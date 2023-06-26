https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880388633.html

Шойгу поставил командованию группировки "Запад" задачу вести разведку

Шойгу поставил командованию группировки "Запад" задачу вести разведку - РИА Новости, 26.06.2023

Шойгу поставил командованию группировки "Запад" задачу вести разведку

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировкой войск в зоне спецоперации и поставил задачи военнослужащим,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T07:50

2023-06-26T07:50

2023-06-26T10:33

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировкой войск в зоне спецоперации и поставил задачи военнослужащим, сообщило Минобороны."Командующему и командирам Западной группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения", — отмечается в пресс-релизе.Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава.Кроме того, Шойгу отметил эффективность группировки "Запад" в выявлении и уничтожении военной техники и скоплений личного состава противника.Глава оборонного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, а также о формировании и боевом слаживании формируемых полков резерва.

https://ria.ru/20230626/artemovsk-1880385250.html

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россия, сергей шойгу, безопасность