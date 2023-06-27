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Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь" - РИА Новости, 27.06.2023
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22:55 27.06.2023 (обновлено: 23:11 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/nato-1880800736.html
Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь"
Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь" - РИА Новости, 27.06.2023
Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь"
Украина "когда-нибудь" станет частью НАТО, заявил премьер Бельгии Александер де Кроо на встрече некоторых лидеров альянса, которая прошла в Гааге для подготовки РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:55
2023-06-27T23:11
в мире
украина
вильнюс
бельгия
владимир зеленский
александер де кро
джо байден
нато
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Украина "когда-нибудь" станет частью НАТО, заявил премьер Бельгии Александер де Кроо на встрече некоторых лидеров альянса, которая прошла в Гааге для подготовки саммита в Вильнюсе 11-12 июля. "Вопрос состоит в том, что нам необходимо делать в ожидании: оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности", — добавил он.Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, то это демотивирует ВСУ. По словам политика, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Киева. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в альянс, а проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Киева в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Украины на НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230627/priglashenie-1880705042.html
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в мире, украина, вильнюс, бельгия, владимир зеленский, александер де кро, джо байден, нато
В мире, Украина, Вильнюс, Бельгия, Владимир Зеленский, Александер де Кро, Джо Байден, НАТО
Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь"

Премьер Бельгии де Кроо: Украина когда-нибудь станет частью НАТО, пока ей нужна поддержка

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Украина "когда-нибудь" станет частью НАТО, заявил премьер Бельгии Александер де Кроо на встрече некоторых лидеров альянса, которая прошла в Гааге для подготовки саммита в Вильнюсе 11-12 июля.
"Вопрос состоит в том, что нам необходимо делать в ожидании: оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности", — добавил он.
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, то это демотивирует ВСУ. По словам политика, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Киева.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в альянс, а проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Киева в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Украины на НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
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