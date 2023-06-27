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СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой - РИА Новости, 27.06.2023
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11:16 27.06.2023 (обновлено: 14:35 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/paket-1880662838.html
СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой
СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой
Житель Сертолово Ленинградской области вечером в понедельник обнаружил пакет с отрубленной головой во время прогулки с собакой в лесу, сообщает 78.ru. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:16
2023-06-27T14:35
сертолово
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Житель Сертолово Ленинградской области вечером в понедельник обнаружил пакет с отрубленной головой во время прогулки с собакой в лесу, сообщает 78.ru.По данным журналистов, 39-летний мужчина заметил тлеющий пакет и хотел его потушить, чтобы избежать пожара, но обнаружил внутри человеческую голову.Местный житель обратился в полицию, найденные им останки направили в морг. "Всеволожской городской прокуратурой поставлены на особый контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту обнаружения в лесном массиве у Сертолово на пепелище черепа неустановленного человека", — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.По факту обнаружения останков проводится проверка.
https://ria.ru/20230627/gorlo-1880641918.html
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сертолово, ленинградская область, происшествия
Сертолово, Ленинградская область, Происшествия
СМИ: в Ленинградской области обнаружили пакет с отрубленной головой

78.ru: житель Ленинградской области обнаружил в лесу пакет с отрубленной головой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Житель Сертолово Ленинградской области вечером в понедельник обнаружил пакет с отрубленной головой во время прогулки с собакой в лесу, сообщает 78.ru.
По данным журналистов, 39-летний мужчина заметил тлеющий пакет и хотел его потушить, чтобы избежать пожара, но обнаружил внутри человеческую голову.
Местный житель обратился в полицию, найденные им останки направили в морг.
«
"Всеволожской городской прокуратурой поставлены на особый контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту обнаружения в лесном массиве у Сертолово на пепелище черепа неустановленного человека", — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
По факту обнаружения останков проводится проверка.
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