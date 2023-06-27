https://ria.ru/20230627/donbass-1880630076.html

В ЛНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ

В ЛНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023

В ЛНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ

Российские бойцы уничтожили колонну с техникой и личным составом украинских войск на краснолиманском направлении, шедшую для ротации в район Белогоровки в ЛНР,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:33

2023-06-27T09:33

2023-06-27T09:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

апты алаудинов

украина

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292191_337:177:2837:1583_1920x0_80_0_0_7f2e886cebaa9826750973f00c30e5c4.jpg

ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили колонну с техникой и личным составом украинских войск на краснолиманском направлении, шедшую для ротации в район Белогоровки в ЛНР, где идут бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Верхнекаменское уничтожена колонна противника с личным составом и техникой, предназначенная для замены на позициях вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Белогоровка. В связи с этим на украинские передовые позиции поступила команда от вышестоящего руководства о продлении нахождения личного состава и техники на неопределенный срок", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, отодвинув украинские войска на 1,5 километра. Бои за Белогоровку продолжаются.

https://ria.ru/20230627/su-34-1880613300.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, апты алаудинов, украина, безопасность