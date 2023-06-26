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Генсек НАТО перепутал Россию с Германией - РИА Новости, 26.06.2023
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15:40 26.06.2023 (обновлено: 16:06 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/stoltenberg-1880499285.html
Генсек НАТО перепутал Россию с Германией
Генсек НАТО перепутал Россию с Германией - РИА Новости, 26.06.2023
Генсек НАТО перепутал Россию с Германией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Германией, отвечая в Литве на вопрос, что в альянсе думают о последствиях событий в России. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:40
2023-06-26T16:06
в мире
россия
германия
литва
йенс столтенберг
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Германией, отвечая в Литве на вопрос, что в альянсе думают о последствиях событий в России. "Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии", — сказал он.Слова Столтенберга вызвали недоумение и веселье в зале. Другие участники пресс-конференции в Литве начали со смехом возражать ему: "В Германии? Режима в Германии?! Не в Германии! Простите, но они достаточно стабильны в настоящий момент". В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным и тот принял его призыв остановить движение "Вагнера" на территории России и предложение о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880474959.html
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в мире, россия, германия, литва, йенс столтенберг, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
В мире, Россия, Германия, Литва, Йенс Столтенберг, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
Генсек НАТО перепутал Россию с Германией

Столтенберг перепутал Россию с Германией, отвечая на вопрос о событиях вокруг "Вагнера"

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Германией, отвечая в Литве на вопрос, что в альянсе думают о последствиях событий в России.
«
"Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии", — сказал он.
Слова Столтенберга вызвали недоумение и веселье в зале.
Другие участники пресс-конференции в Литве начали со смехом возражать ему: "В Германии? Режима в Германии?! Не в Германии! Простите, но они достаточно стабильны в настоящий момент".
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В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным и тот принял его призыв остановить движение "Вагнера" на территории России и предложение о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.
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В миреРоссияГерманияЛитваЙенс СтолтенбергЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
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