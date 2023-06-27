Рейтинг@Mail.ru
Рауль Арашуков объявил голодовку, сообщил адвокат - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 27.06.2023 (обновлено: 18:50 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/arashukov-1880775509.html
Рауль Арашуков объявил голодовку, сообщил адвокат
Рауль Арашуков объявил голодовку, сообщил адвокат - РИА Новости, 27.06.2023
Рауль Арашуков объявил голодовку, сообщил адвокат
Осужденный пожизненно за убийства Рауль Арашуков объявил голодовку в СИЗО из-за отказа суда ознакомить его с аудиозаписями заседаний, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:49
2023-06-27T18:50
происшествия
россия
минеральные воды
рауль арашуков
рауф арашуков
газпром
московский городской суд
дело клана арашуковых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841704361_0:152:2660:1648_1920x0_80_0_0_0278bb7cbfed4518ab0cbbffb2074a96.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Осужденный пожизненно за убийства Рауль Арашуков объявил голодовку в СИЗО из-за отказа суда ознакомить его с аудиозаписями заседаний, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк. "В настоящее время идет ознакомление с протоколом судебного заседания в письменном виде и аудиозаписями. Приговор был вынесен 27 декабря 2022 года, а протокол был готов только к апрелю 2023-го. Суд с первого дня ознакомления поставил незаконный срок ознакомления без мотивации, хотя сам Арашуков не может затянуть прослушивание аудиозаписи, он слушает ровно то, что ему дают прослушать. Все это вынудило Арашукова Рауля объявить голодовку с целью обратить внимание на незаконные действия суда", - заявил собеседник агентства. По его утверждению, суд предпринимает незаконные меры по понуждению к ускорению ознакомления и дал ему срок до 3 июля. Кроме того, адвокат указал, что Арашуков вместе с сыном (они вместе проводят ознакомление) останавливаются, чтобы провести молитву, а это, по мнению сотрудника суда, затягивает ознакомление. Мосгорсуд приговорил 27 декабря к пожизненному сроку экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Вместе с ними Мосгорсуд вынес приговор еще четырем фигурантам, они отправились в колонию на сроки от пяти до 22 лет. В конце сентября коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их – заслуживающими снисхождения. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.
https://ria.ru/20221227/arashukovy-1841724747.html
https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html
россия
минеральные воды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841704361_0:0:2452:1838_1920x0_80_0_0_4bbbaf7574c9d08cc4e8b5b1fb3f8a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, минеральные воды, рауль арашуков, рауф арашуков, газпром, московский городской суд, дело клана арашуковых
Происшествия, Россия, Минеральные Воды, Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Газпром, Московский городской суд, Дело клана Арашуковых
Рауль Арашуков объявил голодовку, сообщил адвокат

Адвокат Постанюк: осужденный пожизненно за убийства Рауль Арашуков объявил голодовку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРауль Арашуков
Рауль Арашуков - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рауль Арашуков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Осужденный пожизненно за убийства Рауль Арашуков объявил голодовку в СИЗО из-за отказа суда ознакомить его с аудиозаписями заседаний, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк.
«
"В настоящее время идет ознакомление с протоколом судебного заседания в письменном виде и аудиозаписями. Приговор был вынесен 27 декабря 2022 года, а протокол был готов только к апрелю 2023-го. Суд с первого дня ознакомления поставил незаконный срок ознакомления без мотивации, хотя сам Арашуков не может затянуть прослушивание аудиозаписи, он слушает ровно то, что ему дают прослушать. Все это вынудило Арашукова Рауля объявить голодовку с целью обратить внимание на незаконные действия суда", - заявил собеседник агентства.
Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков в Московском городском суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Суд изъял у Арашуковых Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска
27 декабря 2022, 17:28
По его утверждению, суд предпринимает незаконные меры по понуждению к ускорению ознакомления и дал ему срок до 3 июля. Кроме того, адвокат указал, что Арашуков вместе с сыном (они вместе проводят ознакомление) останавливаются, чтобы провести молитву, а это, по мнению сотрудника суда, затягивает ознакомление.
Мосгорсуд приговорил 27 декабря к пожизненному сроку экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Вместе с ними Мосгорсуд вынес приговор еще четырем фигурантам, они отправились в колонию на сроки от пяти до 22 лет.
В конце сентября коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их – заслуживающими снисхождения.
Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Родственница фигуранта дела Арашуковых устроила драку в Мосгорсуде
23 сентября 2022, 21:54
 
ПроисшествияРоссияМинеральные ВодыРауль АрашуковРауф АрашуковГазпромМосковский городской судДело клана Арашуковых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала