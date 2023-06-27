https://ria.ru/20230627/match-1880686947.html

Матч звезд АСБ-2024 пройдет в Красноярске в двухдневном формате

Матч звезд АСБ-2024 пройдет в Красноярске в двухдневном формате - РИА Новости, 27.06.2023

Матч звезд АСБ-2024 пройдет в Красноярске в двухдневном формате

Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России, который состоится в Красноярске в 2024 году, впервые пройдет в течение двух дней и будет разделен... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:04

2023-06-27T13:04

2023-06-27T13:04

красноярск

сергей тараканов

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России, который состоится в Красноярске в 2024 году, впервые пройдет в течение двух дней и будет разделен на мужской и женский форматы, сообщает министерство спорта Красноярского края. По его данным, договоренность о проведении мероприятия в Красноярске была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме. Первая встреча оргкомитета матча звезд АСБ России состоялась 26 июня в Красноярске. "Представители АСБ презентовали проект концепции мероприятия на следующий год... Основным новшеством 2024 года станет разделение женского и мужского матча – они состоятся в разные дни. В дальнейшем будут утверждены даты проведения мероприятия и состоится согласование программы баскетбольного праздника", - говорится в сообщении. Исполнительный директор АСБ Иван Довгань подчеркнул, что Красноярский край демонстрирует заинтересованность в проведении ярких и масштабных мероприятий. "На совещании мы обсудили концепцию, новые идеи и фишки Матча звезд, чтобы сделать его непохожим на прошлый год и подарить зрителям настоящий праздник баскетбола", - сказал он. В 2023 году Матч звезд АСБ состоялся в Красноярске 4 февраля. Одним из почетных гостей стал олимпийский чемпион Сеула, начинавший свой спортивный путь в красноярской школе баскетбола, Сергей Тараканов.

https://ria.ru/20230626/zhile-1880448325.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярск, сергей тараканов, красноярский край