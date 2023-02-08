https://ria.ru/20230208/dicaprio-1850487623.html
Инсайдер высказался о романе Леонардо Ди Каприо с 19-летней моделью
Инсайдер высказался о романе Леонардо Ди Каприо с 19-летней моделью - РИА Новости, 08.02.2023
Инсайдер высказался о романе Леонардо Ди Каприо с 19-летней моделью
Инсайдер опроверг слухи о романе 48-летнего Леонардо Ди Каприо и 19-летней модели Эден Полани, пишет TMZ со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:54
2023-02-08T12:54
2023-02-08T12:54
культура
новости культуры
леонардо ди каприо
знаменитости
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Инсайдер опроверг слухи о романе 48-летнего Леонардо Ди Каприо и 19-летней модели Эден Полани, пишет TMZ со ссылкой на свои источники. Сообщения о том, что у звезды "Титаника" новая возлюбленная, появились несколько дней назад. Актер был замечен с девушкой на вечеринке в честь мини-альбома Эбони Райли. Информатор TMZ подчеркнул, что знаменитости просто отдыхали в одной компании. То, что Лео сидел за столом рядом с Эден, не значит, что они встречаются, настаивает инсайдер. Ди Каприо часто выбирает подружек моложе него. В Сети шутят, что он предпочитает женщин младше 25 лет. С предыдущей пассией, моделью и падчерицей Аль Пачино Камиллой Марроне, артист встречался четыре года. Пара рассталась вскоре после того, как девушка отметила 25-летие. Официальная причина — якобы Камилла, в отличие от Лео, не была готова к семейной жизни. После их разрыва актеру приписывали романы с моделью Джиджи Хадид. Ей 27, и в прессе иронизировали, что она не вписывается в возрастные предпочтения звезды. После СМИ заявляли, что Ди Каприо увлечен 23-летней актрисой Викторией Ламас. По данным TMZ, сейчас голливудский сердцеед серьезных отношений не строит.
https://ria.ru/20230207/schwarzenegger-1850211353.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, леонардо ди каприо, знаменитости
Культура, Новости культуры, Леонардо Ди Каприо, Знаменитости
Инсайдер высказался о романе Леонардо Ди Каприо с 19-летней моделью
Инсайдер рассказал о романе Леонардо Ди Каприо с 19-летней моделью Эден Полани
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Инсайдер опроверг слухи о романе 48-летнего Леонардо Ди Каприо и 19-летней модели Эден Полани, пишет
TMZ со ссылкой на свои источники.
Сообщения о том, что у звезды "Титаника" новая возлюбленная, появились несколько дней назад. Актер был замечен с девушкой на вечеринке в честь мини-альбома Эбони Райли.
Информатор TMZ подчеркнул, что знаменитости просто отдыхали в одной компании. То, что Лео сидел за столом рядом с Эден, не значит, что они встречаются, настаивает инсайдер.
Ди Каприо часто выбирает подружек моложе него. В Сети шутят, что он предпочитает женщин младше 25 лет. С предыдущей пассией, моделью и падчерицей Аль Пачино Камиллой Марроне, артист встречался четыре года. Пара рассталась вскоре после того, как девушка отметила 25-летие. Официальная причина — якобы Камилла, в отличие от Лео, не была готова к семейной жизни.
После их разрыва актеру приписывали романы с моделью Джиджи Хадид. Ей 27, и в прессе иронизировали, что она не вписывается в возрастные предпочтения звезды. После СМИ заявляли, что Ди Каприо увлечен 23-летней актрисой Викторией Ламас. По данным TMZ, сейчас голливудский сердцеед серьезных отношений не строит.