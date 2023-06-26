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В южных регионах России собрали полтора миллиона тонн зерна - РИА Новости, 26.06.2023
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20:50 26.06.2023 (обновлено: 21:04 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/zerno-1880582048.html
В южных регионах России собрали полтора миллиона тонн зерна
В южных регионах России собрали полтора миллиона тонн зерна - РИА Новости, 26.06.2023
В южных регионах России собрали полтора миллиона тонн зерна
Российские аграрии в южных регионах страны на сегодняшний день собрали 1,5 миллиона тонн зерна против 875 тысяч тонн за аналогичный период 2022 года, сообщила... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:50
2023-06-26T21:04
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
урожай
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские аграрии в южных регионах страны на сегодняшний день собрали 1,5 миллиона тонн зерна против 875 тысяч тонн за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. "В южных регионах России активно идет уборочная кампания. На сегодняшний день аграрии собрали уже 1,5 миллиона тонн зерна против 875 тысяч тонн на аналогичную дату прошлого года", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 352,4 тысячи гектар. В том числе пшеница убрана с 18,7 тысячи гектар, намолочено 83,4 тысячи тонн при урожайности 44,5 ц/га. Кроме того, собрано 845,8 тысячи тонн ячменя. Помимо этого, отмечается, что картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах накопано 39,7 тысячи тонн, также собрано 63,5 тысячи тонн овощей, что выше прошлогодних показателей. Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов ожидается в 123 миллиона тонн, из них 78 миллионов тонн пшеницы, сообщил в апреле министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), урожай
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Урожай
В южных регионах России собрали полтора миллиона тонн зерна

В южных регионах России собрали полтора миллиона тонн зерна на сегодняшний день

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские аграрии в южных регионах страны на сегодняшний день собрали 1,5 миллиона тонн зерна против 875 тысяч тонн за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
"В южных регионах России активно идет уборочная кампания. На сегодняшний день аграрии собрали уже 1,5 миллиона тонн зерна против 875 тысяч тонн на аналогичную дату прошлого года", - говорится в сообщении.
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Ведомство уточняет, что зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 352,4 тысячи гектар. В том числе пшеница убрана с 18,7 тысячи гектар, намолочено 83,4 тысячи тонн при урожайности 44,5 ц/га. Кроме того, собрано 845,8 тысячи тонн ячменя.
Помимо этого, отмечается, что картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах накопано 39,7 тысячи тонн, также собрано 63,5 тысячи тонн овощей, что выше прошлогодних показателей.
Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов ожидается в 123 миллиона тонн, из них 78 миллионов тонн пшеницы, сообщил в апреле министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Урожай
 
 
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