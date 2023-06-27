Рейтинг@Mail.ru
Пригожин после переговоров отказался от своих требований, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 27.06.2023 (обновлено: 18:18 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880764846.html
Пригожин после переговоров отказался от своих требований, заявил Лукашенко
Пригожин после переговоров отказался от своих требований, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023
Пригожин после переговоров отказался от своих требований, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ходе переговоров отказался от своих первоначальных требований, в том... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:01
2023-06-27T18:18
евгений пригожин
александр лукашенко
белоруссия
попытка вооруженного мятежа
сергей шойгу
чвк "вагнер"
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_bc7e157c7ff10c9bc980c0d7d63ff231.jpg
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ходе переговоров отказался от своих первоначальных требований, в том числе "отдать" министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова."Он мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду". Я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое", - цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.Следующее условие, сообщил Лукашенко, о выполнении которого договорились обе стороны, это остановка дальнейшего движения колонны ЧВК "Вагнер" на Москву."В пятом часу вечера он мне позвонил и говорит: "Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить". Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя". В контакте были с руководством России, ФСБ занималось в основном этим вопросом, с Бортниковым. Я просто настоятельно просил этого не делать. Бортников умный человек. Он сказал: "Александр Григорьевич, ну я же не дурак, я же понимаю, что может быть", - передал Лукашенко ход разговора.Белорусский лидер рассказал, что Пригожиным высказывались опасения: "Если они где-то остановятся, колонна сожмется…Она в кучу соберется… Чтобы не было, знаете, желания и искушения взять и ее тут накрыть…""Пообещали: этого не будет. Я и сказал Пригожину: "Это - гарантия" - "Что дальше?" - "Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной". - "Да, я вам верю. Я верю". - "Хорошо, в этом направлении будем действовать"", - рассказал Лукашенко.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/peregovory-1880763160.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_d643efe850c1d76d2ab3d3fd0ae6c7ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений пригожин, александр лукашенко, белоруссия, попытка вооруженного мятежа, сергей шойгу, чвк "вагнер", россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Попытка вооруженного мятежа, Сергей Шойгу, ЧВК "Вагнер", Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пригожин после переговоров отказался от своих требований, заявил Лукашенко

Лукашенко: Пригожин в итоге отказался от своих требований, в том числе по отставке Шойгу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ходе переговоров отказался от своих первоначальных требований, в том числе "отдать" министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
«
"Он мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду". Я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое", - цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.
Следующее условие, сообщил Лукашенко, о выполнении которого договорились обе стороны, это остановка дальнейшего движения колонны ЧВК "Вагнер" на Москву.
«
"В пятом часу вечера он мне позвонил и говорит: "Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить". Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя". В контакте были с руководством России, ФСБ занималось в основном этим вопросом, с Бортниковым. Я просто настоятельно просил этого не делать. Бортников умный человек. Он сказал: "Александр Григорьевич, ну я же не дурак, я же понимаю, что может быть", - передал Лукашенко ход разговора.
Белорусский лидер рассказал, что Пригожиным высказывались опасения: "Если они где-то остановятся, колонна сожмется…Она в кучу соберется… Чтобы не было, знаете, желания и искушения взять и ее тут накрыть…"
«
"Пообещали: этого не будет. Я и сказал Пригожину: "Это - гарантия" - "Что дальше?" - "Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной". - "Да, я вам верю. Я верю". - "Хорошо, в этом направлении будем действовать"", - рассказал Лукашенко.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко рассказал о главном условии в переговорах с Пригожиным
Вчера, 17:56
 
Евгений ПригожинАлександр ЛукашенкоБелоруссияПопытка вооруженного мятежаСергей ШойгуЧВК "Вагнер"РоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала