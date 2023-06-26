https://ria.ru/20230626/stoltenberg-1880499285.html

Генсек НАТО перепутал Россию с Германией

Генсек НАТО перепутал Россию с Германией - РИА Новости, 26.06.2023

Генсек НАТО перепутал Россию с Германией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Германией, отвечая в Литве на вопрос, что в альянсе думают о последствиях событий в России. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:40

2023-06-26T15:40

2023-06-26T16:06

в мире

россия

германия

литва

йенс столтенберг

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Германией, отвечая в Литве на вопрос, что в альянсе думают о последствиях событий в России. "Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии", — сказал он.Слова Столтенберга вызвали недоумение и веселье в зале. Другие участники пресс-конференции в Литве начали со смехом возражать ему: "В Германии? Режима в Германии?! Не в Германии! Простите, но они достаточно стабильны в настоящий момент". В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным и тот принял его призыв остановить движение "Вагнера" на территории России и предложение о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880474959.html

https://ria.ru/20230625/vagner-1880339975.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, литва, йенс столтенберг, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато