https://ria.ru/20230627/dtp-1880625820.html

В районе ДТП на самарской трассе запустили реверсивное движение

В районе ДТП на самарской трассе запустили реверсивное движение - РИА Новости, 27.06.2023

В районе ДТП на самарской трассе запустили реверсивное движение

В районе ДТП в Самарской области, в котором погибли шесть человек, частично возобновили движение, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:55

2023-06-27T08:55

2023-06-27T09:41

происшествия

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узбекистан

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САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости. В районе ДТП в Самарской области, в котором погибли шесть человек, частично возобновили движение, сообщили в региональном главке МВД."Ограничение движения <...> в связи с дорожно-транспортным происшествием было с 1:10 (0:10 мск), в 6:45 (5:45 мск) организовано реверсивное движение", — уточнили в ведомстве.ДТП произошло в ночь на вторник на 109 километре автодороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. Погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В МВД Киргизии сообщили, что жертвами аварии стали два гражданина этой республики, а также четверо граждан Узбекистана.По предварительной информации, ДТП произошло после того, как гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra выехал на встречную полосу. Мужчина погиб.В полиции отметили, что водители обеих машин неоднократно нарушали правила дорожного движения.Кроме того, в Hyndai находились шесть человек, что превышает максимально допустимое количество.

https://ria.ru/20230627/dtp-1880625217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, киргизия, узбекистан, россия, гибдд мвд рф, авто, hyundai creta