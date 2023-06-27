https://ria.ru/20230627/kitay-1880732987.html

Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией

Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией - РИА Новости, 27.06.2023

Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией

Китаю и Новой Зеландии необходимо содействовать либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:48

2023-06-27T15:48

2023-06-27T15:48

экономика

новая зеландия

си цзиньпин

китай

пекин

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китаю и Новой Зеландии необходимо содействовать либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом в Пекине. "(Необходимо) как следует реализовывать обновленную версию китайско-новозеландского соглашения о свободной торговле и "Всестороннее региональное экономическое партнерство", содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также заявил о необходимости предоставлять благоприятную среду для компаний друг друга, которые инвестируют или ведут бизнес на территориях двух стран.

https://ria.ru/20230627/kitay-1880732271.html

новая зеландия

китай

пекин

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экономика, новая зеландия, си цзиньпин, китай, пекин