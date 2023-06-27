https://ria.ru/20230627/kuba-1880769430.html

Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу

Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.06.2023

Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу

Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:22

2023-06-27T18:22

2023-06-27T18:22

в мире

россия

куба

сша

сергей шойгу

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414262_0:0:2372:1335_1920x0_80_0_0_dde07c1c506e5bef83ae31247950f6b1.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. "В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям", - сказал он. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН, против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов.

россия

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония встречи Шойгу с министром обороны Кубы Церемония встречи Шойгу с министром обороны Кубы 2023-06-27T18:22 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, куба, сша, сергей шойгу, оон, видео