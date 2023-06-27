Рейтинг@Mail.ru
Филипп Киркоров призвал россиян стать более сплоченными - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:18 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/kirkorov-1880530968.html
Филипп Киркоров призвал россиян стать более сплоченными
Филипп Киркоров призвал россиян стать более сплоченными - РИА Новости, 27.06.2023
Филипп Киркоров призвал россиян стать более сплоченными
Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в своем Telegram-канале высказался о любви к родине и призвал соотечественников сплотиться. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T05:18
2023-06-27T05:18
шоубиз
филипп киркоров
россия
москва
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207769_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd1e8fd4b51af3d23b764ebfe201ef83.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в своем Telegram-канале высказался о любви к родине и призвал соотечественников сплотиться. "Пишу не как артист, а как россиянин, человек, всю жизнь живущий в Москве. Как отец двух растущих в нашем любимом городе детей, которых учу любить родину. Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента выступить единым целым!" – написал Киркоров. По его словам, единство народа обеспечит большую поддержку российским военнослужащим. "Только когда в тылу будет все спокойно, наши парни на передовой, наши герои спокойно без мыслей о доме смогут заниматься обеспечением безопасности наших людей. Да, мы разные, да у нас разные взгляды и религии, но есть то, что нас объединяет всех: одно отечество, одна история, один язык, один президент", – заключил музыкант. В Сети поддержали исполнителя. "Все верно сказано!", "Спасибо за хорошие слова", "Филипп, ты молодец! Я с тобой!" – отреагировали поклонники артиста. В прошлом году Филипп Киркоров поддержал участников спецоперации. Он посетил военный госпиталь в Крыму с подарками, а также пригласил солдат на свой концерт. В апреле музыкант заявил, что выражает свой патриотизм в песнях. По словам знаменитости, концерты в родной стране также говорят о его позиции.
https://ria.ru/20230418/kirkorov-1865997680.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207769_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_6c27293ed8a20bcab39b8240c0b5fe20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, россия, москва, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Россия, Москва, Знаменитости
Филипп Киркоров призвал россиян стать более сплоченными

Филипп Киркоров высказался о своей гражданской позиции и призвал народ сплотиться

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022"
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в своем Telegram-канале высказался о любви к родине и призвал соотечественников сплотиться.
«
"Пишу не как артист, а как россиянин, человек, всю жизнь живущий в Москве. Как отец двух растущих в нашем любимом городе детей, которых учу любить родину. Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента выступить единым целым!" – написал Киркоров.
По его словам, единство народа обеспечит большую поддержку российским военнослужащим.
«
"Только когда в тылу будет все спокойно, наши парни на передовой, наши герои спокойно без мыслей о доме смогут заниматься обеспечением безопасности наших людей. Да, мы разные, да у нас разные взгляды и религии, но есть то, что нас объединяет всех: одно отечество, одна история, один язык, один президент", – заключил музыкант.
В Сети поддержали исполнителя.
«
"Все верно сказано!", "Спасибо за хорошие слова", "Филипп, ты молодец! Я с тобой!" – отреагировали поклонники артиста.
В прошлом году Филипп Киркоров поддержал участников спецоперации. Он посетил военный госпиталь в Крыму с подарками, а также пригласил солдат на свой концерт.
В апреле музыкант заявил, что выражает свой патриотизм в песнях. По словам знаменитости, концерты в родной стране также говорят о его позиции.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Депутат Госдумы пригласил Филиппа Киркорова посетить Донбасс
18 апреля, 11:05
 
ШоубизФилипп КиркоровРоссияМоскваЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала