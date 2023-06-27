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Слуцкий призвал к созданию контрактной армии в семь миллионов человек - РИА Новости, 27.06.2023
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00:47 27.06.2023 (обновлено: 01:48 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/armiya-1880604082.html
Слуцкий призвал к созданию контрактной армии в семь миллионов человек
Слуцкий призвал к созданию контрактной армии в семь миллионов человек - РИА Новости, 27.06.2023
Слуцкий призвал к созданию контрактной армии в семь миллионов человек
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя попытку мятежа в минувшие дни, заявил, что партия будет настаивать на создании в России контрактной армии... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T00:47
2023-06-27T01:48
евгений пригожин
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белоруссия
ростов-на-дону
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя попытку мятежа в минувшие дни, заявил, что партия будет настаивать на создании в России контрактной армии численностью не менее семи миллионов военнослужащих и гражданского персонала.&quot;Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее семи миллионов военнослужащих и гражданского персонала. Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны. Конечно, в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК&quot;, - написал Слуцкий в своем Telrgram-канале.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек, в том числе планируется набрать 695 тысяч контрактников. Глава ЛДПР также отметил, что вооруженный мятеж был обречен на провал, а президент России Владимир Путин ответил пытавшимся "противоправными и недостойными чести русского воинства выходками" привести Россию к гражданской войне.По словам Слуцкого, о проблемах вооруженных сил нельзя молчать, о них в ЛДПР "знают и их готовы решать совместно с министерством обороны для обеспечения боеготовности армии".Председатель ЛДПР выразил гордость за воинов России, которые не поддались провокационным призывам предателей страны.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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евгений пригожин, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, ростов-на-дону, россия
Евгений Пригожин, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белоруссия, Ростов-на-Дону, Россия
Слуцкий призвал к созданию контрактной армии в семь миллионов человек

Слуцкий: России нужна контрактная армия численностью не менее семи миллионов человек

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШевроны российских военнослужащих
Шевроны российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Шевроны российских военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя попытку мятежа в минувшие дни, заявил, что партия будет настаивать на создании в России контрактной армии численностью не менее семи миллионов военнослужащих и гражданского персонала.
«

"Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее семи миллионов военнослужащих и гражданского персонала. Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны. Конечно, в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК", - написал Слуцкий в своем Telrgram-канале.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек, в том числе планируется набрать 695 тысяч контрактников.
Глава ЛДПР также отметил, что вооруженный мятеж был обречен на провал, а президент России Владимир Путин ответил пытавшимся "противоправными и недостойными чести русского воинства выходками" привести Россию к гражданской войне.
По словам Слуцкого, о проблемах вооруженных сил нельзя молчать, о них в ЛДПР "знают и их готовы решать совместно с министерством обороны для обеспечения боеготовности армии".
Председатель ЛДПР выразил гордость за воинов России, которые не поддались провокационным призывам предателей страны.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу
16 марта, 16:46
 
Евгений ПригожинЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЛДПРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БелоруссияРостов-на-ДонуРоссия
 
 
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