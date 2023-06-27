В ЛНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ
Марочко заявил, что российские военные уничтожили колонну ВСУ, шедшую на Белогоровку
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили колонну с техникой и личным составом украинских войск на краснолиманском направлении, шедшую для ротации в район Белогоровки в ЛНР, где идут бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Верхнекаменское уничтожена колонна противника с личным составом и техникой, предназначенная для замены на позициях вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Белогоровка. В связи с этим на украинские передовые позиции поступила команда от вышестоящего руководства о продлении нахождения личного состава и техники на неопределенный срок", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, отодвинув украинские войска на 1,5 километра. Бои за Белогоровку продолжаются.