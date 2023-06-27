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Опубликована архитектура деловой программы форума будущих технологий - РИА Новости, 27.06.2023
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10:35 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/forum-1880648144.html
Опубликована архитектура деловой программы форума будущих технологий
Опубликована архитектура деловой программы форума будущих технологий - РИА Новости, 27.06.2023
Опубликована архитектура деловой программы форума будущих технологий
Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" состоится в Москве 9–14 июля, архитектура деловой программы форума включает 18 сессий, сообщает... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:35
2023-06-27T10:35
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
москва
антон кобяков
вциом
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" состоится в Москве 9–14 июля, архитектура деловой программы форума включает 18 сессий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".В этом году темой Форума станут квантовые технологии и их роль в технологическом развитии страны.На форуме пройдут различные сессии: "Образ кванта в сознании человека", "Квантовый город будущего", "Медицина и человек будущего в квантовом мире", "Этика цифрового мира: старые утопии в новом свете", "5G, 6G,…,10G: куда ведут технологии?", "Технологический суверенитет и место России в международной науке".По данным пресс-службы, 9–12 июля пройдут мероприятия закрытой научной конференции ICQT 2023, на которых ученые с мировым именем обсудят актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий. 13–14 июля – открытые дни с профильными сессиями и специальными мероприятиями. В их числе – сессия ВЦИОМ о роли технологий будущего и презентация нового международного научного журнала, пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Главным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое состоится 13 июля."Квантовые технологии могут кардинально изменить наш мир. В развитие этого революционного научного направления вовлечены ведущие ученые со всей страны. Форум будущих технологий станет центральным событием для ежегодного обсуждения трендов и перспектив развития будущих технологий. В этом году – это вычисления и передача данных, которые благодаря квантовым технологиям выходят на новый уровень. В рамках форума пройдет 18 дискуссий по перспективным направлениям науки", – цитирует пресс-служба советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета форума Антона Кобякова.Как отмечается в сообщении, в форуме поучаствуют более 1,5 тысяч российских и зарубежных гостей. Спикерами станут свыше 100 исследователей, инженеров и визионеров, специализирующихся в данной области науки и технологий.Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина.Оператором форума является фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук. Соорганизаторами мероприятия выступают государственная корпорация "Росатом" и ОАО "РЖД". Организатором научной конференции, которая пройдёт в рамках форума с 9 по 12 июля, выступит Российский квантовый центр (РКЦ).
https://ria.ru/20230622/forum-1879873488.html
https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html
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фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", москва, антон кобяков, вциом, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Москва, Антон Кобяков, ВЦИОМ, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Опубликована архитектура деловой программы форума будущих технологий

© РосконгрессАфиша форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир"
Афиша форума будущих технологий Вычисления и связь. Квантовый мир
© Росконгресс
Афиша форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" состоится в Москве 9–14 июля, архитектура деловой программы форума включает 18 сессий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
В этом году темой Форума станут квантовые технологии и их роль в технологическом развитии страны.
На форуме пройдут различные сессии: "Образ кванта в сознании человека", "Квантовый город будущего", "Медицина и человек будущего в квантовом мире", "Этика цифрового мира: старые утопии в новом свете", "5G, 6G,…,10G: куда ведут технологии?", "Технологический суверенитет и место России в международной науке".
По данным пресс-службы, 9–12 июля пройдут мероприятия закрытой научной конференции ICQT 2023, на которых ученые с мировым именем обсудят актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий. 13–14 июля – открытые дни с профильными сессиями и специальными мероприятиями. В их числе – сессия ВЦИОМ о роли технологий будущего и презентация нового международного научного журнала, пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Главным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое состоится 13 июля.
Форум будущих технологий Вычисления и связь. Квантовый мир
Форум будущих технологий пройдет 9–14 июля в Москве
22 июня, 19:56
"Квантовые технологии могут кардинально изменить наш мир. В развитие этого революционного научного направления вовлечены ведущие ученые со всей страны. Форум будущих технологий станет центральным событием для ежегодного обсуждения трендов и перспектив развития будущих технологий. В этом году – это вычисления и передача данных, которые благодаря квантовым технологиям выходят на новый уровень. В рамках форума пройдет 18 дискуссий по перспективным направлениям науки", – цитирует пресс-служба советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета форума Антона Кобякова.
Как отмечается в сообщении, в форуме поучаствуют более 1,5 тысяч российских и зарубежных гостей. Спикерами станут свыше 100 исследователей, инженеров и визионеров, специализирующихся в данной области науки и технологий.
Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина.
Оператором форума является фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук. Соорганизаторами мероприятия выступают государственная корпорация "Росатом" и ОАО "РЖД". Организатором научной конференции, которая пройдёт в рамках форума с 9 по 12 июля, выступит Российский квантовый центр (РКЦ).
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Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"МоскваАнтон КобяковВЦИОМРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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