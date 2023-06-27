В районе ДТП на самарской трассе запустили реверсивное движение
После ДТП на самарской трассе, где погибли шесть человек, запустили реверсивное движение
© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости. В районе ДТП в Самарской области, в котором погибли шесть человек, частично возобновили движение, сообщили в региональном главке МВД.
"Ограничение движения <...> в связи с дорожно-транспортным происшествием было с 1:10 (0:10 мск), в 6:45 (5:45 мск) организовано реверсивное движение", — уточнили в ведомстве.
© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
ДТП произошло в ночь на вторник на 109 километре автодороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. Погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы.
В МВД Киргизии сообщили, что жертвами аварии стали два гражданина этой республики, а также четверо граждан Узбекистана.
© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
По предварительной информации, ДТП произошло после того, как гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra выехал на встречную полосу. Мужчина погиб.
В полиции отметили, что водители обеих машин неоднократно нарушали правила дорожного движения.
Кроме того, в Hyndai находились шесть человек, что превышает максимально допустимое количество.