https://ria.ru/20230627/proekty-1880771789.html

Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой

Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой - РИА Новости, 27.06.2023

Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой

Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:34

2023-06-27T18:34

2023-06-27T18:35

куба

россия

москва

сергей шойгу

николай патрушев

сергей лавров

госдума рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. "Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях… Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области", - сказал глава российского военного ведомства. Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог. В 2023 году Кубу с официальными визитами посетили секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь, премьер-министр Кубы Мануэль Mappeрo посетил с официальным визитом Москву.

https://ria.ru/20230627/kuba-1880769430.html

куба

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

куба, россия, москва, сергей шойгу, николай патрушев, сергей лавров, госдума рф