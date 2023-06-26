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В Telegram появятся сториз - РИА Новости, 27.06.2023
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23:12 26.06.2023 (обновлено: 00:04 27.06.2023)
https://ria.ru/20230626/telegram-1880598790.html
В Telegram появятся сториз
В Telegram появятся сториз - РИА Новости, 27.06.2023
В Telegram появятся сториз
Telegram скоро добавит новую функцию — истории (сториз), написал в своем Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-26T23:12
2023-06-27T00:04
telegram
павел дуров
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Telegram скоро добавит новую функцию — истории (сториз), написал в своем Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров.&quot;В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны с историями. Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы&quot;, — написал он.Дуров отметил, что сториз находятся на последней стадии тестирования и станут доступны в начале июля."Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас", — добавил основатель площадки.По его словам, пользователи смогут с высокой точностью определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты (за исключениями), несколько выбранных контактов или список близких друзей.&quot;Истории будут размещены в расширяемом разделе в верхней части вашего списка чатов, что делает их легкодоступными, не занимая при этом ценного места. &lt;...&gt; Будет легко скрыть истории, опубликованные любым контактом, переместив их в список &quot;Скрытые&quot; в разделе &quot;Контакты&quot; вместо главного экрана. &lt;...&gt; В дополнение к использованию десятков мощных инструментов для редактирования фотографий и видео вы сможете добавлять подписи к своим историям, чтобы добавить больше контекста или ссылок, а также отмечать других людей&quot;, — отметил Дуров.Кроме того, развивая успех видеосообщений Telegram, команда мессенджера добавляет возможность публиковать фотографии и видео, снятые передней и задней камерами одновременно.&quot;Вы сможете выбрать, когда истечет срок действия истории: через шесть, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать истории на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой&quot;, — добавил Дуров.Также появится возможность сохранять истории на странице профиля, что сделает профили Telegram более информативными и красочными. Дуров отметил, что пользователи смогут не только просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и узнать больше информации людях, "с которыми вы общаетесь в группах или комментариях к каналам".
https://ria.ru/20230518/telegram-1872594158.html
https://ria.ru/20230512/shtrafy-1871358133.html
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telegram, павел дуров
Telegram, Павел Дуров
В Telegram появятся сториз

Дуров сообщил, что Telegram в начале июле запустит формат сториз

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Telegram скоро добавит новую функцию — истории (сториз), написал в своем Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров.
«

"В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны с историями. Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы", — написал он.

Дуров отметил, что сториз находятся на последней стадии тестирования и станут доступны в начале июля.
"Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас", — добавил основатель площадки.
По его словам, пользователи смогут с высокой точностью определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты (за исключениями), несколько выбранных контактов или список близких друзей.
«

"Истории будут размещены в расширяемом разделе в верхней части вашего списка чатов, что делает их легкодоступными, не занимая при этом ценного места. <...> Будет легко скрыть истории, опубликованные любым контактом, переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты" вместо главного экрана. <...> В дополнение к использованию десятков мощных инструментов для редактирования фотографий и видео вы сможете добавлять подписи к своим историям, чтобы добавить больше контекста или ссылок, а также отмечать других людей", — отметил Дуров.

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Кроме того, развивая успех видеосообщений Telegram, команда мессенджера добавляет возможность публиковать фотографии и видео, снятые передней и задней камерами одновременно.
«

"Вы сможете выбрать, когда истечет срок действия истории: через шесть, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать истории на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой", — добавил Дуров.

Также появится возможность сохранять истории на странице профиля, что сделает профили Telegram более информативными и красочными.
Дуров отметил, что пользователи смогут не только просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и узнать больше информации людях, "с которыми вы общаетесь в группах или комментариях к каналам".
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