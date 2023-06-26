https://ria.ru/20230626/voda-1880444441.html
В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды
В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды - РИА Новости, 26.06.2023
В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды
Подача воды восстановлена после аварийного отключения в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило ГУП "Лугансквода" в телеграм-канале. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:34
2023-06-26T12:34
2023-06-26T12:34
луганская народная республика
брянка
лугансквода
алчевск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336521_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_173bb8122812613b01325f6cb0ded8cd.jpg
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Подача воды восстановлена после аварийного отключения в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило ГУП "Лугансквода" в телеграм-канале. На прошлой неделе предприятие "Лугансквода" сообщило, что 22 июня из-за аварийного отключения энергоснабжения на всех водозаборах и насосных станциях Алчевского управления была прекращена подача воды в ряде населенных пунктах ЛНР. "По состоянию на 11.00 26 июня после аварийного отключения энергоснабжения на всех водозаборах и насосных станциях Алчевского управления, которое произошло 22 июня, сообщаем что восстановлен прежний режим подачи воды на города: Алчевск; Перевальск и Перевальский район; Брянку; Стаханова и Ирмино", - рассказало предприятие.В "Луганскводе" добавили, что по направлению Кировска и Первомайска продолжается регулировка воды по магистральным водоводам для подачи в городские резервуары.
https://ria.ru/20230625/lnr-1880315726.html
луганская народная республика
брянка
алчевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336521_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_e9707fbe99834768eab8e211a1ded106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, брянка, лугансквода, алчевск, общество
Луганская Народная Республика, Брянка, Лугансквода, Алчевск, Общество
В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды
В нескольких населенных пунктах ЛНР восстановили подачу воды после аварийного отключения