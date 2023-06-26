https://ria.ru/20230626/soveschanie-1880595469.html

Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств

Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств - РИА Новости, 26.06.2023

Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств

Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, на совещании, в частности, присутствует и министр обороны... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:44

2023-06-26T22:44

2023-06-26T23:35

политика

россия

владимир путин

сергей шойгу

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, на совещании, в частности, присутствует и министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем следственного комитета Александром Бастрыкиным", – сказал Песков.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)