Генсек НАТО перепутал Россию с Германией
Столтенберг перепутал Россию с Германией, отвечая на вопрос о событиях вокруг "Вагнера"
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Германией, отвечая в Литве на вопрос, что в альянсе думают о последствиях событий в России.
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"Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии", — сказал он.
Слова Столтенберга вызвали недоумение и веселье в зале.
Другие участники пресс-конференции в Литве начали со смехом возражать ему: "В Германии? Режима в Германии?! Не в Германии! Простите, но они достаточно стабильны в настоящий момент".
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным и тот принял его призыв остановить движение "Вагнера" на территории России и предложение о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.