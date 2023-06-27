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В Пентагоне заявили, что о поставках F-16 Украине говорить пока рано - РИА Новости, 27.06.2023
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23:05 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/f-16-1880801284.html
В Пентагоне заявили, что о поставках F-16 Украине говорить пока рано
В Пентагоне заявили, что о поставках F-16 Украине говорить пока рано - РИА Новости, 27.06.2023
В Пентагоне заявили, что о поставках F-16 Украине говорить пока рано
Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов говорить пока рано, заявил... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T23:05
2023-06-27T23:05
украина
россия
дания
патрик райдер
владимир зеленский
андрей ермак
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов говорить пока рано, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне ожиданий Киева получить их в 2023 году. "Нидерланды и Дания вызвались вести эту программу (обучения украинских военных на F-16 - ред.). Так что они в настоящее время они находятся в процессе сбора деталей условий того, как будет выглядеть программа обучения", - сообщил о журналистам. Представитель минобороны США добавил, что "не собирается ставить телегу впереди лошади и спекулировать о времени" обучения и самих поставок истребителей, и отметил, что Вашингтон предоставит дополнительную информацию тогда, когда она будет доступна. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников ранее сообщало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Отмечалось, что вопрос о том, какие страны предоставят Украине самолеты, остается открытым. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230626/otkaz-1880384515.html
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украина, россия, дания, патрик райдер, владимир зеленский, андрей ермак, министерство обороны сша, нато, пентагон, f-16
Украина, Россия, Дания, Патрик Райдер, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Министерство обороны США, НАТО, Пентагон, F-16
В Пентагоне заявили, что о поставках F-16 Украине говорить пока рано

Пентагон: обучение пилотов ВСУ на F-16 еще только планируется, о поставках говорить рано

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов говорить пока рано, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне ожиданий Киева получить их в 2023 году.
«
"Нидерланды и Дания вызвались вести эту программу (обучения украинских военных на F-16 - ред.). Так что они в настоящее время они находятся в процессе сбора деталей условий того, как будет выглядеть программа обучения", - сообщил о журналистам.
Представитель минобороны США добавил, что "не собирается ставить телегу впереди лошади и спекулировать о времени" обучения и самих поставок истребителей, и отметил, что Вашингтон предоставит дополнительную информацию тогда, когда она будет доступна.
Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года.
Американский истребитель F-16 в военном аэропорту Ягель - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Германии нашли оригинальный способ отказать Киеву
26 июня, 06:05
Издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников ранее сообщало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Отмечалось, что вопрос о том, какие страны предоставят Украине самолеты, остается открытым. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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26 июня, 08:00
 
УкраинаРоссияДанияПатрик РайдерВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакМинистерство обороны СШАНАТОПентагонF-16
 
 
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