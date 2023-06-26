https://ria.ru/20230626/zaes-1880523431.html

Лавров назвал бредом заявления Киева, что Россия готовится подорвать ЗАЭС

Лавров назвал бредом заявления Киева, что Россия готовится подорвать ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2023

Лавров назвал бредом заявления Киева, что Россия готовится подорвать ЗАЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления Киева о том, что Москва готовится взорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС). РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:36

2023-06-26T16:36

2023-06-26T16:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей лавров

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запорожская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления Киева о том, что Москва готовится взорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. "Это бред, мы уже неоднократно все это комментировали", - сказал Лавров в интервью RT в ответ на просьбу прокомментировать такие заявления. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".

https://ria.ru/20230623/zaes-1880077704.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей лавров, запорожская аэс, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр