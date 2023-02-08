https://ria.ru/20230208/dicaprio-1850487623.html

Инсайдер высказался о романе Леонардо Ди Каприо с 19-летней моделью

Инсайдер высказался о романе Леонардо Ди Каприо с 19-летней моделью - РИА Новости, 08.02.2023

Инсайдер высказался о романе Леонардо Ди Каприо с 19-летней моделью

Инсайдер опроверг слухи о романе 48-летнего Леонардо Ди Каприо и 19-летней модели Эден Полани, пишет TMZ со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:54

2023-02-08T12:54

2023-02-08T12:54

культура

новости культуры

леонардо ди каприо

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850491139_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_7ddba5cf8dd1fd3248354b15329cb860.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Инсайдер опроверг слухи о романе 48-летнего Леонардо Ди Каприо и 19-летней модели Эден Полани, пишет TMZ со ссылкой на свои источники. Сообщения о том, что у звезды "Титаника" новая возлюбленная, появились несколько дней назад. Актер был замечен с девушкой на вечеринке в честь мини-альбома Эбони Райли. Информатор TMZ подчеркнул, что знаменитости просто отдыхали в одной компании. То, что Лео сидел за столом рядом с Эден, не значит, что они встречаются, настаивает инсайдер. Ди Каприо часто выбирает подружек моложе него. В Сети шутят, что он предпочитает женщин младше 25 лет. С предыдущей пассией, моделью и падчерицей Аль Пачино Камиллой Марроне, артист встречался четыре года. Пара рассталась вскоре после того, как девушка отметила 25-летие. Официальная причина — якобы Камилла, в отличие от Лео, не была готова к семейной жизни. После их разрыва актеру приписывали романы с моделью Джиджи Хадид. Ей 27, и в прессе иронизировали, что она не вписывается в возрастные предпочтения звезды. После СМИ заявляли, что Ди Каприо увлечен 23-летней актрисой Викторией Ламас. По данным TMZ, сейчас голливудский сердцеед серьезных отношений не строит.

https://ria.ru/20230207/schwarzenegger-1850211353.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, леонардо ди каприо, знаменитости