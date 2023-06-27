https://ria.ru/20230627/kirkorov-1880530968.html

Филипп Киркоров призвал россиян стать более сплоченными

Филипп Киркоров призвал россиян стать более сплоченными - РИА Новости, 27.06.2023

Филипп Киркоров призвал россиян стать более сплоченными

Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в своем Telegram-канале высказался о любви к родине и призвал соотечественников сплотиться. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T05:18

2023-06-27T05:18

2023-06-27T05:18

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москва

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в своем Telegram-канале высказался о любви к родине и призвал соотечественников сплотиться. "Пишу не как артист, а как россиянин, человек, всю жизнь живущий в Москве. Как отец двух растущих в нашем любимом городе детей, которых учу любить родину. Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента выступить единым целым!" – написал Киркоров. По его словам, единство народа обеспечит большую поддержку российским военнослужащим. "Только когда в тылу будет все спокойно, наши парни на передовой, наши герои спокойно без мыслей о доме смогут заниматься обеспечением безопасности наших людей. Да, мы разные, да у нас разные взгляды и религии, но есть то, что нас объединяет всех: одно отечество, одна история, один язык, один президент", – заключил музыкант. В Сети поддержали исполнителя. "Все верно сказано!", "Спасибо за хорошие слова", "Филипп, ты молодец! Я с тобой!" – отреагировали поклонники артиста. В прошлом году Филипп Киркоров поддержал участников спецоперации. Он посетил военный госпиталь в Крыму с подарками, а также пригласил солдат на свой концерт. В апреле музыкант заявил, что выражает свой патриотизм в песнях. По словам знаменитости, концерты в родной стране также говорят о его позиции.

https://ria.ru/20230418/kirkorov-1865997680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, россия, москва, знаменитости