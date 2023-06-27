https://ria.ru/20230627/obstrel-1880793904.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 27.06.2023
При обстреле Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:16
2023-06-27T21:16
2023-06-27T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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украина
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате варварского обстрела Петровского района со стороны украинских карателей погибла женщина. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Личность погибшей устанавливается. Также во время обстрела ранения получила женщина 1957 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 20.05 мск выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Ведомство также отметило, что в 20.20 и 20.40 мск украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 20.40 мск представительство зафиксировало обстрел Макеевки, украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880669982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка погибла женщина
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка одна женщина погибла, одна ранена