https://ria.ru/20230626/znamenitosti-1880499214.html

Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью

Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью - РИА Новости, 26.06.2023

Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью

Папарацци заметили 48-летнего Леонардо Ди Каприо в компании с 28-летней моделью Нилам Гилл, пишет Page Six. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:17

2023-06-26T16:17

2023-06-26T16:17

новости культуры

леонардо ди каприо

джиджи хадид

культура

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Папарацци заметили 48-летнего Леонардо Ди Каприо в компании с 28-летней моделью Нилам Гилл, пишет Page Six. Вместе с ними в кадр попали друг актера и звезда "Человека-паука" Тоби Магуайр с 16-летней дочерью Руби и 14-летим сыном Отисом, 16-летняя племянница ДиКаприо Норманди и еще двое друзей знаменитостей. Вместе они отправились на ужин в парижском ресторане. Ранее в Сети появились слухи о романе Ди Каприо и Гилл. Якобы в начале июня актер познакомил девушку со своей матерью Ирмелин Инденбиркен. Ди Каприо приписывали множество романов с известными моделями. Среди них — Джиджи Хадид. Якобы пара встречалась еще в прошлом году и возобновила отношения в марте. Манекенщице на момент сообщений о романе с актером было 27 лет, что спровоцировало ироничные публикации в Сети. Обычно избранницы Леонардо моложе — большинству его экс-возлюбленным не было 25 лет на момент отношений. В феврале инсайдер прокомментировал слухи о романе Ди Каприо и 19-летней модели Эден Полани.

https://ria.ru/20230418/znamenitosti-1865755555.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, леонардо ди каприо, джиджи хадид