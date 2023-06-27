https://ria.ru/20230627/nato-1880800736.html

Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь"

Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь" - РИА Новости, 27.06.2023

Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь"

Украина "когда-нибудь" станет частью НАТО, заявил премьер Бельгии Александер де Кроо на встрече некоторых лидеров альянса, которая прошла в Гааге для подготовки РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T22:55

2023-06-27T22:55

2023-06-27T23:11

в мире

украина

вильнюс

бельгия

владимир зеленский

александер де кро

джо байден

нато

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Украина "когда-нибудь" станет частью НАТО, заявил премьер Бельгии Александер де Кроо на встрече некоторых лидеров альянса, которая прошла в Гааге для подготовки саммита в Вильнюсе 11-12 июля. "Вопрос состоит в том, что нам необходимо делать в ожидании: оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности", — добавил он.Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, то это демотивирует ВСУ. По словам политика, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Киева. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в альянс, а проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Киева в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Украины на НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230627/priglashenie-1880705042.html

https://ria.ru/20230627/udar-1880670610.html

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вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вильнюс, бельгия, владимир зеленский, александер де кро, джо байден, нато