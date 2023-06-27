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Токаев по телефону обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан - РИА Новости, 27.06.2023
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10:28 27.06.2023 (обновлено: 11:00 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/kazakhstan-1880646776.html
Токаев по телефону обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан
Токаев по телефону обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан - РИА Новости, 27.06.2023
Токаев по телефону обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе субботнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил о своей полной... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:28
2023-06-27T11:00
казахстан
политика
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 27 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе субботнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил о своей полной поддержке его действий и обсудил предстоящий осенью визит российского лидера в республику."С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности", - сказал Токаев, поздравляя представителей СМИ Казахстана с профессиональным праздником.По словам Токаева, "никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера". "Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа", - подчеркнул казахстанский лидер.Президент Казахстана отметил, что "перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в нашем геополитическом окружении". "С этой задачей, вы, в целом, успешно справляетесь. Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов", - добавил Токаев.
https://ria.ru/20230624/tokaev-1880240812.html
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казахстан, политика, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Политика, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Токаев по телефону обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан

Токаев заявил, что обсудил с Путиным его запланированный на осень визит в Казахстан

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 27 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе субботнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил о своей полной поддержке его действий и обсудил предстоящий осенью визит российского лидера в республику.
"С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности", - сказал Токаев, поздравляя представителей СМИ Казахстана с профессиональным праздником.
По словам Токаева, "никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера". "Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа", - подчеркнул казахстанский лидер.
Президент Казахстана отметил, что "перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в нашем геополитическом окружении". "С этой задачей, вы, в целом, успешно справляетесь. Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов", - добавил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Токаев проведет внеплановое заседание Совбеза из-за ситуации в России
24 июня, 19:48
 
КазахстанПолитикаРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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