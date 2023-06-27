https://ria.ru/20230627/gosnagrady-1880726086.html

Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами

Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами - РИА Новости, 27.06.2023

Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к госнаградам военнослужащих за их заслуги. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:14

2023-06-27T15:14

2023-06-27T15:27

владимир путин

россия

сергей шойгу

попытка вооруженного мятежа

безопасность

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к госнаградам военнослужащих за их заслуги."Я уже министру обороны поручал. Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены государством, имею в виду государственными наградами", - сказал он на встрече с летчиками."Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил РФ, в том числе и в авиационной ее части", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230627/putin-1880724448.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, сергей шойгу, попытка вооруженного мятежа, безопасность