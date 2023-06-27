Филипп Киркоров призвал россиян стать более сплоченными
Филипп Киркоров высказался о своей гражданской позиции и призвал народ сплотиться
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022"
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в своем Telegram-канале высказался о любви к родине и призвал соотечественников сплотиться.
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"Пишу не как артист, а как россиянин, человек, всю жизнь живущий в Москве. Как отец двух растущих в нашем любимом городе детей, которых учу любить родину. Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента выступить единым целым!" – написал Киркоров.
По его словам, единство народа обеспечит большую поддержку российским военнослужащим.
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"Только когда в тылу будет все спокойно, наши парни на передовой, наши герои спокойно без мыслей о доме смогут заниматься обеспечением безопасности наших людей. Да, мы разные, да у нас разные взгляды и религии, но есть то, что нас объединяет всех: одно отечество, одна история, один язык, один президент", – заключил музыкант.
В Сети поддержали исполнителя.
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"Все верно сказано!", "Спасибо за хорошие слова", "Филипп, ты молодец! Я с тобой!" – отреагировали поклонники артиста.
В прошлом году Филипп Киркоров поддержал участников спецоперации. Он посетил военный госпиталь в Крыму с подарками, а также пригласил солдат на свой концерт.
В апреле музыкант заявил, что выражает свой патриотизм в песнях. По словам знаменитости, концерты в родной стране также говорят о его позиции.