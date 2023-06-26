В Китае призвали к переговорам по ситуации на ЗАЭС
Глава МИД КНР Мао Нин: Китай придает большое значение вопросу защиты ядерных объектов
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Китай придает большое значение вопросу защиты ядерных объектов, считает, что стороны должны создать условия по решению в том числе таких аспектов украинского кризиса, как Запорожская АЭС, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Владимир Зеленский в четверг заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Зеленского "информационной операцией", отвлекающей от провала украинского контрнаступления.
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"У меня нет информации конкретно по этому делу. Китай придает большое значение вопросу охраны ядерных объектов Украины, поддерживает конструктивную роль МАГАТЭ в этом вопросе. Вопрос защиты безопасности на Запорожской АЭС является одним из аспектов украинского кризиса, его решение в конечном итоге зависит от перспектив политического урегулирования украинского кризиса", - сказала Мао Нин.
По словам Мао Нин, стороны должны создать условия для возобновления переговоров и решения соответствующих вопросов, включая атомную электростанцию.
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"Китайская сторона продолжит содействовать проведению переговоров, а также играть конструктивную роль в деле продвижения политического урегулирования кризиса", - сказала дипломат.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.