Рейтинг@Mail.ru
В районе ДТП на самарской трассе запустили реверсивное движение - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 27.06.2023 (обновлено: 09:41 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/dtp-1880625820.html
В районе ДТП на самарской трассе запустили реверсивное движение
В районе ДТП на самарской трассе запустили реверсивное движение - РИА Новости, 27.06.2023
В районе ДТП на самарской трассе запустили реверсивное движение
В районе ДТП в Самарской области, в котором погибли шесть человек, частично возобновили движение, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:55
2023-06-27T09:41
происшествия
киргизия
узбекистан
россия
гибдд мвд рф
авто
hyundai creta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880629365_0:110:1170:768_1920x0_80_0_0_2145389019eb87ab567bae9354c2426e.jpg
САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости. В районе ДТП в Самарской области, в котором погибли шесть человек, частично возобновили движение, сообщили в региональном главке МВД."Ограничение движения &lt;...&gt; в связи с дорожно-транспортным происшествием было с 1:10 (0:10 мск), в 6:45 (5:45 мск) организовано реверсивное движение", — уточнили в ведомстве.ДТП произошло в ночь на вторник на 109 километре автодороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. Погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В МВД Киргизии сообщили, что жертвами аварии стали два гражданина этой республики, а также четверо граждан Узбекистана.По предварительной информации, ДТП произошло после того, как гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra выехал на встречную полосу. Мужчина погиб.В полиции отметили, что водители обеих машин неоднократно нарушали правила дорожного движения.Кроме того, в Hyndai находились шесть человек, что превышает максимально допустимое количество.
https://ria.ru/20230627/dtp-1880625217.html
киргизия
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880629365_1:0:1170:877_1920x0_80_0_0_d0ff0c1ba90facad507bc8b0f0e0bcf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киргизия, узбекистан, россия, гибдд мвд рф, авто, hyundai creta
Происшествия, Киргизия, Узбекистан, Россия, ГИБДД МВД РФ, Авто, Hyundai Creta
В районе ДТП на самарской трассе запустили реверсивное движение

После ДТП на самарской трассе, где погибли шесть человек, запустили реверсивное движение

© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости. В районе ДТП в Самарской области, в котором погибли шесть человек, частично возобновили движение, сообщили в региональном главке МВД.
"Ограничение движения <...> в связи с дорожно-транспортным происшествием было с 1:10 (0:10 мск), в 6:45 (5:45 мск) организовано реверсивное движение", — уточнили в ведомстве.
© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
ДТП произошло в ночь на вторник на 109 километре автодороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. Погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы.
В МВД Киргизии сообщили, что жертвами аварии стали два гражданина этой республики, а также четверо граждан Узбекистана.
© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
По предварительной информации, ДТП произошло после того, как гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra выехал на встречную полосу. Мужчина погиб.
В полиции отметили, что водители обеих машин неоднократно нарушали правила дорожного движения.
Кроме того, в Hyndai находились шесть человек, что превышает максимально допустимое количество.
Последствия ДТП на трассе А-300 в Самарской области
Стали известны подробности ДТП с шестью погибшими в Самарской области
Вчера, 08:40
 
ПроисшествияКиргизияУзбекистанРоссияГИБДД МВД РФАвтоHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала