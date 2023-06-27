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Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами - РИА Новости, 27.06.2023
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15:14 27.06.2023 (обновлено: 15:27 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/gosnagrady-1880726086.html
Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами
Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами - РИА Новости, 27.06.2023
Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к госнаградам военнослужащих за их заслуги. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:14
2023-06-27T15:27
владимир путин
россия
сергей шойгу
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к госнаградам военнослужащих за их заслуги."Я уже министру обороны поручал. Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены государством, имею в виду государственными наградами", - сказал он на встрече с летчиками."Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил РФ, в том числе и в авиационной ее части", - добавил Путин.
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владимир путин, россия, сергей шойгу, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Владимир Путин, Россия, Сергей Шойгу, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами

Путин поручил министру обороны Шойгу представить к госнаградам военнослужащих за заслуги

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к госнаградам военнослужащих за их заслуги.
«
"Я уже министру обороны поручал. Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены государством, имею в виду государственными наградами", - сказал он на встрече с летчиками.
«
"Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил РФ, в том числе и в авиационной ее части", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Владимир ПутинРоссияСергей ШойгуПопытка вооруженного мятежаБезопасность
 
 
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