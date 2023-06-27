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Украина с 2022 года получила более 22 миллиардов долларов помощи - РИА Новости, 27.06.2023
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17:58 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/pomosch-1880763552.html
Украина с 2022 года получила более 22 миллиардов долларов помощи
Украина с 2022 года получила более 22 миллиардов долларов помощи - РИА Новости, 27.06.2023
Украина с 2022 года получила более 22 миллиардов долларов помощи
Украина с февраля прошлого года получила уже более 22 миллиардов финансовой помощи от Всемирного банка и стран-доноров, сообщил во вторник украинский министр... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:58
2023-06-27T17:58
украина
сергей марченко
всемирный банк
еврокомиссия
оон
владимир зеленский
вашингтон (штат)
сша
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МОСКВА, 27 июня - РИА Новости. Украина с февраля прошлого года получила уже более 22 миллиардов финансовой помощи от Всемирного банка и стран-доноров, сообщил во вторник украинский министр финансов Сергей Марченко. "С 24 февраля 2022 года Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины финансовые ресурсы в размере 34 миллиардов долларов. Более 22 миллиардов долларов США из этой суммы уже предоставлено Украине", - написал Марченко в Telegram-канале. Он отметил, что финансовая помощь, полученная от Всемирного банка и созданных трастовых фондов, играет важную роль в обеспечении первоочередных социальных расходов и поддержании сбалансированности государственного бюджета страны. Марченко сообщил что в Вашингтоне встретился с руководством Всемирного банка, стороны обсудили ряд проектов, которые будут внедряться в процессе восстановления Украины. В частности, как сообщает чиновник, речь идет о реконструкции транспортной инфраструктуры RELINK, электроэнергетического сектора Re-Power, а также поддержки системы здравоохранения Heal Ukraine. Кроме того, сейчас прорабатываются предложения по инициированию еще двух новых проектов. Как заявлял Марченко ранее, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.
https://ria.ru/20230627/bolgariya-1880757676.html
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украина, сергей марченко, всемирный банк, еврокомиссия, оон, владимир зеленский, вашингтон (штат), сша
Украина, Сергей Марченко, Всемирный банк, Еврокомиссия, ООН, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), США
Украина с 2022 года получила более 22 миллиардов долларов помощи

Украина с февраля прошлого года получила более 22 миллиардов долларов финансовой помощи

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июня - РИА Новости. Украина с февраля прошлого года получила уже более 22 миллиардов финансовой помощи от Всемирного банка и стран-доноров, сообщил во вторник украинский министр финансов Сергей Марченко.
"С 24 февраля 2022 года Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины финансовые ресурсы в размере 34 миллиардов долларов. Более 22 миллиардов долларов США из этой суммы уже предоставлено Украине", - написал Марченко в Telegram-канале.
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Он отметил, что финансовая помощь, полученная от Всемирного банка и созданных трастовых фондов, играет важную роль в обеспечении первоочередных социальных расходов и поддержании сбалансированности государственного бюджета страны.
Марченко сообщил что в Вашингтоне встретился с руководством Всемирного банка, стороны обсудили ряд проектов, которые будут внедряться в процессе восстановления Украины. В частности, как сообщает чиновник, речь идет о реконструкции транспортной инфраструктуры RELINK, электроэнергетического сектора Re-Power, а также поддержки системы здравоохранения Heal Ukraine. Кроме того, сейчас прорабатываются предложения по инициированию еще двух новых проектов.
Как заявлял Марченко ранее, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.
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