https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880764846.html

Пригожин после переговоров отказался от своих требований, заявил Лукашенко

Пригожин после переговоров отказался от своих требований, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023

Пригожин после переговоров отказался от своих требований, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ходе переговоров отказался от своих первоначальных требований, в том... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:01

2023-06-27T18:01

2023-06-27T18:18

евгений пригожин

александр лукашенко

белоруссия

попытка вооруженного мятежа

сергей шойгу

чвк "вагнер"

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_bc7e157c7ff10c9bc980c0d7d63ff231.jpg

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ходе переговоров отказался от своих первоначальных требований, в том числе "отдать" министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова."Он мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду". Я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое", - цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.Следующее условие, сообщил Лукашенко, о выполнении которого договорились обе стороны, это остановка дальнейшего движения колонны ЧВК "Вагнер" на Москву."В пятом часу вечера он мне позвонил и говорит: "Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить". Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя". В контакте были с руководством России, ФСБ занималось в основном этим вопросом, с Бортниковым. Я просто настоятельно просил этого не делать. Бортников умный человек. Он сказал: "Александр Григорьевич, ну я же не дурак, я же понимаю, что может быть", - передал Лукашенко ход разговора.Белорусский лидер рассказал, что Пригожиным высказывались опасения: "Если они где-то остановятся, колонна сожмется…Она в кучу соберется… Чтобы не было, знаете, желания и искушения взять и ее тут накрыть…""Пообещали: этого не будет. Я и сказал Пригожину: "Это - гарантия" - "Что дальше?" - "Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной". - "Да, я вам верю. Я верю". - "Хорошо, в этом направлении будем действовать"", - рассказал Лукашенко.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/peregovory-1880763160.html

белоруссия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евгений пригожин, александр лукашенко, белоруссия, попытка вооруженного мятежа, сергей шойгу, чвк "вагнер", россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)