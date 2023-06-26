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В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды - РИА Новости, 26.06.2023
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12:34 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/voda-1880444441.html
В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды
В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды - РИА Новости, 26.06.2023
В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды
Подача воды восстановлена после аварийного отключения в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило ГУП "Лугансквода" в телеграм-канале. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:34
2023-06-26T12:34
луганская народная республика
брянка
лугансквода
алчевск
общество
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Подача воды восстановлена после аварийного отключения в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило ГУП "Лугансквода" в телеграм-канале. На прошлой неделе предприятие "Лугансквода" сообщило, что 22 июня из-за аварийного отключения энергоснабжения на всех водозаборах и насосных станциях Алчевского управления была прекращена подача воды в ряде населенных пунктах ЛНР. &quot;По состоянию на 11.00 26 июня после аварийного отключения энергоснабжения на всех водозаборах и насосных станциях Алчевского управления, которое произошло 22 июня, сообщаем что восстановлен прежний режим подачи воды на города: Алчевск; Перевальск и Перевальский район; Брянку; Стаханова и Ирмино&quot;, - рассказало предприятие.В "Луганскводе" добавили, что по направлению Кировска и Первомайска продолжается регулировка воды по магистральным водоводам для подачи в городские резервуары.
https://ria.ru/20230625/lnr-1880315726.html
луганская народная республика
брянка
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луганская народная республика, брянка, лугансквода, алчевск, общество
Луганская Народная Республика, Брянка, Лугансквода, Алчевск, Общество
В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды

В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды после аварийного отключения

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Подача воды восстановлена после аварийного отключения в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило ГУП "Лугансквода" в телеграм-канале.
На прошлой неделе предприятие "Лугансквода" сообщило, что 22 июня из-за аварийного отключения энергоснабжения на всех водозаборах и насосных станциях Алчевского управления была прекращена подача воды в ряде населенных пунктах ЛНР.
«

"По состоянию на 11.00 26 июня после аварийного отключения энергоснабжения на всех водозаборах и насосных станциях Алчевского управления, которое произошло 22 июня, сообщаем что восстановлен прежний режим подачи воды на города: Алчевск; Перевальск и Перевальский район; Брянку; Стаханова и Ирмино", - рассказало предприятие.

В "Луганскводе" добавили, что по направлению Кировска и Первомайска продолжается регулировка воды по магистральным водоводам для подачи в городские резервуары.
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