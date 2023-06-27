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В ЛНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:33 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/donbass-1880630076.html
В ЛНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ
В ЛНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
В ЛНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ
Российские бойцы уничтожили колонну с техникой и личным составом украинских войск на краснолиманском направлении, шедшую для ротации в район Белогоровки в ЛНР,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:33
2023-06-27T09:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
апты алаудинов
украина
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили колонну с техникой и личным составом украинских войск на краснолиманском направлении, шедшую для ротации в район Белогоровки в ЛНР, где идут бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Верхнекаменское уничтожена колонна противника с личным составом и техникой, предназначенная для замены на позициях вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Белогоровка. В связи с этим на украинские передовые позиции поступила команда от вышестоящего руководства о продлении нахождения личного состава и техники на неопределенный срок", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, отодвинув украинские войска на 1,5 километра. Бои за Белогоровку продолжаются.
https://ria.ru/20230627/su-34-1880613300.html
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луганская народная республика, андрей марочко, апты алаудинов, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Апты Алаудинов, Украина, Безопасность
В ЛНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ

Марочко заявил, что российские военные уничтожили колонну ВСУ, шедшую на Белогоровку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили колонну с техникой и личным составом украинских войск на краснолиманском направлении, шедшую для ротации в район Белогоровки в ЛНР, где идут бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Верхнекаменское уничтожена колонна противника с личным составом и техникой, предназначенная для замены на позициях вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Белогоровка. В связи с этим на украинские передовые позиции поступила команда от вышестоящего руководства о продлении нахождения личного состава и техники на неопределенный срок", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, отодвинув украинские войска на 1,5 километра. Бои за Белогоровку продолжаются.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Су-34 уничтожили на Краснолиманском направлении три пункта ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоАпты АлаудиновУкраинаБезопасность
 
 
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