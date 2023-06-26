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Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин
Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин - РИА Новости, 26.06.2023
Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин
Выпускной для школьников в Москве пройдёт 1 июля, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:18
2023-06-26T09:18
2023-06-26T10:54
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москва
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сн_образование
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Выпускной для школьников в Москве пройдёт 1 июля, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Выпускной для школьников проведём 1 июля", - сообщил Собянин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. В Москве в субботу был введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе были отменены ранее объявленные массовые мероприятия.
https://ria.ru/20230626/vykhodnoy-1880375209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Сергей Собянин, Социальный навигатор, СН_Образование
Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: выпускной для школьников в Москве пройдёт 1 июля