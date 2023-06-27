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Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.06.2023
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18:22 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/kuba-1880769430.html
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.06.2023
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу
Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:22
2023-06-27T18:22
в мире
россия
куба
сша
сергей шойгу
оон
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. "В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям", - сказал он. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН, против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов.
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Церемония встречи Шойгу с министром обороны Кубы
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в мире, россия, куба, сша, сергей шойгу, оон, видео
В мире, Россия, Куба, США, Сергей Шойгу, ООН
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой.
2023-06-27T18:22
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Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что Россия готова подставить плечо Кубе в условиях торговой блокады США

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой.
«
"В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям", - сказал он.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН, против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов.
 
В миреРоссияКубаСШАСергей ШойгуООН
 
 
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