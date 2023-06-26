https://ria.ru/20230626/zerno-1880582048.html

В южных регионах России собрали полтора миллиона тонн зерна

В южных регионах России собрали полтора миллиона тонн зерна - РИА Новости, 26.06.2023

В южных регионах России собрали полтора миллиона тонн зерна

Российские аграрии в южных регионах страны на сегодняшний день собрали 1,5 миллиона тонн зерна против 875 тысяч тонн за аналогичный период 2022 года, сообщила... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:50

2023-06-26T20:50

2023-06-26T21:04

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

урожай

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские аграрии в южных регионах страны на сегодняшний день собрали 1,5 миллиона тонн зерна против 875 тысяч тонн за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. "В южных регионах России активно идет уборочная кампания. На сегодняшний день аграрии собрали уже 1,5 миллиона тонн зерна против 875 тысяч тонн на аналогичную дату прошлого года", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 352,4 тысячи гектар. В том числе пшеница убрана с 18,7 тысячи гектар, намолочено 83,4 тысячи тонн при урожайности 44,5 ц/га. Кроме того, собрано 845,8 тысячи тонн ячменя. Помимо этого, отмечается, что картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах накопано 39,7 тысячи тонн, также собрано 63,5 тысячи тонн овощей, что выше прошлогодних показателей. Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов ожидается в 123 миллиона тонн, из них 78 миллионов тонн пшеницы, сообщил в апреле министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html

https://ria.ru/20230623/zerno-1879897077.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), урожай