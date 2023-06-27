https://ria.ru/20230627/mechet-1880754801.html

В Адмиралтейской слободе построят соборную мечеть Казани

В Адмиралтейской слободе построят соборную мечеть Казани - РИА Новости, 27.06.2023

В Адмиралтейской слободе построят соборную мечеть Казани

Соборную мечеть Казани построят в Адмиралтейской слободе, а на месте, где ее изначально планировалось возвести, создадут парк в честь 1100-летия принятия ислама РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:12

2023-06-27T17:12

2023-06-27T17:14

республика татарстан

казань

ильсур метшин

камиль самигуллин

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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Соборную мечеть Казани построят в Адмиралтейской слободе, а на месте, где ее изначально планировалось возвести, создадут парк в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана. Первоначально планировалось, что соборная мечеть Казани расположится на берегу реки Казанки напротив стен Казанского кремля, на месте бывшего парка аттракционов "Кырлай". В мае 2022 года в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией состоялась торжественная закладка камня на месте строительства будущей соборной мечети. "Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что с момента начала геодезических работ на месте строительства в парке "Кырлай" обнаружились активные грунтовые воды, а архитектурное сообщество республики выступило против того, чтобы соборная мечеть находилась там", - говорится в сообщении по итогам совещания по вопросу строительства соборной мечети Казани. Отмечается, что муфтий Татарстана и остальные священнослужители отнеслись с пониманием к возникшим проблемам и сочли нецелесообразным строительство с существенными инженерными ограничениями. Из других предложенных площадок для размещения будущей мечети они признали наиболее подходящей территорию Адмиралтейской слободы, которая выгодно отличается от других обширной территорией, что позволяет построить комплекс мечети наиболее масштабно и с перспективой дальнейшего развития. При этом муфтий Камиль Самигуллин обратился к мэру Казани с просьбой оставить место парка "Кырлай" за тематическим сквером к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и построить в нем памятную мечеть в честь этой исторической даты. Метшин, как отмечается, поблагодарил священнослужителей за идею и поддержал ее. Ранее власти сообщали, что будущая соборная мечеть Казани должна принимать одновременно не менее 10 тысяч человек. В основание мечети планируется заложить древние камни, привезенные с места принятия ислама Волжской Булгарией. Был проведен международный конкурс на разработку эскизного проекта и архитектурной концепции мечети и прилегающей территории. Заказчиком строительства соборной мечети выступает республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества "Игелек – Доброта", наблюдательный совет которого возглавляет глава Татарстана, генеральным подрядчиком выступает ООО "Евростройхолдинг+" (компания работала над воссозданием собора Казанской иконы Божьей Матери).

https://ria.ru/20230224/kazan-1853224108.html

https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880579080.html

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казань, ильсур метшин, камиль самигуллин