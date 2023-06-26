https://ria.ru/20230626/telegram-1880598790.html

В Telegram появятся сториз

В Telegram появятся сториз - РИА Новости, 27.06.2023

В Telegram появятся сториз

Telegram скоро добавит новую функцию — истории (сториз), написал в своем Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-26T23:12

2023-06-26T23:12

2023-06-27T00:04

telegram

павел дуров

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Telegram скоро добавит новую функцию — истории (сториз), написал в своем Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров."В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны с историями. Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы", — написал он.Дуров отметил, что сториз находятся на последней стадии тестирования и станут доступны в начале июля."Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас", — добавил основатель площадки.По его словам, пользователи смогут с высокой точностью определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты (за исключениями), несколько выбранных контактов или список близких друзей."Истории будут размещены в расширяемом разделе в верхней части вашего списка чатов, что делает их легкодоступными, не занимая при этом ценного места. <...> Будет легко скрыть истории, опубликованные любым контактом, переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты" вместо главного экрана. <...> В дополнение к использованию десятков мощных инструментов для редактирования фотографий и видео вы сможете добавлять подписи к своим историям, чтобы добавить больше контекста или ссылок, а также отмечать других людей", — отметил Дуров.Кроме того, развивая успех видеосообщений Telegram, команда мессенджера добавляет возможность публиковать фотографии и видео, снятые передней и задней камерами одновременно."Вы сможете выбрать, когда истечет срок действия истории: через шесть, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать истории на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой", — добавил Дуров.Также появится возможность сохранять истории на странице профиля, что сделает профили Telegram более информативными и красочными. Дуров отметил, что пользователи смогут не только просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и узнать больше информации людях, "с которыми вы общаетесь в группах или комментариях к каналам".

https://ria.ru/20230518/telegram-1872594158.html

https://ria.ru/20230512/shtrafy-1871358133.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

telegram, павел дуров