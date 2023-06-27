https://ria.ru/20230627/f-16-1880801284.html

В Пентагоне заявили, что о поставках F-16 Украине говорить пока рано

В Пентагоне заявили, что о поставках F-16 Украине говорить пока рано - РИА Новости, 27.06.2023

В Пентагоне заявили, что о поставках F-16 Украине говорить пока рано

Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов говорить пока рано, заявил... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T23:05

2023-06-27T23:05

2023-06-27T23:05

украина

россия

дания

патрик райдер

владимир зеленский

андрей ермак

министерство обороны сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов говорить пока рано, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне ожиданий Киева получить их в 2023 году. "Нидерланды и Дания вызвались вести эту программу (обучения украинских военных на F-16 - ред.). Так что они в настоящее время они находятся в процессе сбора деталей условий того, как будет выглядеть программа обучения", - сообщил о журналистам. Представитель минобороны США добавил, что "не собирается ставить телегу впереди лошади и спекулировать о времени" обучения и самих поставок истребителей, и отметил, что Вашингтон предоставит дополнительную информацию тогда, когда она будет доступна. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников ранее сообщало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Отмечалось, что вопрос о том, какие страны предоставят Украине самолеты, остается открытым. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230626/otkaz-1880384515.html

https://ria.ru/20230626/istrebiteli-1880073639.html

украина

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, дания, патрик райдер, владимир зеленский, андрей ермак, министерство обороны сша, нато, пентагон, f-16