https://ria.ru/20230627/bespilotniki-1880720359.html

По М-11 запустили грузовые беспилотные перевозки

По М-11 запустили грузовые беспилотные перевозки - РИА Новости, 27.06.2023

По М-11 запустили грузовые беспилотные перевозки

"Сберавтотех" ("дочка" Сбербанка) и Globaltruck запустили грузовые беспилотные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург в пределах трассы М-11 "Нева",... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:53

2023-06-27T14:53

2023-06-27T15:16

технологии

москва

экономика

санкт-петербург

сбербанк россии

трасса м-11 (нева)

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573891297_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_859cf4582f83b326f97629061f00ed89.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Сберавтотех" ("дочка" Сбербанка) и Globaltruck запустили грузовые беспилотные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург в пределах трассы М-11 "Нева", говорится в сообщении кредитной организации. "СберАвтоТех и Globaltruck запускают коммерческие беспилотные грузоперевозки. Беспилотные магистральные седельные тягачи СберАвтоТеха будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва в пределах трассы М-11 "Нева", - сказано в сообщении. Отмечается, что грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля безопасности поездки. "Сегодня мы запускаем новый совместный проект с нашими партнерами - коммерческие беспилотные грузоперевозки. Уже проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев. Председатель совета директоров "Глобалтрак Менеджмент" Илья Дмитриев отметил, что участие в проекте позволит оценить экономическую эффективность автономных технологий. "Мы также смотрим на беспилотные перевозки в более глобальной перспективе. Данные, которые можно будет получать от электроники и "умных" систем автомобилей, будут полезны для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, развития инфраструктуры и улучшения клиентского опыта в целом", - добавил он.

https://ria.ru/20230614/trassa-1878119856.html

https://ria.ru/20220921/bespilotniki-1818455549.html

москва

санкт-петербург

трасса м-11 (нева)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, экономика, санкт-петербург, сбербанк россии, трасса м-11 (нева), авто