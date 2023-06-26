https://ria.ru/20230626/vypusknoy-1880530677.html
На выпускном в Петербурге массово отравились школьники
На выпускном в Петербурге массово отравились школьники - РИА Новости, 26.06.2023
На выпускном в Петербурге массово отравились школьники
Прокуратура организовала проверку информации о госпитализации учеников гимназии №92 Выборгского района с признаками отравления, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:03
2023-06-26T17:03
2023-06-26T17:06
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о госпитализации учеников гимназии №92 Выборгского района с признаками отравления, сообщает в понедельник прокуратура Петербурга. "В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Специалистами Роспотребнадзора производятся отборы проб пищи", - отмечает пресс-служба. По данным прокуратуры, школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, девятиклассники с родителями и педагогами праздновали выпускной. "Всего было 60 детей, из них госпитализировано трое, симптомы отравления у 43 детей, а также у троих педагогов и троих родителей", - сказал собеседник агентства. К проверке подключились сотрудники Роспотребнадзора и МЧС.
https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880529940.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
На выпускном в Петербурге массово отравились школьники
В Петербурге школьники массово отравились во время празднования выпускного в ресторане
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости.
Прокуратура организовала проверку информации о госпитализации учеников гимназии №92 Выборгского района с признаками отравления, сообщает
в понедельник прокуратура Петербурга.
"В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Специалистами Роспотребнадзора
производятся отборы проб пищи", - отмечает пресс-служба.
По данным прокуратуры, школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, девятиклассники с родителями и педагогами праздновали выпускной.
"Всего было 60 детей, из них госпитализировано трое, симптомы отравления у 43 детей, а также у троих педагогов и троих родителей", - сказал собеседник агентства.
К проверке подключились сотрудники Роспотребнадзора и МЧС
.
Два жителя Пензы отравились метанолом, выпив разливной алкогольный напиток