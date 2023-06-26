https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880388633.html
Шойгу поставил командованию группировки "Запад" задачу вести разведку
Шойгу поставил командованию группировки "Запад" задачу вести разведку - РИА Новости, 26.06.2023
Шойгу поставил командованию группировки "Запад" задачу вести разведку
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировкой войск в зоне спецоперации и поставил задачи военнослужащим,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T07:50
2023-06-26T07:50
2023-06-26T10:33
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сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировкой войск в зоне спецоперации и поставил задачи военнослужащим, сообщило Минобороны."Командующему и командирам Западной группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения", — отмечается в пресс-релизе.Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава.Кроме того, Шойгу отметил эффективность группировки "Запад" в выявлении и уничтожении военной техники и скоплений личного состава противника.Глава оборонного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, а также о формировании и боевом слаживании формируемых полков резерва.
https://ria.ru/20230626/artemovsk-1880385250.html
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россия, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу поставил командованию группировки "Запад" задачу вести разведку
Шойгу проинспектировал Западную группировку войск и заслушал доклад командующего
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировкой войск в зоне спецоперации и поставил задачи военнослужащим, сообщило Минобороны
.
"Командующему и командирам Западной группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения", — отмечается в пресс-релизе.
Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава.
Кроме того, Шойгу отметил эффективность группировки "Запад" в выявлении и уничтожении военной техники и скоплений личного состава противника.
Глава оборонного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, а также о формировании и боевом слаживании формируемых полков резерва.
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