Опубликована архитектура деловой программы форума будущих технологий
© РосконгрессАфиша форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир"
© Росконгресс
Афиша форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир"
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" состоится в Москве 9–14 июля, архитектура деловой программы форума включает 18 сессий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
В этом году темой Форума станут квантовые технологии и их роль в технологическом развитии страны.
На форуме пройдут различные сессии: "Образ кванта в сознании человека", "Квантовый город будущего", "Медицина и человек будущего в квантовом мире", "Этика цифрового мира: старые утопии в новом свете", "5G, 6G,…,10G: куда ведут технологии?", "Технологический суверенитет и место России в международной науке".
По данным пресс-службы, 9–12 июля пройдут мероприятия закрытой научной конференции ICQT 2023, на которых ученые с мировым именем обсудят актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий. 13–14 июля – открытые дни с профильными сессиями и специальными мероприятиями. В их числе – сессия ВЦИОМ о роли технологий будущего и презентация нового международного научного журнала, пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Главным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое состоится 13 июля.
"Квантовые технологии могут кардинально изменить наш мир. В развитие этого революционного научного направления вовлечены ведущие ученые со всей страны. Форум будущих технологий станет центральным событием для ежегодного обсуждения трендов и перспектив развития будущих технологий. В этом году – это вычисления и передача данных, которые благодаря квантовым технологиям выходят на новый уровень. В рамках форума пройдет 18 дискуссий по перспективным направлениям науки", – цитирует пресс-служба советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета форума Антона Кобякова.
Как отмечается в сообщении, в форуме поучаствуют более 1,5 тысяч российских и зарубежных гостей. Спикерами станут свыше 100 исследователей, инженеров и визионеров, специализирующихся в данной области науки и технологий.
Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина.
Оператором форума является фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук. Соорганизаторами мероприятия выступают государственная корпорация "Росатом" и ОАО "РЖД". Организатором научной конференции, которая пройдёт в рамках форума с 9 по 12 июля, выступит Российский квантовый центр (РКЦ).