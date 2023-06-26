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На выпускном в Петербурге массово отравились школьники - РИА Новости, 26.06.2023
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17:03 26.06.2023 (обновлено: 17:06 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vypusknoy-1880530677.html
На выпускном в Петербурге массово отравились школьники
На выпускном в Петербурге массово отравились школьники - РИА Новости, 26.06.2023
На выпускном в Петербурге массово отравились школьники
Прокуратура организовала проверку информации о госпитализации учеников гимназии №92 Выборгского района с признаками отравления, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:03
2023-06-26T17:06
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о госпитализации учеников гимназии №92 Выборгского района с признаками отравления, сообщает в понедельник прокуратура Петербурга. "В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Специалистами Роспотребнадзора производятся отборы проб пищи", - отмечает пресс-служба. По данным прокуратуры, школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, девятиклассники с родителями и педагогами праздновали выпускной. "Всего было 60 детей, из них госпитализировано трое, симптомы отравления у 43 детей, а также у троих педагогов и троих родителей", - сказал собеседник агентства. К проверке подключились сотрудники Роспотребнадзора и МЧС.
https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880529940.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
На выпускном в Петербурге массово отравились школьники

В Петербурге школьники массово отравились во время празднования выпускного в ресторане

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о госпитализации учеников гимназии №92 Выборгского района с признаками отравления, сообщает в понедельник прокуратура Петербурга.
"В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Специалистами Роспотребнадзора производятся отборы проб пищи", - отмечает пресс-служба.
По данным прокуратуры, школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, девятиклассники с родителями и педагогами праздновали выпускной.
"Всего было 60 детей, из них госпитализировано трое, симптомы отравления у 43 детей, а также у троих педагогов и троих родителей", - сказал собеседник агентства.
К проверке подключились сотрудники Роспотребнадзора и МЧС.
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