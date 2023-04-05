https://ria.ru/20230405/dikaprio-1863002784.html

СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений

СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений

Источник, приближенный к 48-летнему актеру Леонардо Ди Каприо и 27-летней модели Джиджи Хадид, сообщил Daily Mail, что знаменитости продолжили видеться после... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:08

2023-04-05T03:08

2023-04-05T03:08

шоубиз

леонардо ди каприо

джиджи хадид

отношения

знаменитости

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Источник, приближенный к 48-летнему актеру Леонардо Ди Каприо и 27-летней модели Джиджи Хадид, сообщил Daily Mail, что знаменитости продолжили видеться после расставания. Инсайдер добавил, что звездам "нравится проводить время вместе". Но какие именно сейчас отношения связывают их (дружеские или романтические), он не раскрыл. Ди Каприо и Хадид заподозрили в романе после того, как они оба были замечены на афтерпати "Оскара" в марте. Однако знаменитости тогда никак не прокомментировали слухи о воссоединении. По информации СМИ, актер и модель встречались в прошлом году. Но пара официально подтверждала эти новости. Леонардо Ди Каприо встречался с большим количеством моделей и актрис, но ни на одной не женился. Что интересно, большинству избранниц знаменитости на момент их отношений не было 25 лет. Это породило слухи о любви актера исключительно к юным девушкам. В в феврали СМИ со ссылкой на источники писали, что актеру надоело это "клеймо", и он наконец-то настроен на серьезные отношения.

https://ria.ru/20220915/dikaprio-1816934463.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

леонардо ди каприо, джиджи хадид, отношения, знаменитости