В Пентагоне заявили, что о поставках F-16 Украине говорить пока рано
Пентагон: обучение пилотов ВСУ на F-16 еще только планируется, о поставках говорить рано
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов говорить пока рано, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне ожиданий Киева получить их в 2023 году.
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"Нидерланды и Дания вызвались вести эту программу (обучения украинских военных на F-16 - ред.). Так что они в настоящее время они находятся в процессе сбора деталей условий того, как будет выглядеть программа обучения", - сообщил о журналистам.
Представитель минобороны США добавил, что "не собирается ставить телегу впереди лошади и спекулировать о времени" обучения и самих поставок истребителей, и отметил, что Вашингтон предоставит дополнительную информацию тогда, когда она будет доступна.
Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года.
Издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников ранее сообщало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Отмечалось, что вопрос о том, какие страны предоставят Украине самолеты, остается открытым. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.