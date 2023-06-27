https://ria.ru/20230627/paket-1880662838.html
СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой
СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой
Житель Сертолово Ленинградской области вечером в понедельник обнаружил пакет с отрубленной головой во время прогулки с собакой в лесу, сообщает 78.ru. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:16
2023-06-27T11:16
2023-06-27T14:35
сертолово
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Житель Сертолово Ленинградской области вечером в понедельник обнаружил пакет с отрубленной головой во время прогулки с собакой в лесу, сообщает 78.ru.По данным журналистов, 39-летний мужчина заметил тлеющий пакет и хотел его потушить, чтобы избежать пожара, но обнаружил внутри человеческую голову.Местный житель обратился в полицию, найденные им останки направили в морг. "Всеволожской городской прокуратурой поставлены на особый контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту обнаружения в лесном массиве у Сертолово на пепелище черепа неустановленного человека", — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.По факту обнаружения останков проводится проверка.
https://ria.ru/20230627/gorlo-1880641918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сертолово, ленинградская область, происшествия
Сертолово, Ленинградская область, Происшествия
СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой
78.ru: житель Ленинградской области обнаружил в лесу пакет с отрубленной головой