провести расширенный совет с лидерами фракций

Зюганов предложил Путину обсудить с лидерами фракций ситуацию, сложившуюся на выходных

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести совет с главами фракций и обсудить ситуацию с попыткой военного мятежа.
"Я предложил президенту собрать руководителей фракций, расширенный, по сути дела, военный совет и подвести итоги не только подавления этого мятежа, но и всей военно-политической операции", - заявил Зюганов на пресс-подходе.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
26 июня, 08:00
 
ПолитикаРоссияКПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала