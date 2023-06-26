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Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств
Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств - РИА Новости, 26.06.2023
Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, на совещании, в частности, присутствует и министр обороны... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:44
2023-06-26T22:44
2023-06-26T23:35
политика
россия
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, на совещании, в частности, присутствует и министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем следственного комитета Александром Бастрыкиным", – сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств
Песков: Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств, в том числе с Шойгу