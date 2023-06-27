Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/kitay-1880732987.html
Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией
Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией - РИА Новости, 27.06.2023
Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией
Китаю и Новой Зеландии необходимо содействовать либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:48
2023-06-27T15:48
экономика
новая зеландия
си цзиньпин
китай
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китаю и Новой Зеландии необходимо содействовать либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом в Пекине. "(Необходимо) как следует реализовывать обновленную версию китайско-новозеландского соглашения о свободной торговле и "Всестороннее региональное экономическое партнерство", содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также заявил о необходимости предоставлять благоприятную среду для компаний друг друга, которые инвестируют или ведут бизнес на территориях двух стран.
https://ria.ru/20230627/kitay-1880732271.html
новая зеландия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, новая зеландия, си цзиньпин, китай, пекин
Экономика, Новая Зеландия, Си Цзиньпин, Китай, Пекин
Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией

Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговых процедур с Новой Зеландией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китаю и Новой Зеландии необходимо содействовать либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом в Пекине.
"(Необходимо) как следует реализовывать обновленную версию китайско-новозеландского соглашения о свободной торговле и "Всестороннее региональное экономическое партнерство", содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также заявил о необходимости предоставлять благоприятную среду для компаний друг друга, которые инвестируют или ведут бизнес на территориях двух стран.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Си Цзиньпин: Пекин и Веллингтон должны поддерживать партнерские отношения
Вчера, 15:45
 
ЭкономикаНовая ЗеландияСи ЦзиньпинКитайПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала