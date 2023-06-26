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В селе в Приамурье ребенок погиб от удара током, прикоснувшись к лестнице - РИА Новости, 26.06.2023
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07:10 26.06.2023 (обновлено: 07:17 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/tragediya-1880386634.html
В селе в Приамурье ребенок погиб от удара током, прикоснувшись к лестнице
В селе в Приамурье ребенок погиб от удара током, прикоснувшись к лестнице - РИА Новости, 26.06.2023
В селе в Приамурье ребенок погиб от удара током, прикоснувшись к лестнице
Мальчика восьми лет убило током в селе Поярково Михайловского района Приамурья, когда он прикоснулся к металлической лестнице, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T07:10
2023-06-26T07:17
происшествия
амурская область
михайловский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн - РИА Новости. Мальчика восьми лет убило током в селе Поярково Михайловского района Приамурья, когда он прикоснулся к металлической лестнице, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК по Амурской области. По данным следователей, это произошло 16 июня на приусадебном участке домовладения. Лестница опиралась на металлическую кровлю веранды. Ребенок прикоснулся к ней и получил электротравму, после чего погиб. "По данному факту Константиновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА новости в СУСК региона, электричество в этот частный дом самостоятельно проводил дедушка мальчика пару лет назад. Деда уже нет в живых.
https://ria.ru/20230626/proisshestvie-1880381819.html
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амурская область
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происшествия, амурская область, михайловский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурская область, Михайловский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В селе в Приамурье ребенок погиб от удара током, прикоснувшись к лестнице

СК: в селе в Приамурье ребенок погиб от удара током, прикоснувшись к лестнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн - РИА Новости. Мальчика восьми лет убило током в селе Поярково Михайловского района Приамурья, когда он прикоснулся к металлической лестнице, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК по Амурской области.
По данным следователей, это произошло 16 июня на приусадебном участке домовладения. Лестница опиралась на металлическую кровлю веранды. Ребенок прикоснулся к ней и получил электротравму, после чего погиб.
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"По данному факту Константиновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА новости в СУСК региона, электричество в этот частный дом самостоятельно проводил дедушка мальчика пару лет назад. Деда уже нет в живых.
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ПроисшествияАмурская областьМихайловский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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