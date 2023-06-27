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Матч звезд АСБ-2024 пройдет в Красноярске в двухдневном формате - РИА Новости, 27.06.2023
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13:04 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/match-1880686947.html
Матч звезд АСБ-2024 пройдет в Красноярске в двухдневном формате
Матч звезд АСБ-2024 пройдет в Красноярске в двухдневном формате - РИА Новости, 27.06.2023
Матч звезд АСБ-2024 пройдет в Красноярске в двухдневном формате
Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России, который состоится в Красноярске в 2024 году, впервые пройдет в течение двух дней и будет разделен... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:04
2023-06-27T13:04
красноярск
сергей тараканов
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России, который состоится в Красноярске в 2024 году, впервые пройдет в течение двух дней и будет разделен на мужской и женский форматы, сообщает министерство спорта Красноярского края. По его данным, договоренность о проведении мероприятия в Красноярске была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме. Первая встреча оргкомитета матча звезд АСБ России состоялась 26 июня в Красноярске. "Представители АСБ презентовали проект концепции мероприятия на следующий год... Основным новшеством 2024 года станет разделение женского и мужского матча – они состоятся в разные дни. В дальнейшем будут утверждены даты проведения мероприятия и состоится согласование программы баскетбольного праздника", - говорится в сообщении. Исполнительный директор АСБ Иван Довгань подчеркнул, что Красноярский край демонстрирует заинтересованность в проведении ярких и масштабных мероприятий. "На совещании мы обсудили концепцию, новые идеи и фишки Матча звезд, чтобы сделать его непохожим на прошлый год и подарить зрителям настоящий праздник баскетбола", - сказал он. В 2023 году Матч звезд АСБ состоялся в Красноярске 4 февраля. Одним из почетных гостей стал олимпийский чемпион Сеула, начинавший свой спортивный путь в красноярской школе баскетбола, Сергей Тараканов.
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красноярск, сергей тараканов, красноярский край
Красноярск, Сергей Тараканов, Красноярский край

Матч звезд АСБ-2024 пройдет в Красноярске в двухдневном формате

© Фото : fotoliaБаскетбольный мяч.
Баскетбольный мяч. - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : fotolia
Баскетбольный мяч.. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России, который состоится в Красноярске в 2024 году, впервые пройдет в течение двух дней и будет разделен на мужской и женский форматы, сообщает министерство спорта Красноярского края.
По его данным, договоренность о проведении мероприятия в Красноярске была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме. Первая встреча оргкомитета матча звезд АСБ России состоялась 26 июня в Красноярске.
"Представители АСБ презентовали проект концепции мероприятия на следующий год... Основным новшеством 2024 года станет разделение женского и мужского матча – они состоятся в разные дни. В дальнейшем будут утверждены даты проведения мероприятия и состоится согласование программы баскетбольного праздника", - говорится в сообщении.
Исполнительный директор АСБ Иван Довгань подчеркнул, что Красноярский край демонстрирует заинтересованность в проведении ярких и масштабных мероприятий.
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"На совещании мы обсудили концепцию, новые идеи и фишки Матча звезд, чтобы сделать его непохожим на прошлый год и подарить зрителям настоящий праздник баскетбола", - сказал он.
В 2023 году Матч звезд АСБ состоялся в Красноярске 4 февраля. Одним из почетных гостей стал олимпийский чемпион Сеула, начинавший свой спортивный путь в красноярской школе баскетбола, Сергей Тараканов.
 
КрасноярскСергей ТаракановКрасноярский край
 
 
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