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Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью - РИА Новости, 26.06.2023
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Культура
 
16:17 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/znamenitosti-1880499214.html
Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью
Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью - РИА Новости, 26.06.2023
Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью
Папарацци заметили 48-летнего Леонардо Ди Каприо в компании с 28-летней моделью Нилам Гилл, пишет Page Six. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:17
2023-06-26T16:17
новости культуры
леонардо ди каприо
джиджи хадид
культура
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Папарацци заметили 48-летнего Леонардо Ди Каприо в компании с 28-летней моделью Нилам Гилл, пишет Page Six. Вместе с ними в кадр попали друг актера и звезда "Человека-паука" Тоби Магуайр с 16-летней дочерью Руби и 14-летим сыном Отисом, 16-летняя племянница ДиКаприо Норманди и еще двое друзей знаменитостей. Вместе они отправились на ужин в парижском ресторане. Ранее в Сети появились слухи о романе Ди Каприо и Гилл. Якобы в начале июня актер познакомил девушку со своей матерью Ирмелин Инденбиркен. Ди Каприо приписывали множество романов с известными моделями. Среди них — Джиджи Хадид. Якобы пара встречалась еще в прошлом году и возобновила отношения в марте. Манекенщице на момент сообщений о романе с актером было 27 лет, что спровоцировало ироничные публикации в Сети. Обычно избранницы Леонардо моложе — большинству его экс-возлюбленным не было 25 лет на момент отношений. В феврале инсайдер прокомментировал слухи о романе Ди Каприо и 19-летней модели Эден Полани.
https://ria.ru/20230418/znamenitosti-1865755555.html
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новости культуры, леонардо ди каприо, джиджи хадид
Новости культуры, Леонардо Ди Каприо, Джиджи Хадид, Культура
Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью

Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе с 28-летней моделью Нилам Гилл

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАктер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Папарацци заметили 48-летнего Леонардо Ди Каприо в компании с 28-летней моделью Нилам Гилл, пишет Page Six.
Вместе с ними в кадр попали друг актера и звезда "Человека-паука" Тоби Магуайр с 16-летней дочерью Руби и 14-летим сыном Отисом, 16-летняя племянница ДиКаприо Норманди и еще двое друзей знаменитостей. Вместе они отправились на ужин в парижском ресторане.
Ранее в Сети появились слухи о романе Ди Каприо и Гилл. Якобы в начале июня актер познакомил девушку со своей матерью Ирмелин Инденбиркен.
Ди Каприо приписывали множество романов с известными моделями. Среди них — Джиджи Хадид. Якобы пара встречалась еще в прошлом году и возобновила отношения в марте. Манекенщице на момент сообщений о романе с актером было 27 лет, что спровоцировало ироничные публикации в Сети. Обычно избранницы Леонардо моложе — большинству его экс-возлюбленным не было 25 лет на момент отношений.
В феврале инсайдер прокомментировал слухи о романе Ди Каприо и 19-летней модели Эден Полани.
Актер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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