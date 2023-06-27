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Маск прокомментировал мысль об "американизации" конфликта на Украине

Маск прокомментировал мысль об "американизации" конфликта на Украине - РИА Новости, 27.06.2023

Маск прокомментировал мысль об "американизации" конфликта на Украине

Американский миллиардер, владелец соцсети Twitter Илон Маск выразил тревогу в ответ на предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в США РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T01:19

2023-06-27T01:19

2023-06-27T01:59

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американский миллиардер, владелец соцсети Twitter Илон Маск выразил тревогу в ответ на предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в США могут начать призывать к "американизации" украинского конфликта в случае уничтожения Запорожской АЭС.Сакс в своем Twitter-аккаунте обратил внимание на то, что ранее сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию, где, среди прочего, говорится о гарантиях со стороны НАТО для Украины в случае "уничтожения ядерного объекта на Украине". Предприниматель отметил, что сразу после этого в Киеве начали предупреждать о якобы планах России "взорвать Запорожскую АЭС".По словам Сакса, в случае уничтожения ЗАЭС будет неизвестно наверняка, кто это сделал, но СМИ "рефлекторно обвинят в этом Россию". А это, считает предприниматель, создает вместе с резолюцией стимул для разрушения станции, если кто-то захочет еще больше втянуть США в украинский конфликт. В этом контексте Сакс напоминает, что в 1965 году США направили многочисленные войска на войну во Вьетнаме, хотя до этого не собирались этого не делать. Предприниматель заканчивает публикацию мыслью, что если АЭС будет уничтожена, следует ждать "воплей возмущения партии войны", добивающейся начала "американизации" конфликта на Украине."Тревожно", - написал Маск в ответ на публикацию Сакса. На прошлой неделе американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она отметила, что представленный американскими сенаторами проект резолюции по смыслу и по времени состыкуется с заявлениями Украины по поводу угрозы со стороны РФ для Запорожской АЭС.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совбеза организации выразил надежду, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".

https://ria.ru/20230613/mask-1877703936.html

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