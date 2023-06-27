https://ria.ru/20230627/kazakhstan-1880646776.html

Токаев по телефону обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан

Токаев по телефону обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан - РИА Новости, 27.06.2023

Токаев по телефону обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе субботнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил о своей полной... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:28

2023-06-27T10:28

2023-06-27T11:00

казахстан

политика

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 27 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе субботнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил о своей полной поддержке его действий и обсудил предстоящий осенью визит российского лидера в республику."С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности", - сказал Токаев, поздравляя представителей СМИ Казахстана с профессиональным праздником.По словам Токаева, "никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера". "Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа", - подчеркнул казахстанский лидер.Президент Казахстана отметил, что "перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в нашем геополитическом окружении". "С этой задачей, вы, в целом, успешно справляетесь. Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов", - добавил Токаев.

https://ria.ru/20230624/tokaev-1880240812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, политика, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев