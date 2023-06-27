В Киеве надеются получить первые F-16 до конца года
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина надеется получить первые F-16 до конца года
CC BY 2.0 / RAF-YYC / USAF 64th Aggressor F-16
Истребители F-16С. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами.
"Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года", - приводит слова Ермака издание "РБК-Украина".
По словам Ермака, передает издание, практически все страны из авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16. И если некоторые, как утверждает Ермак, готовы осуществить поставки до конца текущего года, то некоторые не могут в силу "технических вопросов".
Издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников ранее сообщало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Отмечалось, что вопрос о том, какие страны предоставят Украине самолеты, остается открытым. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.