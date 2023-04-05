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СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений - РИА Новости, 05.04.2023
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Шоубиз
 
03:08 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/dikaprio-1863002784.html
СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений
СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений
Источник, приближенный к 48-летнему актеру Леонардо Ди Каприо и 27-летней модели Джиджи Хадид, сообщил Daily Mail, что знаменитости продолжили видеться после... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:08
2023-04-05T03:08
шоубиз
леонардо ди каприо
джиджи хадид
отношения
знаменитости
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Источник, приближенный к 48-летнему актеру Леонардо Ди Каприо и 27-летней модели Джиджи Хадид, сообщил Daily Mail, что знаменитости продолжили видеться после расставания. Инсайдер добавил, что звездам "нравится проводить время вместе". Но какие именно сейчас отношения связывают их (дружеские или романтические), он не раскрыл. Ди Каприо и Хадид заподозрили в романе после того, как они оба были замечены на афтерпати "Оскара" в марте. Однако знаменитости тогда никак не прокомментировали слухи о воссоединении. По информации СМИ, актер и модель встречались в прошлом году. Но пара официально подтверждала эти новости. Леонардо Ди Каприо встречался с большим количеством моделей и актрис, но ни на одной не женился. Что интересно, большинству избранниц знаменитости на момент их отношений не было 25 лет. Это породило слухи о любви актера исключительно к юным девушкам. В в феврали СМИ со ссылкой на источники писали, что актеру надоело это "клеймо", и он наконец-то настроен на серьезные отношения.
https://ria.ru/20220915/dikaprio-1816934463.html
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леонардо ди каприо, джиджи хадид, отношения, знаменитости
Шоубиз, Леонардо Ди Каприо, Джиджи Хадид, отношения, Знаменитости
СМИ: Ди Каприо и Хадид продолжили встречаться после разрыва отношений

Актер Леонардо Ди Каприо и модель Джиджи Хадид продолжили видеться после расставания

© AFP 2023 / ANGELA WEISSЛеонардо ди Каприо / Джиджи Хадид
Леонардо ди Каприо / Джиджи Хадид - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Источник, приближенный к 48-летнему актеру Леонардо Ди Каприо и 27-летней модели Джиджи Хадид, сообщил Daily Mail, что знаменитости продолжили видеться после расставания.
Инсайдер добавил, что звездам "нравится проводить время вместе". Но какие именно сейчас отношения связывают их (дружеские или романтические), он не раскрыл.
Ди Каприо и Хадид заподозрили в романе после того, как они оба были замечены на афтерпати "Оскара" в марте. Однако знаменитости тогда никак не прокомментировали слухи о воссоединении.
По информации СМИ, актер и модель встречались в прошлом году. Но пара официально подтверждала эти новости.
Леонардо Ди Каприо встречался с большим количеством моделей и актрис, но ни на одной не женился. Что интересно, большинству избранниц знаменитости на момент их отношений не было 25 лет. Это породило слухи о любви актера исключительно к юным девушкам.
В в феврали СМИ со ссылкой на источники писали, что актеру надоело это "клеймо", и он наконец-то настроен на серьезные отношения.
Леонардо Ди Каприо и Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым
15 сентября 2022, 12:54
 
ШоубизЛеонардо Ди КаприоДжиджи ХадидотношенияЗнаменитости
 
 
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