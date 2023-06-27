Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 27.06.2023 (обновлено: 18:35 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/proekty-1880771789.html
Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой
Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой - РИА Новости, 27.06.2023
Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой
Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:34
2023-06-27T18:35
куба
россия
москва
сергей шойгу
николай патрушев
сергей лавров
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_5c3cca3b2172b7f815a8f8a323348590.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. "Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях… Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области", - сказал глава российского военного ведомства. Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог. В 2023 году Кубу с официальными визитами посетили секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь, премьер-министр Кубы Мануэль Mappeрo посетил с официальным визитом Москву.
https://ria.ru/20230627/kuba-1880769430.html
куба
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_174:0:2663:1867_1920x0_80_0_0_fa6c9caf458c9aef4f2833fa2b376daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, россия, москва, сергей шойгу, николай патрушев, сергей лавров, госдума рф
Куба, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Сергей Лавров, Госдума РФ
Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой

Шойгу: Россия и Куба планируют развивать совместные проекты в военно-технической области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой.
«
"Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях… Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области", - сказал глава российского военного ведомства.
Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог. В 2023 году Кубу с официальными визитами посетили секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь, премьер-министр Кубы Мануэль Mappeрo посетил с официальным визитом Москву.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу
Вчера, 18:22
 
КубаРоссияМоскваСергей ШойгуНиколай ПатрушевСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала