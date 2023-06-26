https://ria.ru/20230626/trevoga-1880375405.html
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.06.2023
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T00:25
2023-06-26T00:25
2023-06-26T00:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена около 23.55 и 23.59 (совпадает с мск). Местные телеграм-каналы также сообщают о взрывах в Запорожском районе подконтрольной Киеву Запорожской области, в подконтрольном Киеву городе Херсон, а также в Черкасской и Полтавской областях Украины.Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230625/obstrel-1880346496.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу