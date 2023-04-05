https://ria.ru/20230405/dikaprio-1863002784.html
СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений
СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений
Источник, приближенный к 48-летнему актеру Леонардо Ди Каприо и 27-летней модели Джиджи Хадид, сообщил Daily Mail, что знаменитости продолжили видеться после... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:08
2023-04-05T03:08
2023-04-05T03:08
шоубиз
леонардо ди каприо
джиджи хадид
отношения
знаменитости
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Источник, приближенный к 48-летнему актеру Леонардо Ди Каприо и 27-летней модели Джиджи Хадид, сообщил Daily Mail, что знаменитости продолжили видеться после расставания. Инсайдер добавил, что звездам "нравится проводить время вместе". Но какие именно сейчас отношения связывают их (дружеские или романтические), он не раскрыл. Ди Каприо и Хадид заподозрили в романе после того, как они оба были замечены на афтерпати "Оскара" в марте. Однако знаменитости тогда никак не прокомментировали слухи о воссоединении. По информации СМИ, актер и модель встречались в прошлом году. Но пара официально подтверждала эти новости. Леонардо Ди Каприо встречался с большим количеством моделей и актрис, но ни на одной не женился. Что интересно, большинству избранниц знаменитости на момент их отношений не было 25 лет. Это породило слухи о любви актера исключительно к юным девушкам. В в феврали СМИ со ссылкой на источники писали, что актеру надоело это "клеймо", и он наконец-то настроен на серьезные отношения.
https://ria.ru/20220915/dikaprio-1816934463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонардо ди каприо, джиджи хадид, отношения, знаменитости
Шоубиз, Леонардо Ди Каприо, Джиджи Хадид, отношения, Знаменитости
СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений
Актер Леонардо Ди Каприо и модель Джиджи Хадид продолжили видеться после расставания
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Источник, приближенный к 48-летнему актеру Леонардо Ди Каприо и 27-летней модели Джиджи Хадид, сообщил
Daily Mail, что знаменитости продолжили видеться после расставания.
Инсайдер добавил, что звездам "нравится проводить время вместе". Но какие именно сейчас отношения связывают их (дружеские или романтические), он не раскрыл.
Ди Каприо и Хадид заподозрили в романе после того, как они оба были замечены на афтерпати "Оскара" в марте. Однако знаменитости тогда никак не прокомментировали слухи о воссоединении.
По информации СМИ, актер и модель встречались в прошлом году. Но пара официально подтверждала эти новости.
Леонардо Ди Каприо встречался с большим количеством моделей и актрис, но ни на одной не женился. Что интересно, большинству избранниц знаменитости на момент их отношений не было 25 лет. Это породило слухи о любви актера исключительно к юным девушкам.
В в феврали СМИ со ссылкой на источники писали
, что актеру надоело это "клеймо", и он наконец-то настроен на серьезные отношения.
Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым