Рейтинг@Mail.ru
Маск прокомментировал мысль об "американизации" конфликта на Украине - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 27.06.2023 (обновлено: 01:59 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/mask-1880605738.html
Маск прокомментировал мысль об "американизации" конфликта на Украине
Маск прокомментировал мысль об "американизации" конфликта на Украине - РИА Новости, 27.06.2023
Маск прокомментировал мысль об "американизации" конфликта на Украине
Американский миллиардер, владелец соцсети Twitter Илон Маск выразил тревогу в ответ на предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в США РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T01:19
2023-06-27T01:59
россия
сша
украина
илон маск
линдси грэм
ричард блюменталь
запорожская аэс
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f3c92b0bf6e75d4e77e2d3d15934d678.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американский миллиардер, владелец соцсети Twitter Илон Маск выразил тревогу в ответ на предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в США могут начать призывать к "американизации" украинского конфликта в случае уничтожения Запорожской АЭС.Сакс в своем Twitter-аккаунте обратил внимание на то, что ранее сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию, где, среди прочего, говорится о гарантиях со стороны НАТО для Украины в случае "уничтожения ядерного объекта на Украине". Предприниматель отметил, что сразу после этого в Киеве начали предупреждать о якобы планах России "взорвать Запорожскую АЭС".По словам Сакса, в случае уничтожения ЗАЭС будет неизвестно наверняка, кто это сделал, но СМИ "рефлекторно обвинят в этом Россию". А это, считает предприниматель, создает вместе с резолюцией стимул для разрушения станции, если кто-то захочет еще больше втянуть США в украинский конфликт. В этом контексте Сакс напоминает, что в 1965 году США направили многочисленные войска на войну во Вьетнаме, хотя до этого не собирались этого не делать. Предприниматель заканчивает публикацию мыслью, что если АЭС будет уничтожена, следует ждать "воплей возмущения партии войны", добивающейся начала "американизации" конфликта на Украине."Тревожно", - написал Маск в ответ на публикацию Сакса. На прошлой неделе американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она отметила, что представленный американскими сенаторами проект резолюции по смыслу и по времени состыкуется с заявлениями Украины по поводу угрозы со стороны РФ для Запорожской АЭС.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совбеза организации выразил надежду, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
https://ria.ru/20230613/mask-1877703936.html
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880182855.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_9a41c7abb7baccadb72ac944377f7e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, илон маск, линдси грэм, ричард блюменталь, запорожская аэс, нато, в мире
Россия, США, Украина, Илон Маск, Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Запорожская АЭС, НАТО, В мире
Маск прокомментировал мысль об "американизации" конфликта на Украине

Маск выразил тревогу в ответ на слова о возможной "американизации" конфликта на Украине

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американский миллиардер, владелец соцсети Twitter Илон Маск выразил тревогу в ответ на предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в США могут начать призывать к "американизации" украинского конфликта в случае уничтожения Запорожской АЭС.
Сакс в своем Twitter-аккаунте обратил внимание на то, что ранее сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию, где, среди прочего, говорится о гарантиях со стороны НАТО для Украины в случае "уничтожения ядерного объекта на Украине". Предприниматель отметил, что сразу после этого в Киеве начали предупреждать о якобы планах России "взорвать Запорожскую АЭС".
Немецкие танки Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Маск оценил потерю ВСУ немецких танков Leopard 2
13 июня, 02:39
По словам Сакса, в случае уничтожения ЗАЭС будет неизвестно наверняка, кто это сделал, но СМИ "рефлекторно обвинят в этом Россию". А это, считает предприниматель, создает вместе с резолюцией стимул для разрушения станции, если кто-то захочет еще больше втянуть США в украинский конфликт. В этом контексте Сакс напоминает, что в 1965 году США направили многочисленные войска на войну во Вьетнаме, хотя до этого не собирались этого не делать. Предприниматель заканчивает публикацию мыслью, что если АЭС будет уничтожена, следует ждать "воплей возмущения партии войны", добивающейся начала "американизации" конфликта на Украине.
«
"Тревожно", - написал Маск в ответ на публикацию Сакса.
На прошлой неделе американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она отметила, что представленный американскими сенаторами проект резолюции по смыслу и по времени состыкуется с заявлениями Украины по поводу угрозы со стороны РФ для Запорожской АЭС.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совбеза организации выразил надежду, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС
24 июня, 14:19
 
РоссияСШАУкраинаИлон МаскЛиндси ГрэмРичард БлюментальЗапорожская АЭСНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала