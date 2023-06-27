https://ria.ru/20230627/f-16-1880775917.html

В Киеве надеются получить первые F-16 до конца года

В Киеве надеются получить первые F-16 до конца года - РИА Новости, 27.06.2023

В Киеве надеются получить первые F-16 до конца года

Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:51

2023-06-27T18:51

2023-06-27T18:51

специальная военная операция на украине

украина

андрей ермак

в мире

вооруженные силы украины

f-16

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами. "Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года", - приводит слова Ермака издание "РБК-Украина". По словам Ермака, передает издание, практически все страны из авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16. И если некоторые, как утверждает Ермак, готовы осуществить поставки до конца текущего года, то некоторые не могут в силу "технических вопросов". Издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников ранее сообщало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Отмечалось, что вопрос о том, какие страны предоставят Украине самолеты, остается открытым. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230626/istrebiteli-1880073639.html

https://ria.ru/20230626/otkaz-1880384515.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, андрей ермак, в мире, вооруженные силы украины, f-16, нато, ситуация в днр и лнр