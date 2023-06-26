https://ria.ru/20230626/shoygu-1880388924.html

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Запад"

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Запад" - РИА Новости, 26.06.2023

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Запад"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления "Западной" группировки войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T07:52

2023-06-26T07:52

2023-06-26T18:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления "Западной" группировки войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск. На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", - рассказали в ведомстве. Кроме того, добавили в министерстве, "командующий группировкой доложил Сергею Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для "Западной" группировки войск".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Шойгу на передовом пункте управления группировки "Запад" Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировкой войск в зоне спецоперации и поставил задачи военнослужащим, сообщило Минобороны. 2023-06-26T07:52 true PT0M47S

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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф