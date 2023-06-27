https://ria.ru/20230627/forum-1880648144.html

Опубликована архитектура деловой программы форума будущих технологий

Опубликована архитектура деловой программы форума будущих технологий - РИА Новости, 27.06.2023

Опубликована архитектура деловой программы форума будущих технологий

Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" состоится в Москве 9–14 июля, архитектура деловой программы форума включает 18 сессий, сообщает... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:35

2023-06-27T10:35

2023-06-27T10:35

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

москва

антон кобяков

вциом

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880647219_0:84:1440:894_1920x0_80_0_0_9f7faf43022da7aa3ab6f3f6043097f4.jpg

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" состоится в Москве 9–14 июля, архитектура деловой программы форума включает 18 сессий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".В этом году темой Форума станут квантовые технологии и их роль в технологическом развитии страны.На форуме пройдут различные сессии: "Образ кванта в сознании человека", "Квантовый город будущего", "Медицина и человек будущего в квантовом мире", "Этика цифрового мира: старые утопии в новом свете", "5G, 6G,…,10G: куда ведут технологии?", "Технологический суверенитет и место России в международной науке".По данным пресс-службы, 9–12 июля пройдут мероприятия закрытой научной конференции ICQT 2023, на которых ученые с мировым именем обсудят актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий. 13–14 июля – открытые дни с профильными сессиями и специальными мероприятиями. В их числе – сессия ВЦИОМ о роли технологий будущего и презентация нового международного научного журнала, пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Главным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое состоится 13 июля."Квантовые технологии могут кардинально изменить наш мир. В развитие этого революционного научного направления вовлечены ведущие ученые со всей страны. Форум будущих технологий станет центральным событием для ежегодного обсуждения трендов и перспектив развития будущих технологий. В этом году – это вычисления и передача данных, которые благодаря квантовым технологиям выходят на новый уровень. В рамках форума пройдет 18 дискуссий по перспективным направлениям науки", – цитирует пресс-служба советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета форума Антона Кобякова.Как отмечается в сообщении, в форуме поучаствуют более 1,5 тысяч российских и зарубежных гостей. Спикерами станут свыше 100 исследователей, инженеров и визионеров, специализирующихся в данной области науки и технологий.Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина.Оператором форума является фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук. Соорганизаторами мероприятия выступают государственная корпорация "Росатом" и ОАО "РЖД". Организатором научной конференции, которая пройдёт в рамках форума с 9 по 12 июля, выступит Российский квантовый центр (РКЦ).

https://ria.ru/20230622/forum-1879873488.html

https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", москва, антон кобяков, вциом, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"