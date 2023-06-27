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По М-11 запустили грузовые беспилотные перевозки - РИА Новости, 27.06.2023
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14:53 27.06.2023 (обновлено: 15:16 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/bespilotniki-1880720359.html
По М-11 запустили грузовые беспилотные перевозки
По М-11 запустили грузовые беспилотные перевозки - РИА Новости, 27.06.2023
По М-11 запустили грузовые беспилотные перевозки
"Сберавтотех" ("дочка" Сбербанка) и Globaltruck запустили грузовые беспилотные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург в пределах трассы М-11 "Нева",... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:53
2023-06-27T15:16
технологии
москва
экономика
санкт-петербург
сбербанк россии
трасса м-11 (нева)
авто
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Сберавтотех" ("дочка" Сбербанка) и Globaltruck запустили грузовые беспилотные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург в пределах трассы М-11 "Нева", говорится в сообщении кредитной организации. "СберАвтоТех и Globaltruck запускают коммерческие беспилотные грузоперевозки. Беспилотные магистральные седельные тягачи СберАвтоТеха будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва в пределах трассы М-11 "Нева", - сказано в сообщении. Отмечается, что грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля безопасности поездки. "Сегодня мы запускаем новый совместный проект с нашими партнерами - коммерческие беспилотные грузоперевозки. Уже проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев. Председатель совета директоров "Глобалтрак Менеджмент" Илья Дмитриев отметил, что участие в проекте позволит оценить экономическую эффективность автономных технологий. "Мы также смотрим на беспилотные перевозки в более глобальной перспективе. Данные, которые можно будет получать от электроники и "умных" систем автомобилей, будут полезны для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, развития инфраструктуры и улучшения клиентского опыта в целом", - добавил он.
https://ria.ru/20230614/trassa-1878119856.html
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технологии, москва, экономика, санкт-петербург, сбербанк россии, трасса м-11 (нева), авто
Технологии, Москва, Экономика, Санкт-Петербург, Сбербанк России, Трасса М-11 (Нева), Авто
По М-11 запустили грузовые беспилотные перевозки

Сберавтотех и Globaltruck запустили грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 Нева

© Фото : Автодор-Платные ДорогиАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Автодор-Платные Дороги
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Сберавтотех" ("дочка" Сбербанка) и Globaltruck запустили грузовые беспилотные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург в пределах трассы М-11 "Нева", говорится в сообщении кредитной организации.
«
"СберАвтоТех и Globaltruck запускают коммерческие беспилотные грузоперевозки. Беспилотные магистральные седельные тягачи СберАвтоТеха будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва в пределах трассы М-11 "Нева", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.
«
"Сегодня мы запускаем новый совместный проект с нашими партнерами - коммерческие беспилотные грузоперевозки. Уже проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев.
Председатель совета директоров "Глобалтрак Менеджмент" Илья Дмитриев отметил, что участие в проекте позволит оценить экономическую эффективность автономных технологий. "Мы также смотрим на беспилотные перевозки в более глобальной перспективе. Данные, которые можно будет получать от электроники и "умных" систем автомобилей, будут полезны для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, развития инфраструктуры и улучшения клиентского опыта в целом", - добавил он.
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