https://ria.ru/20230626/sobyanin-1880395666.html

Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин

Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин - РИА Новости, 26.06.2023

Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин

Выпускной для школьников в Москве пройдёт 1 июля, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:18

2023-06-26T09:18

2023-06-26T10:54

общество

москва

сергей собянин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Выпускной для школьников в Москве пройдёт 1 июля, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Выпускной для школьников проведём 1 июля", - сообщил Собянин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. В Москве в субботу был введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе были отменены ранее объявленные массовые мероприятия.

https://ria.ru/20230626/vykhodnoy-1880375209.html

https://ria.ru/20230624/vypusknye-1880193308.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин, социальный навигатор, сн_образование