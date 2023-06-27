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Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией
Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией - РИА Новости, 27.06.2023
Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией
Китаю и Новой Зеландии необходимо содействовать либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:48
2023-06-27T15:48
2023-06-27T15:48
экономика
новая зеландия
си цзиньпин
китай
пекин
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китаю и Новой Зеландии необходимо содействовать либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом в Пекине. "(Необходимо) как следует реализовывать обновленную версию китайско-новозеландского соглашения о свободной торговле и "Всестороннее региональное экономическое партнерство", содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также заявил о необходимости предоставлять благоприятную среду для компаний друг друга, которые инвестируют или ведут бизнес на территориях двух стран.
https://ria.ru/20230627/kitay-1880732271.html
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экономика, новая зеландия, си цзиньпин, китай, пекин
Экономика, Новая Зеландия, Си Цзиньпин, Китай, Пекин
Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговли с Новой Зеландией
Си Цзиньпин заявил о необходимости упрощения торговых процедур с Новой Зеландией