https://ria.ru/20230627/evrosoyuz-1880738236.html

Орбан назвал предложение выделить Киеву средства из бюджета ЕС несерьезным

Орбан назвал предложение выделить Киеву средства из бюджета ЕС несерьезным - РИА Новости, 27.06.2023

Орбан назвал предложение выделить Киеву средства из бюджета ЕС несерьезным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал несерьезным предложение Еврокомиссии увеличить бюджет ЕС и выделить из него 50 миллиардов евро Украине, поскольку... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:13

2023-06-27T16:13

2023-06-27T16:14

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БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал несерьезным предложение Еврокомиссии увеличить бюджет ЕС и выделить из него 50 миллиардов евро Украине, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. "Предложение Еврокомиссии об изменении бюджету несерьезно и не подлежит обсуждению. Так не пойдет, чтобы Брюссель предоставил новую поддержку Украине в размере 50 миллиардов евро, в то время как мы ничего не знаем об использовании средств ЕС, направленных (Украине) с начала войны", - написал Орбан в Facebook* после переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министрами Хорватии, Бельгии, Люксембурга, Словакии и Швеции. Орбан назвал также "неприемлемым" то, что Брюссель требует от стран-членов новых денег для покрытия дефицита бюджета ЕС из-за роста процентных ставок, продолжая при этом удерживать деньги, причитающиеся Венгрии и Польше от предыдущего совместного займа. По словам венгерского премьера, "возмутительно" то, что Еврокомиссия также хочет получить от стран-членов "дополнительные миллиарды евро на повышение зарплат брюссельским бюрократам". Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву. Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230627/gosduma-1880716203.html

https://ria.ru/20230626/podderzhka-1880553818.html

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Дарья Буймова

в мире, венгрия, будапешт, киев, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия