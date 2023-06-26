Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью
Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью Нилам Гилл
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАктер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Папарацци заметили 48-летнего Леонардо Ди Каприо в компании с 28-летней моделью Нилам Гилл, пишет Page Six.
Вместе с ними в кадр попали друг актера и звезда "Человека-паука" Тоби Магуайр с 16-летней дочерью Руби и 14-летим сыном Отисом, 16-летняя племянница ДиКаприо Норманди и еще двое друзей знаменитостей. Вместе они отправились на ужин в парижском ресторане.
Ранее в Сети появились слухи о романе Ди Каприо и Гилл. Якобы в начале июня актер познакомил девушку со своей матерью Ирмелин Инденбиркен.
Ди Каприо приписывали множество романов с известными моделями. Среди них — Джиджи Хадид. Якобы пара встречалась еще в прошлом году и возобновила отношения в марте. Манекенщице на момент сообщений о романе с актером было 27 лет, что спровоцировало ироничные публикации в Сети. Обычно избранницы Леонардо моложе — большинству его экс-возлюбленным не было 25 лет на момент отношений.
В феврале инсайдер прокомментировал слухи о романе Ди Каприо и 19-летней модели Эден Полани.