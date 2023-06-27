Украина с 2022 года получила более 22 миллиардов долларов помощи
Украина с февраля прошлого года получила более 22 миллиардов долларов финансовой помощи
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 июня - РИА Новости. Украина с февраля прошлого года получила уже более 22 миллиардов финансовой помощи от Всемирного банка и стран-доноров, сообщил во вторник украинский министр финансов Сергей Марченко.
"С 24 февраля 2022 года Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины финансовые ресурсы в размере 34 миллиардов долларов. Более 22 миллиардов долларов США из этой суммы уже предоставлено Украине", - написал Марченко в Telegram-канале.
Он отметил, что финансовая помощь, полученная от Всемирного банка и созданных трастовых фондов, играет важную роль в обеспечении первоочередных социальных расходов и поддержании сбалансированности государственного бюджета страны.
Марченко сообщил что в Вашингтоне встретился с руководством Всемирного банка, стороны обсудили ряд проектов, которые будут внедряться в процессе восстановления Украины. В частности, как сообщает чиновник, речь идет о реконструкции транспортной инфраструктуры RELINK, электроэнергетического сектора Re-Power, а также поддержки системы здравоохранения Heal Ukraine. Кроме того, сейчас прорабатываются предложения по инициированию еще двух новых проектов.
Как заявлял Марченко ранее, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.