Рейтинг@Mail.ru
В Китае призвали к переговорам по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 26.06.2023 (обновлено: 15:17 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/zaes-1880476121.html
В Китае призвали к переговорам по ситуации на ЗАЭС
В Китае призвали к переговорам по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2023
В Китае призвали к переговорам по ситуации на ЗАЭС
Китай придает большое значение вопросу защиты ядерных объектов, считает, что стороны должны создать условия по решению в том числе таких аспектов украинского... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:47
2023-06-26T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
запорожская аэс
украина
китай
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866517881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30b682010a5483c8bc7dfc4b50b4c605.jpg
ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Китай придает большое значение вопросу защиты ядерных объектов, считает, что стороны должны создать условия по решению в том числе таких аспектов украинского кризиса, как Запорожская АЭС, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Владимир Зеленский в четверг заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Зеленского "информационной операцией", отвлекающей от провала украинского контрнаступления."У меня нет информации конкретно по этому делу. Китай придает большое значение вопросу охраны ядерных объектов Украины, поддерживает конструктивную роль МАГАТЭ в этом вопросе. Вопрос защиты безопасности на Запорожской АЭС является одним из аспектов украинского кризиса, его решение в конечном итоге зависит от перспектив политического урегулирования украинского кризиса", - сказала Мао Нин.По словам Мао Нин, стороны должны создать условия для возобновления переговоров и решения соответствующих вопросов, включая атомную электростанцию."Китайская сторона продолжит содействовать проведению переговоров, а также играть конструктивную роль в деле продвижения политического урегулирования кризиса", - сказала дипломат.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230626/katastrofa-1880411990.html
https://ria.ru/20230623/zaes-1880056115.html
россия
киев
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866517881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69a810c0963eb034d5e412eb7b251041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, запорожская аэс, украина, китай, владимир зеленский, владимир константинов, сергей шойгу, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Запорожская АЭС, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Сергей Шойгу, МАГАТЭ
В Китае призвали к переговорам по ситуации на ЗАЭС

Глава МИД КНР Мао Нин: Китай придает большое значение вопросу защиты ядерных объектов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Китай придает большое значение вопросу защиты ядерных объектов, считает, что стороны должны создать условия по решению в том числе таких аспектов украинского кризиса, как Запорожская АЭС, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Владимир Зеленский в четверг заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Зеленского "информационной операцией", отвлекающей от провала украинского контрнаступления.
«
"У меня нет информации конкретно по этому делу. Китай придает большое значение вопросу охраны ядерных объектов Украины, поддерживает конструктивную роль МАГАТЭ в этом вопросе. Вопрос защиты безопасности на Запорожской АЭС является одним из аспектов украинского кризиса, его решение в конечном итоге зависит от перспектив политического урегулирования украинского кризиса", - сказала Мао Нин.
По словам Мао Нин, стороны должны создать условия для возобновления переговоров и решения соответствующих вопросов, включая атомную электростанцию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В США предупредили об отчаянном решении Зеленского после провалов ВСУ
Вчера, 10:18
«
"Китайская сторона продолжит содействовать проведению переговоров, а также играть конструктивную роль в деле продвижения политического урегулирования кризиса", - сказала дипломат.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ООН назвала угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемыми и опасными
23 июня, 17:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЗапорожская АЭСУкраинаКитайВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновСергей ШойгуМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала