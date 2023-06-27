https://ria.ru/20230627/arashukov-1880775509.html

Рауль Арашуков объявил голодовку, сообщил адвокат

Рауль Арашуков объявил голодовку, сообщил адвокат - РИА Новости, 27.06.2023

Рауль Арашуков объявил голодовку, сообщил адвокат

Осужденный пожизненно за убийства Рауль Арашуков объявил голодовку в СИЗО из-за отказа суда ознакомить его с аудиозаписями заседаний, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:49

2023-06-27T18:49

2023-06-27T18:50

происшествия

россия

минеральные воды

рауль арашуков

рауф арашуков

газпром

московский городской суд

дело клана арашуковых

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Осужденный пожизненно за убийства Рауль Арашуков объявил голодовку в СИЗО из-за отказа суда ознакомить его с аудиозаписями заседаний, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк. "В настоящее время идет ознакомление с протоколом судебного заседания в письменном виде и аудиозаписями. Приговор был вынесен 27 декабря 2022 года, а протокол был готов только к апрелю 2023-го. Суд с первого дня ознакомления поставил незаконный срок ознакомления без мотивации, хотя сам Арашуков не может затянуть прослушивание аудиозаписи, он слушает ровно то, что ему дают прослушать. Все это вынудило Арашукова Рауля объявить голодовку с целью обратить внимание на незаконные действия суда", - заявил собеседник агентства. По его утверждению, суд предпринимает незаконные меры по понуждению к ускорению ознакомления и дал ему срок до 3 июля. Кроме того, адвокат указал, что Арашуков вместе с сыном (они вместе проводят ознакомление) останавливаются, чтобы провести молитву, а это, по мнению сотрудника суда, затягивает ознакомление. Мосгорсуд приговорил 27 декабря к пожизненному сроку экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Вместе с ними Мосгорсуд вынес приговор еще четырем фигурантам, они отправились в колонию на сроки от пяти до 22 лет. В конце сентября коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их – заслуживающими снисхождения. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.

https://ria.ru/20221227/arashukovy-1841724747.html

https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, минеральные воды, рауль арашуков, рауф арашуков, газпром, московский городской суд, дело клана арашуковых