Матвиенко: необходимо прививать детям понимание опасности нацизма
Матвиенко заявила о необходимости прививать детям понимание опасности нацизма
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
УФА, 27 июн - РИА Новости. Необходимо, чтобы молодежь понимала опасность нацизма и могла ему противостоять, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Главное, сделать прививку нашей молодежи, главное, чтобы наша молодежь понимала опасность нацизма и могла этому противостоять. Единственный способ – это память о нашей истории, память о подвиге наших отцов и дедов. Как бы хорошо мы об этом не говорили на уроках истории, как бы убедительно это не писали в учебниках, но пока ты сам не видишь глазами, не побываешь на мемориалах Белоруссии, России, не прикоснешься к памяти о подвигах наших дедов, прадедов, нашего поколения победителей, мне кажется, это все равно не заденет за живое", - сказала она, обращаясь к участникам "Поезда Памяти", встретившись с ними в Уфе.
Матвиенко отметила, что даже после всего, когда "нацизм показал свое звериное лицо, нам всем казалось, что никогда больше ничего подобного не может произойти".
«
"Оказалось, может. В ряде стран начали поднимать голову снова неонацисты, а в ряде стран, например, в Украине он стал государственной идеологией. Мы видели, как в странах Прибалтики факельные шествия с фашистской символикой, символикой СС с разрешения властей ходят по улицам и, конечно, это очень тревожно", - добавила председатель верхней палаты российского парламента.
Двести старшеклассников из России, Белоруссии, Киргизии и Армении отправились на " Поезде Памяти" 20 июня, состав стартует из Москвы и пройдет, в том числе, через Брест, Санкт-Петербург, Уфу, Волгоград, Тулу, Минск, Кубинку, говорится в справочных материалах РЖД.
Проект "Поезд Памяти" проводится по инициативе Матвиенко и председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой с участием РЖД. В 2022 году в нем приняли участие 100 десятиклассников из России и 100 - из Белоруссии. В этом году добавляются участники еще из двух стан - Армении и Киргизии.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил в ходе пресс-конференции к старту проекта на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня", что к участию в культурно-образовательном проекте " Поезд Памяти " планируется пригласить все 15 стран постсоветского пространства, в том числе, Украину и страны Балтии.