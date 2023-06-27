https://ria.ru/20230627/kuba-1880769430.html
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.06.2023
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу
Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:22
2023-06-27T18:22
2023-06-27T18:22
в мире
россия
куба
сша
сергей шойгу
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414262_0:0:2372:1335_1920x0_80_0_0_dde07c1c506e5bef83ae31247950f6b1.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. "В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям", - сказал он. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН, против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов.
россия
куба
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414262_218:0:2317:1574_1920x0_80_0_0_fbb0d69247c5fe8588132aeab3c861e5.jpg
Церемония встречи Шойгу с министром обороны Кубы
Церемония встречи Шойгу с министром обороны Кубы
2023-06-27T18:22
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, куба, сша, сергей шойгу, оон, видео
В мире, Россия, Куба, США, Сергей Шойгу, ООН
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой.
2023-06-27T18:22
true
PT0M58S
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что Россия готова подставить плечо Кубе в условиях торговой блокады США