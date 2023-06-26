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Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин - РИА Новости, 26.06.2023
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09:18 26.06.2023 (обновлено: 10:54 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/sobyanin-1880395666.html
Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин
Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин - РИА Новости, 26.06.2023
Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин
Выпускной для школьников в Москве пройдёт 1 июля, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:18
2023-06-26T10:54
общество
москва
сергей собянин
социальный навигатор
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Выпускной для школьников в Москве пройдёт 1 июля, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Выпускной для школьников проведём 1 июля", - сообщил Собянин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. В Москве в субботу был введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе были отменены ранее объявленные массовые мероприятия.
https://ria.ru/20230626/vykhodnoy-1880375209.html
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общество, москва, сергей собянин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Сергей Собянин, Социальный навигатор, СН_Образование
Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: выпускной для школьников в Москве пройдёт 1 июля

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыпускники школ на Красной площади в Москве
Выпускники школ на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выпускники школ на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Выпускной для школьников в Москве пройдёт 1 июля, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Выпускной для школьников проведём 1 июля", - сообщил Собянин.
Отдыхающие гуляют в парке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Москве понедельник будет нерабочим
Вчера, 00:22
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
В Москве в субботу был введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе были отменены ранее объявленные массовые мероприятия.
Бал выпускников - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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24 июня, 15:17
 
ОбществоМоскваСергей СобянинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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