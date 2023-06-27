https://ria.ru/20230627/paket-1880662838.html

СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой

СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой - РИА Новости, 27.06.2023

СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой

Житель Сертолово Ленинградской области вечером в понедельник обнаружил пакет с отрубленной головой во время прогулки с собакой в лесу, сообщает 78.ru. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:16

2023-06-27T11:16

2023-06-27T14:35

сертолово

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Житель Сертолово Ленинградской области вечером в понедельник обнаружил пакет с отрубленной головой во время прогулки с собакой в лесу, сообщает 78.ru.По данным журналистов, 39-летний мужчина заметил тлеющий пакет и хотел его потушить, чтобы избежать пожара, но обнаружил внутри человеческую голову.Местный житель обратился в полицию, найденные им останки направили в морг. "Всеволожской городской прокуратурой поставлены на особый контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту обнаружения в лесном массиве у Сертолово на пепелище черепа неустановленного человека", — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.По факту обнаружения останков проводится проверка.

https://ria.ru/20230627/gorlo-1880641918.html

сертолово

ленинградская область

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

сертолово, ленинградская область, происшествия