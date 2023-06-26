https://ria.ru/20230626/vypusknoy-1880530677.html

На выпускном в Петербурге массово отравились школьники

На выпускном в Петербурге массово отравились школьники - РИА Новости, 26.06.2023

На выпускном в Петербурге массово отравились школьники

Прокуратура организовала проверку информации о госпитализации учеников гимназии №92 Выборгского района с признаками отравления, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:03

2023-06-26T17:03

2023-06-26T17:06

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о госпитализации учеников гимназии №92 Выборгского района с признаками отравления, сообщает в понедельник прокуратура Петербурга. "В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Специалистами Роспотребнадзора производятся отборы проб пищи", - отмечает пресс-служба. По данным прокуратуры, школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, девятиклассники с родителями и педагогами праздновали выпускной. "Всего было 60 детей, из них госпитализировано трое, симптомы отравления у 43 детей, а также у троих педагогов и троих родителей", - сказал собеседник агентства. К проверке подключились сотрудники Роспотребнадзора и МЧС.

https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880529940.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург