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Лавров назвал бредом заявления Киева, что Россия готовится подорвать ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 26.06.2023 (обновлено: 16:37 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/zaes-1880523431.html
Лавров назвал бредом заявления Киева, что Россия готовится подорвать ЗАЭС
Лавров назвал бредом заявления Киева, что Россия готовится подорвать ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2023
Лавров назвал бредом заявления Киева, что Россия готовится подорвать ЗАЭС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления Киева о том, что Москва готовится взорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС). РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:36
2023-06-26T16:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей лавров
запорожская аэс
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления Киева о том, что Москва готовится взорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. "Это бред, мы уже неоднократно все это комментировали", - сказал Лавров в интервью RT в ответ на просьбу прокомментировать такие заявления. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
https://ria.ru/20230623/zaes-1880077704.html
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безопасность, россия, сергей лавров, запорожская аэс, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Лавров, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров назвал бредом заявления Киева, что Россия готовится подорвать ЗАЭС

Лавров назвал бредом заявления Зеленского о подготовке Россией подрыва Запорожской АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления Киева о том, что Москва готовится взорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции.
"Это бред, мы уже неоднократно все это комментировали", - сказал Лавров в интервью RT в ответ на просьбу прокомментировать такие заявления.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Небензя надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС
23 июня, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ЛавровЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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