https://ria.ru/20230626/zaes-1880476121.html

В Китае призвали к переговорам по ситуации на ЗАЭС

В Китае призвали к переговорам по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2023

В Китае призвали к переговорам по ситуации на ЗАЭС

Китай придает большое значение вопросу защиты ядерных объектов, считает, что стороны должны создать условия по решению в том числе таких аспектов украинского... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:47

2023-06-26T14:47

2023-06-26T15:17

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Китай придает большое значение вопросу защиты ядерных объектов, считает, что стороны должны создать условия по решению в том числе таких аспектов украинского кризиса, как Запорожская АЭС, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Владимир Зеленский в четверг заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Зеленского "информационной операцией", отвлекающей от провала украинского контрнаступления."У меня нет информации конкретно по этому делу. Китай придает большое значение вопросу охраны ядерных объектов Украины, поддерживает конструктивную роль МАГАТЭ в этом вопросе. Вопрос защиты безопасности на Запорожской АЭС является одним из аспектов украинского кризиса, его решение в конечном итоге зависит от перспектив политического урегулирования украинского кризиса", - сказала Мао Нин.По словам Мао Нин, стороны должны создать условия для возобновления переговоров и решения соответствующих вопросов, включая атомную электростанцию."Китайская сторона продолжит содействовать проведению переговоров, а также играть конструктивную роль в деле продвижения политического урегулирования кризиса", - сказала дипломат.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230626/katastrofa-1880411990.html

https://ria.ru/20230623/zaes-1880056115.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, запорожская аэс, украина, китай, владимир зеленский, владимир константинов, сергей шойгу, магатэ