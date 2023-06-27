https://ria.ru/20230627/proekty-1880771789.html
Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой
Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой - РИА Новости, 27.06.2023
Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой
Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:34
2023-06-27T18:34
2023-06-27T18:35
куба
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сергей шойгу
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сергей лавров
госдума рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. "Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях… Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области", - сказал глава российского военного ведомства. Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог. В 2023 году Кубу с официальными визитами посетили секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь, премьер-министр Кубы Мануэль Mappeрo посетил с официальным визитом Москву.
https://ria.ru/20230627/kuba-1880769430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куба, россия, москва, сергей шойгу, николай патрушев, сергей лавров, госдума рф
Куба, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Сергей Лавров, Госдума РФ
Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой
Шойгу: Россия и Куба планируют развивать совместные проекты в военно-технической области