https://ria.ru/20230627/pomosch-1880763552.html

Украина с 2022 года получила более 22 миллиардов долларов помощи

Украина с 2022 года получила более 22 миллиардов долларов помощи - РИА Новости, 27.06.2023

Украина с 2022 года получила более 22 миллиардов долларов помощи

Украина с февраля прошлого года получила уже более 22 миллиардов финансовой помощи от Всемирного банка и стран-доноров, сообщил во вторник украинский министр... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:58

2023-06-27T17:58

2023-06-27T17:58

украина

сергей марченко

всемирный банк

еврокомиссия

оон

владимир зеленский

вашингтон (штат)

сша

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МОСКВА, 27 июня - РИА Новости. Украина с февраля прошлого года получила уже более 22 миллиардов финансовой помощи от Всемирного банка и стран-доноров, сообщил во вторник украинский министр финансов Сергей Марченко. "С 24 февраля 2022 года Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины финансовые ресурсы в размере 34 миллиардов долларов. Более 22 миллиардов долларов США из этой суммы уже предоставлено Украине", - написал Марченко в Telegram-канале. Он отметил, что финансовая помощь, полученная от Всемирного банка и созданных трастовых фондов, играет важную роль в обеспечении первоочередных социальных расходов и поддержании сбалансированности государственного бюджета страны. Марченко сообщил что в Вашингтоне встретился с руководством Всемирного банка, стороны обсудили ряд проектов, которые будут внедряться в процессе восстановления Украины. В частности, как сообщает чиновник, речь идет о реконструкции транспортной инфраструктуры RELINK, электроэнергетического сектора Re-Power, а также поддержки системы здравоохранения Heal Ukraine. Кроме того, сейчас прорабатываются предложения по инициированию еще двух новых проектов. Как заявлял Марченко ранее, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.

https://ria.ru/20230627/bolgariya-1880757676.html

https://ria.ru/20230626/pomosch-1880580190.html

украина

вашингтон (штат)

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украина, сергей марченко, всемирный банк, еврокомиссия, оон, владимир зеленский, вашингтон (штат), сша