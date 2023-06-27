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В Киеве надеются получить первые F-16 до конца года - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:51 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/f-16-1880775917.html
В Киеве надеются получить первые F-16 до конца года
В Киеве надеются получить первые F-16 до конца года - РИА Новости, 27.06.2023
В Киеве надеются получить первые F-16 до конца года
Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:51
2023-06-27T18:51
специальная военная операция на украине
украина
андрей ермак
в мире
вооруженные силы украины
f-16
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами. "Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года", - приводит слова Ермака издание "РБК-Украина". По словам Ермака, передает издание, практически все страны из авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16. И если некоторые, как утверждает Ермак, готовы осуществить поставки до конца текущего года, то некоторые не могут в силу "технических вопросов". Издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников ранее сообщало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Отмечалось, что вопрос о том, какие страны предоставят Украине самолеты, остается открытым. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230626/istrebiteli-1880073639.html
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украина, андрей ермак, в мире, вооруженные силы украины, f-16, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Ермак, В мире, Вооруженные силы Украины, F-16, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве надеются получить первые F-16 до конца года

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина надеется получить первые F-16 до конца года

CC BY 2.0 / RAF-YYC / USAF 64th Aggressor F-16Истребители F-16С
Истребители F-16С - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
CC BY 2.0 / RAF-YYC / USAF 64th Aggressor F-16
Истребители F-16С. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами.
"Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года", - приводит слова Ермака издание "РБК-Украина".
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По словам Ермака, передает издание, практически все страны из авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16. И если некоторые, как утверждает Ермак, готовы осуществить поставки до конца текущего года, то некоторые не могут в силу "технических вопросов".
Издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников ранее сообщало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Отмечалось, что вопрос о том, какие страны предоставят Украине самолеты, остается открытым. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАндрей ЕрмакВ миреВооруженные силы УкраиныF-16НАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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