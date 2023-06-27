Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/obstrel-1880793904.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 27.06.2023
При обстреле Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:16
2023-06-27T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате варварского обстрела Петровского района со стороны украинских карателей погибла женщина. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Личность погибшей устанавливается. Также во время обстрела ранения получила женщина 1957 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 20.05 мск выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Ведомство также отметило, что в 20.20 и 20.40 мск украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 20.40 мск представительство зафиксировало обстрел Макеевки, украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880669982.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка погибла женщина

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка одна женщина погибла, одна ранена

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"В результате варварского обстрела Петровского района со стороны украинских карателей погибла женщина. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Личность погибшей устанавливается. Также во время обстрела ранения получила женщина 1957 года рождения", - написал Кулемзин.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 20.05 мск выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Ведомство также отметило, что в 20.20 и 20.40 мск украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в 20.40 мск представительство зафиксировало обстрел Макеевки, украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

Мужчина в магазине в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Еще три человека получили ранения.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 7

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 7

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 7

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 7

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 7

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
ООН обвинила украинских силовиков в пытках десятков задержанных гражданских
Вчера, 11:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала