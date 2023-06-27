Слуцкий призвал к созданию контрактной армии в семь миллионов человек
Слуцкий: России нужна контрактная армия численностью не менее семи миллионов человек
Шевроны российских военнослужащих. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя попытку мятежа в минувшие дни, заявил, что партия будет настаивать на создании в России контрактной армии численностью не менее семи миллионов военнослужащих и гражданского персонала.
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"Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее семи миллионов военнослужащих и гражданского персонала. Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны. Конечно, в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК", - написал Слуцкий в своем Telrgram-канале.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек, в том числе планируется набрать 695 тысяч контрактников.
Глава ЛДПР также отметил, что вооруженный мятеж был обречен на провал, а президент России Владимир Путин ответил пытавшимся "противоправными и недостойными чести русского воинства выходками" привести Россию к гражданской войне.
По словам Слуцкого, о проблемах вооруженных сил нельзя молчать, о них в ЛДПР "знают и их готовы решать совместно с министерством обороны для обеспечения боеготовности армии".
Председатель ЛДПР выразил гордость за воинов России, которые не поддались провокационным призывам предателей страны.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.