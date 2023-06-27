https://ria.ru/20230627/gosnagrady-1880726086.html
Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами
Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами - РИА Новости, 27.06.2023
Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к госнаградам военнослужащих за их заслуги. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:14
2023-06-27T15:14
2023-06-27T15:27
владимир путин
россия
сергей шойгу
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к госнаградам военнослужащих за их заслуги."Я уже министру обороны поручал. Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены государством, имею в виду государственными наградами", - сказал он на встрече с летчиками."Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил РФ, в том числе и в авиационной ее части", - добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сергей шойгу, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Владимир Путин, Россия, Сергей Шойгу, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами
Путин поручил министру обороны Шойгу представить к госнаградам военнослужащих за заслуги